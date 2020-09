Hennigsdorf

Eine Urkunde bestätigt es: Der Brandenburger SPD-Kommunalpolitiker heißt offiziell nicht mehr Patrick Krüger, sondern Patrick Deligas. „Meine Genossen waren mitunter schon sehr verwundert darüber. Einige haben auch gratuliert, weil sie dachten, ich hätte geheiratet“, erklärt der 32-Jährige. Doch er hat keine Ringe getauscht, sondern will einfach nur wieder ungestört in den Urlaub fahren können.

Das war in den vergangenen Jahren nicht mehr möglich, denn der Name des Hennigsdorfers steht offenbar auf einer internationalen Terrorliste. Ob ein Patrick Krüger jedoch selbst Terrorist ist oder nur in einer Verbindung zu einem Terrornetzwerk steht, das konnte der SPD-Fraktionschef bislang nicht herausfinden. Er weiß nur, dass er es nicht ist. Deshalb hat er sich zur Namensänderung entschlossen. Deligas ist der Name seiner Mutter, bei der er aufgewachsen ist. „Von daher fiel mir das nicht sonderlich schwer“, so der SPD-Mann.

Er wurde am Flughafen in der Nacht befragt

Dass etwas mit seinem Namen nicht stimmt, merkte er erstmals im August 2018, als er mit Freunden nach Hurghada in Ägypten reiste. Mit seinem Reisepass durfte er nicht ins Land, wurde dann um drei Uhr nachts von Beamten der Flughafenpolizei zu einem Gespräch in ein Büro der Nationalen Polizei in die Katakomben gebeten. Sie rauchten viel, befragten Krüger nach Dingen wie seinem Beruf, seinen Eltern, seiner Religion. Die Beamten filzten gar seine Internetaktivitäten, Krüger musste seine Accounts bei Facebook und Instagram vorzeigen.

Nach etwa zweieinhalb Stunden Befragung bekam er noch mal einen Beamten ans Telefon gereicht. „Er teilte mir den Zusammenhang zwischen meiner Identität und einem Terroristen mit“, erinnert sich der Hennigsdorfer. Nun wusste er, warum er so lange festgehalten worden war. „Es war fünf Uhr morgens und ich war völlig fertig“, erinnert sich Patrick Deligas, der für die Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler arbeitet. Damit nicht genug: Im April 2019 wollte der Hennigsdorfer wieder nach Ägypten, vor allem um dort tauchen zu gehen.

Der Name kommt in der Kombination offenbar häufig vor

Er suchte im Vorfeld Unterstützung des Auswärtigen Amtes und des Bundesinnenministeriums, die die Sache aufklären sollten. Doch beide Stellen, sagt Deligas, hätten ihm nicht helfen können. „Also ist am Flughafen wieder dasselbe passiert. Aber ich war wesentlich entspannter, weil ich ja schon vorbereitet war.“ Die Befragung dauerte wieder geschlagene zwei Stunden, Notizen von der vorherigen Befragung hätten die ägyptischen Polizisten offenbar nicht angefertigt.

Nach dem Urlaub begann er nach seinem Vor- und Zunamen zu recherchieren. „Alleine Facebook hat 336 Einträge, LinkedIn 110 und Xing 35.“ Darunter ein stellvertretender Landesvorsitzender der Partei Die Rechte aus Berlin-Marzahn, ein Fußballspieler, ein Wissenschaftlicher Mitarbeiter, ein Unternehmer oder gar ein Profigamer. Beim Einwohnermeldeamt bestätigte man ihm, dass der Name Patrick Krüger in seiner Generation durchaus häufig vorkommt und seine Aussichten auf eine Namensänderung gut seien. Im Sommer 2020 stellte er schließlich den Antrag auf Umbenennung, begründete auf drei Seiten, warum er nun unbedingt Deligas statt Krüger heißen will.

Er will wieder nach Ägypten reisen

Nun beginnt die Rennerei – Führerschein, Personalausweis, Mietvertrag & Co. müssen geändert werden. Ende September will Patrick Deligas in all seinen Dokumenten nun auch so heißen. Und irgendwann will er dann auch wieder einen Ägypten-Urlaub buchen. Ob er dann allerdings völlig unbehelligt bleibt, darauf will Patrick Deligas noch nicht schwören. Immerhin, sagt er, steht der Name Krüger weiterhin als sein Geburtsname in seinen Papieren.

