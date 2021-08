Bienenfarm

Die Rotoren röhrten am Samstag und Sonntag ununterbrochen auf dem Flugplatz Bienenfarm bei Paulinenaue im brandenburgischen Landkreis Havelland. Ein Flugzeug nach dem anderen hob ab und setzte wieder zur Landung an. Gespannt verfolgten hunderte Besucher das Geschehen auf der Start- und Landebahn in sicherer Entfernung. Es war bereits das zweite große Event in diesem Sommer auf dem riesigen Gelände – das Ostblock Fly-in und Europäische Antonov AN-2 Treffen.

Wichtige DDR-Agrarflugzeuge am Himmel

Mehr als 100 Flugzeuge kamen zu der Veranstaltung, berichtet Organisator Alexander Stendel. „Darunter sind die größten Doppeldecker der Welt.“ Zu sehen waren zahlreiche Flieger der Marken Yak, Zlin und PZL. Zudem waren mit einer Z-37 Hummel, Dromader M21 und PZL 106 Kruk alle drei wichtigen DDR-Agrarflugzeuge auf dem alten Agrarflugplatz vor Ort. Es gab einige Vorführungen, aber vor allem stand der Spaß im Vordergrund.

Zur Galerie Beim Ostblock Fly-in und dem Europäische Antonov AN-2 Treffen am Wochenende auf dem Flugplatz Bienenfarm bei Paulinenaue gab es von gigantischen Doppeldeckern bis Automobile allerhand zu sehen. Hier einige Eindrücke der Großveranstaltung.

„Ich bin hier um alte Freunde wiederzusehen und natürlich um zu fliegen“, sagt Ralf Moritz aus Leipzig. Der 58-Jährige fliegt schon seit über 28 Jahren und hat sich vor drei Jahren den Traum einer tschechischen Maschine aus dem Baujahr 1962 erfüllt, die ursprünglich der französischen Luftwaffe diente. „Die Oldtimer haben es mit über die Jahre immer mehr angetan“, erzählt Ralf Moritz. Schon seit Vater war ein begeisterter Segelflieger.

Tschechischer Flugzeugmotor von 1979

Danny Härtig zeigte die Technik, die in den Flugzeugen verbaut ist. Dafür hat der Technikexperte von den Feinschrauberfreunden aus Schönow bei Berlin den tschechischen Flugmotor für eine Zlin aus dem Baujahr 1979 mitgebracht. „Den Motor haben wir in etlichen Einzelteilen gekauft, restauriert und wieder aufgebaut“, sagt Danny Härtig. Als er den Motor anschmiss, war das dröhnende Geräusch über den ganzen Flugplatz zu hören.

Neben Ostdeutschen Fliegern gab es auch ostdeutsche Automobile und Technik zu sehen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Bereits wenige Tage zuvor landeten Soldaten der Deutschen Marine aus Nordholz mit einem gigantischen Hubschrauber auf dem Gelände. „Er ist der verlängerte Arm einer Fregatte und so wie er hier steht noch voll einsatzbereit“, sagt Pilot René Wüscher. Mit dem Flugzeug können die Soldaten unter anderem U-Boote bekämpfen und jagen, Material und Personal, aber auch Spezialkräfte transportieren. Die Besucher durften Probesitzen.

Honecker-Volvo bei Ostblock-Autoshow

Für die Ostblock-Autoshow waren zudem wieder viele Trabbis auf dem Flugplatz dabei, darunter auch der Honecker-Volvo aus dem Fuhrpark des ehemaligen Staatsratsvorsitzenden der DDR. Zusätzlich zu den nostalgischen Ostfliegern am Himmel konnten auch andere Ost-Fahrzeuge, bis Baujahr 1989, an dem Themenwochenende besichtigt werden. Für die Zuschauer waren Gastflüge in unterschiedlichen Flugzeug-Mustern möglich.

Nachdem das wegen Corona zugelassene Kontingent von 1500 Besuchern für die Flugshow vor wenigen Wochen schon Tage vorher ausverkauft war, hatten die Veranstalter das Hygienekonzept weiter optimiert und die Zuschauer-Bereiche um rund zwei Hektar erweitert, sodass jetzt bis zu 2500 Besucher gleichzeitig genehmigt waren.

Von Marcus J. Pfeiffer