Wer an Rockmusik aus der DDR denkt, dem kommen meistens die Puhdys, Karat oder City in den Sinn. Doch die Musikszene der 70er- und 80er-Jahre war östlich der Mauer riesig. So groß, dass es für ein eigenes Museum reicht. Seit fünf Jahren gibt es das Ostrock Museum in Kröpelin bei Rostock bereits.