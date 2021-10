Polarlichter zeigen sich meist nur in den nördlichsten oder südlichsten Gebieten der Erde. Doch durch einen besonders intensiven Sonnensturm können sie am Wochenende auch über Deutschland zu sehen sein.

Polarlicht an der Ostsee: Leser Lars Berger (zu Instagram zu finden unter dem Account @picpage_kielersprotte) hat diese Aufnahmen in der Nacht zu Sonnabend beim Leuchtturm Bülk an der Ostseeküste bei Kiel gemacht. Quelle: Leserfoto