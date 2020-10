NVA-Kapitän über 3. Oktober 1990: „In der Nacht wechselte ich die Uniform“

Stralsund

Die Wende und die Wiedervereinigung haben die Biografien vieler DDR-Bürger durcheinandergewirbelt. Eine besondere Geschichte hat der Stralsunder Manfred Soltwedel zu erzählen. Nach einer Karriere in der Volksmarine der DDR wechselt er für ein knappes Jahr in die Marine des wiedervereinigten Deutschlands. Später engagiert er sich im Reservistenverband, geht noch im Alter von 59 Jahren in den Auslandseinsatz der Bundeswehr. Soltwedel ist fast 25 Jahre in der einen Armee aktiv, 25 Jahre in der anderen. Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit am 3. Oktober teilt er seine Erfahrungen und Erinnerungen.

„Nach Eintritt in die Volksmarine der Nationalen Volksarmee (NVA) 1966 und vierjährigem Studium der Schiffsmaschinentechnik an der Offiziersschule in Stralsund wurde ich 1970 nicht wie erhofft an Bord ,weiterverwendet’. Das sollte mir später noch häufiger passieren. Damals bremste mich als Maschinisten eine Innenohrverletzung aus. Stattdessen habe ich bis 1989 in verschiedenen Dienststellungen an der Flottenschule der Volksmarine ,Walter Steffens’ in Parow gedient – vom Leutnant bis zum Fregattenkapitän.

Umgenähte Uniform

In der Zeit nach dem Mauerfall wurden diejenigen ausgesiebt, die unter anderem bei der Stasi waren. Ich bekam ein Angebot von der Marine, ob ich weitermachen wolle. In der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990 wechselte ich dann sozusagen die Uniform. Genauer gesagt war es keine neue, sondern unsere alte Uniform, aber umgenäht und angepasst. Neue Ärmelstreifen hatte sie auch. Letztlich war es aber keine offizielle, sondern eigentlich eine Fantasie-Uniform.

Am 5. Oktober wurde ich mit 200 anderen nun ehemaligen Volksmarine-Angehörigen auf dem Sportplatz der Schwedenschanze feierlich in der Bundesmarine aufgenommen. Im Kopf ging das Wechseln jedoch nicht so schnell. Ich hatte tatsächlich den Status eines sogenannten Weiterverwenders. Doch wofür ich aber nun ,weiterverwendet’ werden sollte, war mir nicht klar.

Soltwedel musste alle seine früheren Kameraden entlassen

In jenem historischen Herbst 1990 kam es mir so vor, als ginge es bei der Marine in Stralsund zu wie beim Russisch Roulette. Jeden Tag gab es eine neue Hiobsbotschaft, immer verbunden mit der Frage, welche der drei Dienststellen überleben würde. Der Dänholm (Schiffsstammabteilung), die Schwedenschanze (Offiziershochschule) oder Parow. Letztlich fiel die Entscheidung für die ehemalige Flottenschule nördlich von Stralsund.

Für mich war das damals zunächst einmal Glück. Aber es hielt nicht lang. Ich arbeitete mittlerweile in der Personalabteilung und war zuständig für die Entlassung der Kameraden bis zum 31. Dezember 1990 und darüber hinaus. Die Männer, ich kannte sie alle, mussten ihre Papiere persönlich bei mir abholen. Zuerst hoffnungsvoll übernommen, um dann doch entlassen zu werden, das war schon seltsam. Aber nicht traurig. Denn damals waren wir voller Aufbruchstimmung. Manch einem konnte ich gleich Hinweise mit auf den Weg geben, wo in der Wirtschaft Leute gesucht werden.

Urkunde und Bratwurst

Im Sommer 1991 erfolgte dann meine eigene Entlassung. Ich hatte mich zwar als Berufssoldat beworben, wurde aber wieder einmal nicht ,weiterverwendet’. Das war es dann. Meine Zeit bei der Marine ging mit einer Urkunde in der einen Hand („Als Dank und Anerkennung für den Dienst in den gemeinsamen deutschen Streitkräften“) und einer Bratwurst vom Grill in der anderen zu Ende.

Dass es so kommen würde, war klar. Die Truppe sollte verkleinert werden. Bereits zwei Monate vorher hatte ich mich deshalb entschieden, bei einem Münchener Bildungsunternehmen anzufangen. Danach war ich 14 Jahre als Institutsleiter auf dem Dänholm tätig und habe gemeinsam mit meinen Kollegen circa 2500 Arbeitslose wieder auf den beruflichen Alltag vorbereitet. Eine spannende und prägende Zeit in einer Region mit zwischenzeitlich fast 30 Prozent Arbeitslosigkeit.

Wie ein Missionar gegen Vorurteile

1995 hat mich der Reservistenverband der Bundeswehr geworben. Die ehrenamtliche Arbeit im Verband war damals noch mit einer Menge von Vorurteilen gegenüber uns „gelernten DDR-Bürgern“ verbunden. Dies empfand ich als schmerzlich. Trotzdem habe ich engagiert am Abbau dieser Vorurteile fast wie ein Missionar mitgewirkt, indem ich erzählt habe, wie ich die Zeit erlebt habe. So konnte ich manchem Schwarz-Weiß-Bild etwas entgegenhalten.

Sehr lange musste ich um meine Anerkennung im Verband als „ordentlicher Reservist“ kämpfen. Die spätere Ernennung zum Fregattenkapitän d. R. und die „Weiterverwendung“ haben mich aber entscheidend für das Wirken in der Reserve motiviert. Unter anderem absolvierte ich 2005/2006 noch einmal die gesamte militärische Vorbereitung mit Grundausbildung – was mir damals als Endfünfziger sehr viel abverlangt hatte. Ich ging für sechs Monate für die Bundeswehr in den Kosovo. In Prizren war ich für 18 Soldaten aus Deutschland, Italien, Spanien, Österreich und der Türkei verantwortlich. Mit ihnen habe ich eine multinationale Kompanie aufgebaut und geführt.

„Wie fühlen Sie sich denn jetzt so, Herr Soltwedel ?“

Nach meiner Anerkennung als „ordentlicher Reservist“ fragte mich der damalige Chef des Marineamt Rostocks und ehemaliger Inspekteur der Marine bei einem Bier in der Parower Offiziersmesse: „Wie fühlen Sie sich denn jetzt so, Herr Soltwedel?“ „Herr Admiral, ich fühle eine unheimlich tiefe Befriedigung über die Anerkennung einer Lebensleistung, die Anerkennung einer militärischen Karriere.“ Das fand er eigentlich ganz gut. Ich auch.

Genau diese Anerkennung ist es, die nach meiner Erfahrung vielen „gelernten DDR-Bürgern“ bis heute oft zur persönlichen Motivation fehlt. Es kommt aber niemand, der einem so eben mal auf die Schulter klopft und sagt: „Hast es ja eigentlich alles ganz gut gemacht in Deinem Leben.“ Das man sich persönliche Anerkennung erkämpfen muss und in einer Demokratie auch kann, ist vielen Menschen heute manchmal schwer klarzumachen. Gute Argumente und ein langer Atem haben bei mir jedenfalls zum Erfolg geführt.

Ehrenkreuz in Gold

Im Juni 2012 wurde ich dann doch noch einmal richtig verabschiedet. Der damalige Kommandeur des Landeskommandos MV, Oberst Braun, entließ mich aus der „aktiven Reserve“ – mit einem Dank des Ministers. Auch diesmal gab es wieder keine „Weiterverwendung“, aber da war ich 65 und nun war es auch genug. Wobei es einen Nachschlag doch noch gab: Am 17. November 2012 verlieh mir derselbe Offizier im Auftrag des Verteidigungsministers in Parow das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold. Und dem Reservistenverband bin ich bis heute treu geblieben.

