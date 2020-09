Maden-Skandal in einem Restaurant auf Usedom. Die Aufregung war groß, nachdem ein Urlauber aus Leipzig unappetitliche Würmer in seinem Essen fand. Chadi El-Mahmoud gewährt jetzt exklusiv Einblick in das Allerheiligste seiner „Casa Italiana“ – die Küche. Ein Ortstermin in Zinnowitz.