Potsdam

Nach dem Fall der Mauer fiel der Wilde Westen in den entfesselten Osten ein. Mit der ersten Welle kamen Glücksritter und Hochstapler, Ganoven und Bauernfänger, um das schnelle Geld zu machen. Oliver Kreider war sogar schon kurz vor ihnen da. Eine Reifenpanne auf der Transitautobahn am 23. Oktober 1989 zwang den 23-jährigen Südhessen, in Karl-Marx-Stadt zu übernachten. Für eine Westmark tauschte er 13 Ostmark und die Mädchen lagen ihm zu Füßen. Für den arbeitslosen Schlosser war sofort klar, dass es in der DDR für ihn alles zu gewinnen gab.

Heute nennt man ihn den „Sonnenkönig von Radebeul“. Wie hoch der Zins ist, den der Immobilien-Krösus täglich einstreicht, verrät er in seiner Autobiografie nicht. Aber der Selfmade-Multimillionär, der auch noch Residenzen in Chemnitz-Grüna und bei Kapstadt unterhält, nimmt sonst kein Blatt vor den Mund, wenn er von sich und seinem Aufstieg erzählt. Er bewohnt die Friedensburg auf der oberen Kante des Elbtals zwischen Dresden und Meißen. Sie krönt Deutschlands größtes zusammenhängendes Gründerzeit-Villenviertel, das sich entlang der Weinberg-Hänge erstreckt. Das bürgerliche Schloss im Tudorstil war fast 100 Jahre eine öffentlich zugängliche Berggaststätte mit Aussichtsterrasse. Nach einer dubiosen Privatisierung durch die Treuhand wurde das 8000 Quadratmeter große Anwesen mit 985 Quadratmetern Innenraum nur noch als Luxus-Wohnsitz genutzt.

Umkämpfte Friedensburg

Auch wenn das denkmalgeschützte Wahrzeichen oberhalb des touristisch angesagten Angers von Altkötzschenbroda nun schon drei Mal den Eigentümer gewechselt hat, sind viele Sachsen immer noch darüber verstimmt, dass die Friedensburg in die Hände westlicher Glücksritter geraten ist. Oliver Kreider hat sie 2014 erworben. 2019 gestand er der Öffentlichkeit nach endlosen Gerichtsprozessen wenigsten ein Wegerecht zu.

Beherzter Erzähler

Einen Sympathiebonus von ostdeutschen Lesern kann er für seine Autobiografie also nicht erwarten. Doch Erfolg ist ein interessantes und mitreißendes Thema. Und es ist auch etwas Besonderes, wenn sich ein ausgemachter Wendegewinnler in die Karten gucken lässt – sowohl in geschäftlicher wie auch in menschlicher Hinsicht. Sein Buch „Ich habe einen Knall“, das im Selbstverlag erschien, genügt höchsten professionellen Ansprüchen. Auch wenn das Impressum einen Mitarbeiter am Text namentlich ausweist, wird doch in jedem Satz deutlich, dass hier eine charakterstarke, beherzte Persönlichkeit die Zügel des Erzählers und Dramaturgen entschlossen in der Hand hält. So sehr seine Eitelkeit auch zur Triebfeder des Buches geworden ist, seine Aufschneidereien, Borniertheiten, die Gierattacken und persönlichen Zusammenbrüche fließen in die Lebensbeichte ein.

Die Rolex ist ein Muss

Was Oliver Kreider für sein Glück braucht – fette Rolex-Uhren, gleich mehrere Maybachs und ein eigenes Wappen („OK – The One & Only“) - wurde dem Sohn aus relativ einfachen Verhältnissen nicht in die Wiege gelegt. Oder vielleicht doch – im negativen Sinne, denn als Scheidungskind aus einem lieblosen Elternhaus bedurfte er offenbar möglichst vieler Ersatzbefriedigungen und Selbstbestätigungen, wie er selbst ahnt. Seine Eltern, schreibt er, interessierten sich mehr für ihr Auto als für ihren einzigen Sohn. Olivers Einstieg ins Berufsleben als Facharbeiter bei Mercedes Benz ist ein einziges Desaster. Nach mehreren Vorfällen brennt am Ende eine ganze Werkshalle mit vier Bussen ab, weil er vor der Mittagspause vergessen hatte, einen Hochleistungsfön auszustellen. Als arbeitsloser Schwarzarbeiter erzielt er monatlich immerhin 2000 Mark, indem er „selbst genähte Marken-Hemden“ herstellt. Für 7,50 Mark hilft ihm seine liebenswerte Oma, Krokodile aufzunähen.

Bezieht schicken Stasi-Bungalow

Dann orientiert er sich in Richtung Gebrauchtwarenhandel und strandet zufällig in Karl-Marx-Stadt, wo er feststellt: „Die Sehnsucht nach tollen Autos war da und ich wusste, wie man diese Sehnsucht befriedigen konnte.“ Die Maueröffnung und den Freudentaumel („Sekt für alle!“) erlebt er in der Mokka-Bar des Chemnitzer Hofs. Als Berichterstatter in eigener Sache zieht er den Leser im Duzton ins Vertrauen und scheut sich auch nicht, Lebensweisheit zu formulieren. „Wenn du jemals einen Menschen gesehen hast, der beim Überqueren einer Grenze zu weinen beginnt, nur weil es ihm möglich geworden ist und weil Freiheit auf einmal begehbar ist, dann erst wirst du begreifen, was im Lebens wirklich zählt“, schreibt er. Um den Jahreswechsel 89/90 bezieht er einen schicken Bungalow, der ihm von einem flüchtigen Stasi-Mann vermietet wird.

Zwei Gelddruckmaschinen

Viel schnelles Geld heimst Kreider als Spielautomaten-Aufsteller ein („Damals konnte ich mir moralische Bedenken nicht leisten“). Im Chemnitzer Hof gewährt er großspurig der Bezirkszeitung „Freie Presse“ ein Interview und gibt sich als Marketing-Leiter einer großen internationalen Firma aus. Daraufhin erhält er 4000 Briefe und gewinnt das Vertrauen des Oberbürgermeisters. Der will 15 Fußballer und Spitzensportler in Karl-Marx-Stadt halten und ringt Oliver Kreider das Versprechen ab, 15 fabrikneue Westautos als Geschenke zu besorgen. Kreider hält Wort, indem er Westkonzernen Kontakte und Grundstücke für geplante Filialen vermittelt. Bald mietet Kreider selbst auch einen großen Platz für den ersten legalen Gebrauchtwagenhandel in der Stadt. „Mit dem Automarkt besaß ich neben den Spielautomaten die nächste Gelddruckmaschine“, setzt das elfte Kapitel ein.

Ohne Studium

Kreider war als Geschäftsmann genau so unbeleckt wie alle Ossis. Er wusste nicht einmal, was eine Gesellschafterversammlung ist. Ahnungslos tappt er in eine böse Falle, die ihm ein Komplize aus dem Westen stellt. Aus dem mit harten Bandagen ausgetragenen Existenzkampf geht er als Sieger hervor und wird mit zwei Mietshäusern auf dem Kaßberg abgefunden. Das ist für ihn der Startschuss für seinen kometenhaften Aufstieg als Immobilienhändler.

Immobilienhai in Chemnitz

Kreider schildert die Geschäftspraktiken ziemlich genau und verrät auch Preise und Renditen. „Ich war wie im Rausch. Ein Erfolgsjunkie, permanent auf der Suche nach dem nächsten Kick – ein Dauergrinsen inklusive.“ Am Ende entdeckt er das ganz große Geschäft mit ostdeutschen Plattenbauvierteln. Er kauft der Landesbank in Dortmund Wohnungen zu Tausenden ab, um sie an zwei israelische Spekulanten weiterzuverhökern. „Leider steckten mich meine beiden Großkunden mit ihrer Gier an“, resümiert er auf Seite 129.

Überzeugter Steuerzahler

Dem Leser versucht Kreider beizubringen, dass es Schlitzohren und Schlitzohren gibt. Er selbst habe sich um säumige Mieter immer geduldig gekümmert, nie Schwarzarbeiter angestellt oder Steuern unterschlagen. So grenzt er sich von „Drogendealern, Waffenhändlern und Zuhältern“ ab, „die goldbehangen im Lamborghini durch die City düsen“. Sein Credo als Geschäftsmann im Osten lautete: „Auch ich wollte Geschäfte machen, aber mit derselben Fairness, mit der ich sie auch im Westen gemacht hätte.“

Diamantring im Croissant

Seine Gesundheit und sein Privatleben bleiben aber auf der Strecke. 1997 hatte er seine Sekretärin geheiratet. Die beiden waren mit dem Hubschrauber vor dem Standesamt in ihrem Heimatdorf Hartmannsdorf gelandet. Die Ehe verliert sich in der Arbeit. „Zärtlichkeiten zwischen uns gab es nicht mehr. Unser Sex waren Zahlen, Kontobewegungen, Renditediskussionen“, schreibt er. Und: „Wir waren Business-Junkies – unersättlich, gierig. Das war kein lebenswertes Leben mehr, und das bekamen wir nicht mal mit.“ Als seine Frau einen Burnout erleidet, freut sie sich wie ein Kind über einen Diamantring als Überraschungsgeschenk, den Kreider ihr in ein Croissant einbacken lässt. Nach der Scheidung 2010 verfällt sie mit ihrem Geld einer Sekte.

In der Sackgasse

Auch er selbst erlebt bald einen schweren Zusammenbruch und springt dem Tod noch mal von der Schippe. „Im Nachhinein bin ich froh, dass ich in so manche Sackgasse mit ungebremster Kraft hineingebrettert bin. Manchmal braucht man einen Knall, um die Richtung zu ändern“, gibt er sich heute geläutert. Wenn er als 54-Jähriger gelobt, klüger geworden zu sein und um die wirklich wertvollen Dinge des Lebens zu wissen, klingt sein Buch wie eine moderne Version des Jack-London-Klassikers „Lockruf des Goldes“. Darin gelangt ein Goldgräber im rauen Alaska zu großem Reichtum. Das Gold dient ihm dann als Startkapital, um als Spekulant in New York noch viel reicher zu werden. Doch glücklich fühlt sich der Held erst am Ende, wenn er alles verliert und sich für die Liebe entscheidet.

Großes und kleines Glück

Oliver Kreider gelangt in seiner Lebenserzählung mit rhetorischem Talent und geerdetem Humor zu einer ähnlichen Weisheit. Natürlich hat er gut reden und sicher auch so manche moralische Schuld auf sich geladen. Denn legales und legitimes Handeln sind zweierlei, was er selber andeutet. Dass man ihm seine Einsichten abnimmt, liegt an der Exaktheit seiner Ausführungen und Beobachtungen. Er erinnert sich zum Beispiel, wie er mit einem Personal Trainer durch den Regen joggt: „Manchmal trat ich bewusst in eine Pfütze und freute mich wie ein kleiner Junge an den Spritzern, die dadurch entstanden. Das kleine Glück gibt es oft umsonst, man muss es nur zu nutzen wissen.“

Das Buch: Oliver Kreider: Ich habe einen Knall. DDV, 210 Seiten, 16,90 Euro.

Von Karim Saab