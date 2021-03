Nord Stream 2: Festland-Trasse zum Weitertransport des Gases ist startklar

Lubmin

Die zum Politikum gewordene Ostseepipeline Nord Stream 2 steht im Schlaglicht der Weltöffentlichkeit. Der Fokus richtet sich auf die dänischen Ostseegewässer, wo russische Verlegeschiffe unbeeindruckt von den US-Sanktionsdrohungen den Lückenschluss der Pipeline Kilometer um Kilometer vorantreiben.

Eugal leitet russisches Gas weiter

Eugal-Trasse Quelle: Arno Zill

Im Windschatten der Streitigkeiten um die Nord Stream 2 wurde nun eine andere Gasleitung vollendet, die ebenso wichtig für den Abtransport des russischen Erdgases ist wie die Nord Stream 2: die Europäische Gas-Anbindungsleitung Eugal. Die Festlandtrasse wurde vor allem gebaut, um das russische Gas von Lubmin über eine Strecke von 480 Kilometer zum Gasknotenpunkt Deutschneudorf (Sachsen) nahe der tschechischen Grenze zu leiten. Mit 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr entspricht ihr Leitungsvolumen exakt der Transportkapazität der Nord Stream 2.

Vorbereitungen zur Inbetriebnahme laufen

Der Leitungsbetreiber, die Gascade GmbH aus Kassel, stellte bereits Ende 2019 den ersten Eugal-Strang fertig, der zweite Eugal-Strang des etwa drei Milliarden Euro teuren Projekts wurde Ende 2020 vollendet. „Derzeit laufen die Arbeiten zur Vorbereitung der Inbetriebnahme“, so Gascade-Sprecher George Wüstner auf Anfrage. „Wir rechnen damit, dass die Eugal im zweiten Quartal 2021 dann ihre volle Kapazität inklusive des zweiten Strangs erreicht.“ Derzeit führt das Unternehmen letzte Rekultivierungsarbeiten entlang der Trasse durch.

Keine Drohungen gegen Gascade

Von den Querelen um den Bau der Nord Stream 2 zeigt sich Gascade betont unbeeindruckt, wie die „Ostsee-Zeitung“ berichtet. An den Debatten um die Fertigstellung der Nord Stream 2 werde man sich nicht beteiligen, so der Gascade-Sprecher. Von US-Sanktionsdrohungen ist das Kasseler Unternehmen nicht betroffen. Und das soll auch so bleiben.

Nord Stream 2 noch nicht an Gasempfangsstation angeschlossen

Noch ist die Nord Stream 2 nicht an die Gasempfangstation angebunden und damit mit der Eugal verknüpft. Beide Betriebsgelände grenzen unmittelbar aneinander. Auf der Nord-Stream 2-Seite arbeiten allerdings Baumaschinen. Es handele sich dabei um routinemäßige Schweißarbeiten, so Sprecher Steffen Ebert. Wann die Ostseepipeline an die Gasempfangsstation angebunden wird, in der das russische Gas filtriert und für den Weitertransport aufbereitet wird, stehe noch nicht fest.

Probleme auf der anderen Seite des Atlantiks

Dies dürfte dann auch eher ein Routineakt werden. Die Probleme liegen derzeit auf der anderen Seite des Atlantiks, wo man die Fertigstellung der Pipeline auch mit Blick auf den Verkauf von eigenen LNG-Gas nach Europa gerne verhindern möchte. US-Außenminister Antony Blinken hatte in dieser Woche nochmals die ablehnende Position der USA gegen die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 bekräftigt. Die Pipeline verstoße gegen die EU-Prinzipien für Energiesicherheit, so Blinken. Sein Ministerium prüfe eingehend, ob gegen weitere Unternehmen Strafmaßnahmen wegen ihrer Mitarbeit beim Pipelinebau verhängt werden müssten. Bislang haben die USA lediglich das russische Unternehmen KVT-RUS mit Sanktionen belegt. KVT-RUS betreibt das Verlegeschiff „Fortuna“, das vor der dänischen Insel Rohre auf den Meeresboden versenkt.

Nord Stream 2 macht Akademik Tscherski für Einsatz startklar

Die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 macht inzwischen vor Kaliningrad das russische Verlegeschiff „Akademik Tscherski“ für den Einsatz startklar, um die noch bestehende Pipelinelücke in den dänischen Ostseegewässern zu schließen. Die „Fortuna“ hatte die Lücke in den vergangenen Wochen von 120 auf 110 Kilometer verkürzt. In der deutschen Ostsee fehlt an der als Doppelstrang konzipierten Pipeline noch ein 14 Kilometer langer Abschnitt. Die Verlegearbeiten könnte Nord Stream 2 dort ab Juni fortsetzen. Dann greift die gültige Ursprungsgenehmigung, unabhängig von den Widersprüchen, mit denen Umweltverbände den Weiterbau im Winter verhindern wollten.

Eugal kann auch anderes Gas transportieren

Eine Fehlinvestition wäre die Festlandleitung Eugal auch dann nicht, sollte die Nord Stream 2 nicht fertiggestellt werden, hieß es von Gascade. Über den ersten Eugal-Strang fließt Gas aus der Nel nach Süden in Richtung Tschechien. Als Teil des deutschen Erdgasnetzes sei die voll regulierte Pipeline an verschiedenen Netzverknüpfungspunkten mit anderen bestehenden Ferngasleitungen wie die Nel, FGL306 und Jagal verbunden. Sie ermöglicht damit den flexiblen Gastransport in alle Richtungen. Theoretisch könnte über die Trasse auch russisches Gas, das über die polnische Jamal-Trasse nach Deutschland fließt, über die Eugal nach Norden und Westen weitergeleitet werden.

Von Martina Rathke/RND