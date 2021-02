Neppermin

Das Rätsel um das Holzkreuz an der Badestelle in Neppermin am Bollwerk ist gelöst. Die Spur führt nach Sachsen. Seit mehreren Monaten wurde spekuliert, wer das Kreuz mit dem Foto einer etwa 40-jährigen Frau dort aufgestellt hat. Unter ihrem Bildnis steht das Wort „Unvergessen“. Zu Füßen des Kreuzes liegt eine Engelfigur.

Der Benzer Bürgermeister Enrico Tesch hat sich bemüht, die Identität der Frau auf dem Foto zu ermitteln. „Wir haben das Erdreich untersucht und keine Anzeichen dafür gefunden, dass es sich hierbei um eine Begräbnisstelle handelt“, hieß es von Tesch.

Lieblingsort eine Paars aus Sachsen

Noch am Tag der Veröffentlichung in der OSTSEE-ZEITUNG meldete sich eine Insulanerin bei dem Bürgermeister. Monique Eggebrecht aus Usedom berichtet, dass das Kreuz an der Badestelle den Lieblingsort eines Paares markiert, was seit vielen Jahren nach Neppermin in den Urlaub gekommen ist.

Sie hatte durch Zufall im Frühsommer an der Stelle einen Mann beobachtet, der das Kreuz mit dem Bildnis der Frau aufgestellt hat. „Das Auto hatte ein Dresdner Kennzeichen“, sagt Monique Eggebrecht. Es blieb nicht beim Kontakt aus der Ferne, die beiden kamen sogar ins Gespräch.

Monique Eggebrecht aus Usedom traf im vergangenen Jahr zufällig den Mann, der an der Nepperminer Badestelle ein Kreuz aufgestellt hatte. Quelle: privat

Und das hatte einen Grund: „Ich bekam einen Anruf, dass mehrere Pferde, darunter auch meins, von der Koppel in Neppermin ausgebüxt waren. Als ich ankam, waren die Pferde wieder eingefangen. Der Mann aus Dresden hatte dabei geholfen. Er kannte sich mit Pferden gut aus“, erzählt die Usedomerin.

Frau wurde im Greifswalder Bodden bestattet

Angesprochen auf das Kreuz erklärte er ihr, dass dies der Lieblingsplatz seiner an Krebs verstorbenen Frau gewesen sei, deren Erinnerung er auf diese Weise hier bewahren wolle. „Das war immer der Rückzugsort für die beiden. Die Seebestattung fand im Greifswalder Bodden statt“, so die 28-Jährige, die als Verkäuferin arbeitet.

Sie beschreibt den Mann, der Mitte 50 war, als nett und aufgeschlossen. „Als er mir seine Geschichte erzählt hat, war er gefasst und emotional. Er will später mal ans Wasser ziehen, um seiner Frau nah zu sein.“

„Man sollte es stehen lassen“

Bürgermeister Enrico Tesch ist erleichtert, dass die Spekulationen nun ein Ende haben. Er will einige Zeit abwarten und dann die an ein Grab erinnernde Stätte räumen lassen. Das Kreuz mit dem Foto der Frau soll eingelagert werden. Falls sich der Dresdner bei ihm meldet, könne man gern über eine andere Form des Gedenkens reden, so Tesch. Private Trauerbekundungen auf öffentlichem Gemeindegrund seien nicht erlaubt.

Monique Eggebrecht fände das schade und spricht sich gegen eine Entfernung aus: „Das Kreuz stört doch niemanden. Die Frau wurde da nicht bestattet. Man sollte es stehen lassen.“

Auch auf der Facebook-Seite der OZ-Usedom haben sich viele dazu geäußert und teilen die Meinung der Usedomerin. „Es tut niemandem weh, wenn es für die Hinterbliebenen eine Trauerbewältigung und eine Erinnerung an einen geliebten Menschen ist, um Gotteswillen, lasst sie doch“, schreibt Ines Hietscholt. Und Olga Wuttke-Bernicke meint: „Wenn das eine private Trauerstätte ist, warum nicht. So abseits stört sie bestimmt keinen.“

