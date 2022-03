Ostblock MV: So tunen die Jungs Trabis und Co. „mit alter Hülle auf den neuesten Stand“ 

Grimmen

Die Kamera geht aus – das nächste Video kann pünktlich um 17 Uhr am Freitag hochgeladen werden. Das vermutlich schon erwartet wird, nachdem Robert Frydrisiak, Johannes Perlberg, Mario Dettmann und Lars Blumenthal von Ostblock MV den nächsten Trabi auf den neuesten Stand gebracht haben. Getreu dem Motto: „Mit alter Hülle auf den neuesten Stand.“ Vielmehr als der Rahmen bleibt auch nicht – denn der Rest wird erneuert, ausgetauscht und das nicht selten in Handarbeit eigens angefertigt.

Schrauben, schweißen, basteln, konstruieren, bauen und lackieren – das ist im Grunde, was das Tuning-Quartett zusammen tüftelt. Darüber hinaus auch an der eigenen Modelinie und Accessoires, die mittlerweile allseits zu sehen sind. Seit zwei Jahren wird die Werkstatt in Grimmen zum Studio für Tutorials und Imagevideos mit den wechselnden Ost-Stars im neuen Glanz. „Zuerst haben wir die Trabis beim Fahren gefilmt, um unsere Arbeit daran zu zeigen. Das ist auf YouTube gut angekommen“, erzählt Frydrisiak. Das verdeutlichen 22 000 Abonnenten, 17 000 auf Insta – Tendenz steigend. „Das ist irre. Man muss sich mal überlegen, dass wir schon auf die Clips angesprochen wurden. Es hat Kreise gezogen“, so Frydrisiak weiter.

Seit 2012 gibt die Ostblock MV Truppe gemeinsam Gas. „Erst gab es die WhatsApp-Gruppe mit gut 30 Mitgliedern. Wir wollten mehr! Das ist unser Ding und wir fühlen das wirklich. Wir sind alle Ostblock, aber unterm Strich, haben wir vier mehr als gelegentliche Treffen und Schrauben dabei gesehen“, erklärt Perlberg alias Perle. „Das Hobby hatten wir schon vorher, das Schrauben und Tunen ging eher los. Aber das hat uns zusammengeführt und die Community gegründet“, erinnert sich Mario Dettmann.

Wunsch erfüllt – eigene Werkstatt, eigener Shop

Angefangen haben die Vier nicht im aufgemotzten Ostschlitten, sondern „mit unseren Mopeds. An den Ausfahrten zu Herrentag ging es in Grimmen mit 80 bis 100 Mopeds los. Treffpunkt war der Hafen von Stralsund. Da waren es um die 250“, so Perle weiter. Einen Traum hat sich die Truppe in der Pandemie erfüllt: „Wir wollten alle zusammen an einem Ort schrauben können. Mario hat die Location gefunden. Die Werkstatt und Räume nebenan haben uns völlig neue Möglichkeiten geboten“, weiß Frydrisiak.

Der Spitzname Rennpappe bekommt bei Marios Trabant einen neuen Anstrich. Der rote Flitzer parkt in der neuen Werkstatt und ist nicht für Sonntagsfahrten an die Ostseeküste gedacht. „Sehen und gesehen werden“ – geht auch mit dem Klassiker aus dem Osten. Denn diese Karre fällt auf und ist bekannt. Mehr als 360 000 Aufrufe hat das Vorstellungsvideo vom „Roten Baron“ mittlerweile gesammelt. „Ein sehr aufwendiges Stück. Allein der Bauumfang ist enorm. Jede Schraube, jedes Blechteil wurde mindestens einmal angefasst. Neue Teile wurden extra von uns angefertigt. Viel ist nicht mehr übrig vom Original, aber unverkennbar ein Trabi“, erklärt Eigentümer Dettmann.

Besonderes Highlight: Ausstellbare Fenster made by Ostblock MV

„Der Motor sollte sehr clean und hochwertig werden. Dafür wurden Kühler und Wasserpumpe in den Kofferraum verbaut. Das hat alles ewig gedauert“, weiß auch Lars Blumenthal, bekannt als Blume. „Fünf Jahre Arbeit stecken da drin. Es ist immer noch ein Zweitakt Motor, aber mit doppelter Leistung“, verrät Dettmann. Ersatzteile werden knapp und „vieles kann man nicht einfach so kaufen. Vieles sind Spezialanfertigungen, die wir extra für die Umbauten bauen“, erklärt Blumenthal. Markenzeichen der Crew sind ausstellbare Front- und Heckfenster, handmade by Ostblock MV.

Dazu kommt „Motorentechnik, Getriebe, Felgen sind alles in den eigenen Reihen entstanden“, beschreibt Perle, der im Alter von 14 Jahren den ersten Oldie in der Runde hatte. Der sogenannte Kugelporsche läuft immer noch rund. Es war nicht die Ostalgie, die die Jungs auf Trabant und Co. brachten, sondern pragmatisch gesagt: „Die wurden um die 2000er fast geschenkt. Viele wurden weggegeben. Meine erste Schwalbe habe ich auch noch. Ein Familienmitglied gibt man ja nicht einfach so weg“, erzählt Perle.

Aus diesem preisgünstigen Umstand ist Leidenschaft entstanden und gewachsen. Zusammen mit der Stock Car Legion wurde mehr und mehr geschraubt. „Wir waren nicht im Sportverein, sondern in der Jugendwerkstatt“, so Blume. Dann das Umdenken bei einem Gefährt, das kurz vor der Schlachtbank stand. „Wir haben für uns entschieden, die Autos nicht mehr kurz und klein zu fahren. Das hat uns gepusht. Wäre dieses Umdenken nicht gekommen, wäre Ostblock nicht so gewachsen“, betont Dettmann.

Mit neuer Kollektion bereit fürs Frühjahr

So kam Robert zu seinem Trabant, den er nicht mehr weggeben will. Mittlerweile gehören 13 Autos und 7 Mopeds – allesamt Fahrzeuge aus der DDR – zum Ostblock MV Rennstall. Mario und Blume widmen sich mehr dem technischen Part, während Perle und Robert sich um Grafik, Innovation und Merchandise kümmern. „Das sind wir, so vertreiben wir uns die Zeit“, sind sich die Jungs einig. Davon ist neben Vollzeitjobs und Familie schon wenig übrig. Trotzdem zieht es die Gruppe abends unter der Woche und an den Wochenenden in die Werkstatt. „Ohne die Unterstützung unser Partnerinnen würde das nicht funktionieren. Nicht nur das Verständnis für das, was wir hier machen, sie helfen richtig mit. Alle verstehen sich – so funktioniert das bei uns.“

Erstes Produkt war ein Kalender. Nicht etwa mit leicht bekleideten Damen auf der Haube oder dem Rücksitz. „Der sollte schon exklusiv bleiben mit Fokus auf die Fahrzeuge. Das kam eher von den Bildern für Social Media, damit wir davon eine Zusammenstellung haben. Warum sollte es nicht einen Kalender von Ostautos geben?“, erklärt Dettmann lachend. Dann kamen Anfragen aus dem Bekanntenkreis nach Caps und Klamotten. Gefragt, getan.

In unterschiedlichen Designs, mit ausgewählten Lieferanten, entworfenen Layouts und selbst ausgesuchten Farben. Die neue Kollektion ist fertig. „Die Einnahmen daraus fließen in die Miet- und Betriebskosten, Anschaffungen, Material. Jede Mark, die dabei rum kommt, wird refinanziert“, betont Frydrisiak und sinniert weiter: „Wir sind total stolz auf das, was wir schon geschaffen haben. Das hätten wir niemals gedacht, welche Ausmaße wir erreichen, was möglich sein kann. Wir wollen uns immer weiter steigern.“ Wer weiß, wo es noch hingeht.

