Peenemünde

Wer sich genau über die Geschichte des Ortes informieren will, lenkt seine Schritte zum Historisch-Technischen Museum Peenemünde. Schon von Weitem ist die mächtige Anlage des Kraftwerksbaus zu sehen, die auf dem Museumsareal steht. Denn hier, in der einstigen Heeresversuchsanstalt Peenemünde, wurden einst Hitlers „Wunderwaffen“ wie die V2-Rakete entwickelt und getestet.

Im Rahmen einer akribischen Museumsarbeit wurde diese Geschichte des Ortes aufgearbeitet und anschaulich dargestellt.

Vieles muss der Peenemünde-Besucher selbst erkunden

Doch das Erbe der ehemaligen Heeresversuchsanstalt Peenemünde ist weit über die Insel Usedom verstreut. Denn nicht immer ist es so präsent wie die mächtige Ruine des Sauerstoffwerks, die mitten in Peenemünde steht und seit vielen Jahren verfällt. Anderes muss der Besucher selbst erkunden, so wie die Fundamente der Hauptwache zwischen Karlshagen und Peenemünde und die vielen Reste militärischer Anlagen, die auf dem nördlichen Teil der Insel verteilt sind.

Vieles davon ist nicht öffentlich zugänglich, auch wegen der Munition, die hier immer noch im Boden liegt. Seit 2012 bietet Joachim Saathoff (69) vom Museumsverein Peenemünde e. V. Führungen ins Sperrgebiet an, nachdem er sich Genehmigungen eingeholt hatte. Mit einem Kleinbus kutschiert Saathoff seine Gäste also auch durch das ansonsten gesperrte Gelände, wo einst das Werk Ost der damaligen Heeresversuchsanstalt stand, in dem vor allem die Forschung und die Tests stattfanden. Dort befindet sich unter anderem die Startstelle Strand, von wo aus die Flugkörper gestartet wurden.

Heeresversuchsanstalt Peenemünde Die Heeresversuchsanstalt Peenemünde war im Dritten Reich eine Entwicklungs- und Versuchsstelle der Wehrmacht in Peenemünde-Ost. Errichtet wurde sie ab 1936. Im militärischen Sperrgebiet der nördlichen Insel Usedom wurde unter anderem die erste funktionsfähige Großrakete entwickelt und getestet, die in der NS-Propaganda V2 genannt wurde. Der erste erfolgreiche Flug fand am 3. Oktober 1942 statt. Die Heeresversuchsanstalt Peenemünde wurde ab 1938 erweitert durch Anlagen in Peenemünde-West. Ab 1943 befand sich auf dem Areal ein KZ-Außenlager. Nach der Bombardierung der Heeresversuchsanstalt 1943 fand die Raketenproduktion in einer unterirdischen Stollenanlage in Thüringen statt.

Joachim Saathoff erklärt die historischen und die technischen Zusammenhänge, er weiß, wo was stand, wie die technischen Abläufe waren. Für seine Gäste hat Saathoff viele historische Fotos zusammengestellt, die der während der Fahrt hochhält. Auf einem iPad zeigt er auch historische Filmaufnahmen zu seinen Erklärungen. Alles zusammen gibt einen Eindruck von den damaligen Dimensionen der Raketenentwicklung in Peenemünde – zum Bespiel, dass hier einmal rund 8000 Leute gearbeitet haben. Auf einer alten Filmaufnahme sieht man Hunderte Arbeiter und Militärangehörige aus dem Zug steigen und zum Dienst strömen.

Hier haben die Nazis an todbringenden Waffen geforscht

Saathoff vermittelt diese Informationen nüchtern, er weiß, wo welche Abteilungen angesiedelt waren – von der Abschussrampe über die Fahrbereitschaft bis zur Lehrwerkstatt. Das gesamte Gelände ist heute stark überwuchert, nach den vielen Jahrzehnten sind Zeitzeugnisse manchmal nur noch schwer in der sumpfigen Landschaft auszumachen: Reste einer Kraftstoff-Zisterne, viel geborstener Beton, dem Joachim Saathoff aber die ehemaligen Funktionen zuordnen kann, so wie die mittlerweile überfluteten Anlagen der Raketenprüfstände. Saathoff nennt die technischen Details der einzelnen Flugkörper, er kennt auch die Fehlschläge der damaligen Raketenentwicklung. So vermittelt er auch die Einflüsse, die die technischen Entwicklungen von Peenemünde auf die spätere Raumfahrt hatten.

Zur Galerie Rund um Peenemünde auf Usedom sind zahlreiche verlassene Orte zu erkennen, die von der Raketenentwicklung der Nazis zeugen. Hier wurden Hitlers „Wunderwaffen“ getestet. Bei einer Tour durch das heutige Sperrgebiet geht es vorbei an den Überresten.

Klar ist: Mit ihrem ersten Flug am 3. Oktober 1942 war eine in Peenemünde gestartete Rakete das erste Flugobjekt, das in den Grenzbereich des Weltraumes eindrang. Klar ist aber auch: Es waren todbringende Waffen, an denen hier geforscht wurde.

Ein britisches Lancaster-Wrack liegt noch im Kölpiensee

Außerhalb des Sperrgebietes erläutert Joachim Saathoff weitere Zeugnisse jener Zeit: Im Kölpinsee liegt immer noch das Wrack eines britischen Lancaster-Bombers, der 1943 über Peenemünde abgeschossen wurde. Die Bergung des Flugzeugwracks war bislang zu teuer, erläutert Joachim Saathoff, also ragt der Rumpf heute noch immer aus dem Wasser. Neben der Straße zwischen Peenemünde und Karlshagen ist noch der gut erhaltene Bahnsteig des Werkes Ost zu sehen. Auch Gleise liegen in diesem Bereich noch, bevor sie im Dickicht verschwinden. Reste des KZ-Arbeitslagers Karlshagen I sind im Wald zwischen Peenemünde und Karlshagen noch vorzufinden. Diese und andere Punkte sind mit Hinweistafeln und Infos kenntlich gemacht.

Ein militärhistorischer Ort der Geschichte

Peenemünde ist als militärhistorischer Ort in die Geschichte eingegangen. Die Museumsanlage mit dem Kraftwerk, das übrigens bis 1990 noch in Betrieb war, stellt sich dieser Historie: Hier wird gezeigt, wie moderne Technologie zur Kriegsführung missbraucht wurde. Ein Rundweg führt den Besucher zu den Ruinen dieser militärischen Vergangenheit. Aber inzwischen wird dieser Ort auch kulturell genutzt, im Kraftwerk vom Peenemünde finden seit Langem Konzerte statt. Der nächste Höhepunkt wird ein Gastspiel der legendären New Yorker Philharmoniker sein – das ist bereits Ende Mai.

Von Thorsten Czarkowski