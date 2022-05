Potsdam

Der am Freitag veröffentlichte Offene Brief, in dem Prominente an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) appellieren, keine weiteren schweren Waffen an die Ukraine zu liefern, hat vor allem in den Sozialen Medien heftige Kontroversen ausgelöst. Zu den 28 Erstunterzeichnern gehört auch die Brandenburger Schriftstellerin Juli Zeh.

Was hat Sie bewogen, diesen Offenen Brief zu unterzeichnen?

Juli ZehIch finde es wichtig, einen differenzierten Diskurs über die Frage anzustoßen, wie man im Ukraine-Krieg weiter vorgeht. Das ist höchstwahrscheinlich eine der wichtigsten Fragen des Jahrzehnts. Leider reicht es nicht zu sagen: Wir müssen der Ukraine um jeden Preis helfen. Es ist eine schwierige Abwägung vonnöten, die wir auch gesellschaftlich besprechen müssen.

Sie warnen in dem Offenen Brief vor einem Dritten Weltkrieg. Welche Befürchtungen haben Sie konkret?

Vor einem dritten Weltkrieg haben wir alle Angst, und das sind keine dummen Ängste von ein paar Feiglingen, sondern es sind berechtigte und sehr schlimme Befürchtungen. Es sind leider viele Szenarien denkbar, wie Nato-Staaten in diesen Krieg verwickelt werden können, was eine unvergleichliche Eskalation nach sich ziehen kann. Natürlich hat man das schreckliche Gefühl, sich von einem Unmenschen wie Putin erpressen zu lassen, wenn er mit solchen Folgen droht. Aber so quälend dieses Dilemma ist – man kann es nicht ignorieren.

Waffenlieferungen bringen noch mehr Leid für die Menschen

Sie zeichnen zwei Grenzlinien auf. Die Atomkriegsgefahr und das unermessliche Leid der ukrainischen Bevölkerung durch einen lange anhaltenden Krieg. Aber kann man die Ukraine denn einfach alleine lassen?

Ich glaube nicht, dass das die richtige Frage ist. Mein Problem mit den Waffenlieferungen ist vor allem, dass ich, anders als viele andere Menschen, nicht daran glaube, dass sie diesen Krieg schnell beenden und den Menschen Leid ersparen werden. Wenn das feststünde, würde ich anders darüber denken. Vergangene Erfahrungen mit Krisen, Kriegen und Konflikten in der ganzen Welt haben immer wieder gezeigt, dass Waffenlieferungen das Leid der Zivilbevölkerung häufig nicht mindern, sondern Kriege verlängern, intensivieren und ausdehnen können. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir Putin mit Waffenlieferungen „stoppen“ können, wie man überall hört. Und ich wäre sehr glücklich, wenn ich nicht Recht hätte und das tatsächlich möglich wäre!

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Philosoph Jürgen Habermas hat am Freitag in einem Beitrag in der „Süddeutschen Zeitung“ die Kriegssituation als „asymmetrisch“ bezeichnet. Durch die Absage des Westens, Kriegspartei sein zu wollen, was er für richtig hält, bestimmt letztendlich Putin, wann er das Engagement des Westens als Kriegseintritt bewertet. Wie entgehen wir diesem Dilemma?

Indem wir einen Waffenstillstand und dann eine Friedenslösung gesellschaftlich vorbereiten. Dieser Prozess ist sehr wichtig, und wir müssen sofort damit anfangen. Wir müssen darüber öffentlich sprechen und uns an den Gedanken gewöhnen, dass es keinen klaren Sieg über Putin geben wird, auch keine Bestrafung für sein abartiges Verhalten und keine Rache. Sondern es wird, um weiteres Leid zu verhindern, eine Lösung geben müssen, bei der Putin Zugeständnisse bekommt.

Offener Diskurs über den Friedensprozess

Wie könnte das aussehen?

Wir müssen anfangen darüber öffentlich zu sprechen, was das für Konstellationen sein könnten. Friedensprozesse müssen gesellschaftlich vorbereitet und gestützt werden. Dritte Staaten wie Deutschland werden an der Aushandlung beteiligt sein, und es ist wichtig, dass unsere Bevölkerung das mitträgt und die Politik nicht unter Druck setzt, dass Putin restlos besiegt werden muss. Denn so schön das wäre – ich halte es für unmöglich.

Von Mathias Richter (Märkische Allgemeine Zeitung)