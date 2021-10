Potsdam

Handtaschen, Portemonnaies, Gürtel, Rucksäcke und Kulturbeutel – in ihrem kleinen Laden in einem Hinterhof der Jägerstraße fertigt Franziska Maier all diese Dinge an oder bessert sie aus. „Ich mache alles, was man aus Leder brauchen kann – außer Schuhe“, erzählt die 31-jährige Feintäschnerin in ihrer Ledermanufaktur. Zu Maiers Kunden gehört seit Kurzem nun auch Hollywood: In der Netflix-Produktion „Gunpowder Milkshake“, Filmstart in Deutschland am 2. Dezember, tragen die Protagonisten ihr Taschen-Modell.

Diese ist knallgelb, aus Lkw-Plane hergestellt und trägt die Aufschrift „I love kittens“(„Ich liebe Kätzchen“). Es handelt sich um einen sogenannten Weekender, eine kleine Reisetasche – die aber groß genug ist, um darin Waffen zu transportieren, was für den Film genau so verlangt war. Insgesamt zwei dieser Taschen habe Maier für den Film im Siebdruckverfahren hergestellt, pro Tasche habe sie vier bis fünf Stunden genäht. „Die Aufschrift hält mindestens die nächsten zehn Jahre“, erklärt sie.

Den Requisiteur von „Gunpowder Milkshake“, Peter Naguib, habe sie schon von einer anderen Produktion gekannt. Nun habe Naguib sie im Vorfeld der Dreharbeiten wieder kontaktiert und Maier hat angenommen: „Es macht Spaß, für Filme zu arbeiten. Du lernst immer viele neue Leute kennen.“ Zudem werde gut gezahlt, vor allem bei großen Produktionen.

Lesen Sie auch: Die ersten fünf Sekunden zählen: Diese Tipps gibt Netflix seinen Serienproduzenten

Dreharbeiten im Studio Babelsberg

Und um eine solche handelt es sich bei dem Netflix-Film von Regisseur Navot Papushado. Unter anderen sind die etablierten Hollywood-Schauspieler Karen Gillan, Lena Headey und Carla Gugino zu sehen. Die Dreharbeiten zum Film fanden zu wesentlichen Teilen im Studio Babelsberg statt.

Als die Taschen fertiggestellt waren, kontaktierte Naguib Maier erneut. Für die Produktion hatte er auch 20 Leichensäcke ebenfalls aus Lkw-Plane in Auftrag gegeben. Aber: Man brauch sie nicht, wie vereinbart, in vier Wochen, sondern kurzfristig in drei Tagen. „Also habe ich 36 Stunden durchgehend genäht“, erinnert sie sich. Ein Mitglied des Filmteams habe ihr am Ende noch geholfen. Für das Ergebnis brauche man jedoch ein wachsames Auge, so Meier weiter: „Im Film sieht man die Leichensäcke dann vier Sekunden lang, glaube ich.“

Tasche sorgt für Begeisterung bei der Filmpremiere

Beim Fantasy-Filmfest in der Berliner Kulturbrauerei am vergangenen Sonntag sei der Film erstmals in Deutschland gezeigt worden. Bei der Premiere habe Maier das Filmteam kennengelernt. „Vorher habe ich vom Filmset nichts mitbekommen“, erzählt Maier: „Ich habe nur im Hintergrund produziert und die dann Sachen weggeschickt.“ Von ihrer gelben „I love kittens“-Tasche seien dort alle begeistert gewesen, fügt sie nicht ohne Stolz hinzu.

Lesen Sie auch: Netflix-Top-Ten: Diese Serien und Filme sind aktuell am beliebtesten

Eine kleine Ausgabe der Tasche steht noch auf der Theke von Maiers Hinterhof-Geschäft „Frabama“. Wenn die Feintäschnerin nicht für Hollywood schneidert, näht und repariert sie hier auf kaum 15 Quadratmeter Lederwaren. Hinter der Theke befindet sich die gefüllte Arbeitsfläche mit den Nähmaschinen, an den Wänden hängen Lederreste in Grün, Braun, Rot und Pink.

Den Laden besitzt Maier seit Ende Oktober des vergangenen Jahres. Nachdem sie eine Ausbildung zur Modedesignerin abgeschlossen und noch den Feintäschner draufgesetzt hatte, habe sie sich lange in der Gastronomie oder mit Bürojobs durchgehangelt. Dann kam Corona und Maier musste in Kurzarbeit. „Da war klar: So sicher ist das Angestelltenverhältnis wohl doch nicht, also mache ich mich selbstständig. Mehr als nicht klappen kann es nicht“, erzählt die 31-Jährige.

„Film ist wirklich super“

Bisher klappe es, wenn auch manchmal mit Zähneknirschen. Besonders in den vergangenen Wochen laufe das Geschäft besser, viele Kunden kämen auf Empfehlung. „Besonders die Reparaturen sind in Potsdam total gefragt“, so Maier weiter. Seit Februar betreibe sie das Geschäft nun in Vollzeit.

Requisiten wolle die junge Gründerin auch in Zukunft weiterhin anfertigen, wenn Anfragen gestellt werden. „Film ist wirklich super“, schwärmt Franziska Maier.

Von Martin Müller