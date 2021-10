Potsdam/Babelsberg

Potsdam will die kürzlich bei Recherchen entdeckte frühere Babelsberger Ehrenbürgerschaft für Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels per Stadtverordnetenbeschluss posthum aberkennen lassen. Das hat das Rathaus am Dienstag mitgeteilt.

Zwar sei in der entsprechenden städtischen Satzung geregelt, dass das „höchstpersönliche“ Ehrenbürgerrecht mit dem Tod der/des Geehrten erlischt. Der frühere Reichsminister Goebbels sei demnach kein Ehrenbürger der Stadt Potsdam, seine Ehrenbürgerschaft endete mit seinem Tod 1945.

Verfahren wie bei anderen NS-Verbrechern

Nun solle ihm „zudem nachträglich die damals verliehene Ehrenbürgerwürde aberkannt werden, wie dies auch bei anderen nationalsozialistischen Politikern und Kriegsverbrechern bereits 1990 erfolgt“ sei, so das Rathaus.

Wie berichtet, ist bei Recherchen im Zuge einer digitalisierten Darstellung der Potsdamer Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger auf der städtischen Homepage festgestellt worden, dass die Stadt Babelsberg Goebbels ein Jahr vor der Eingemeindung nach Potsdam am 1. April 1938 die Ehrenbürgerschaft verliehen hat.

Dieser Sachverhalt sei bis zum Sommer 2021 nicht bekannt gewesen, so das Rathaus, „so dass bislang auch keine Auseinandersetzung und Aberkennung erfolgen konnte“.

Erstmals hatte Potsdam 1990 kurz nach der politischen Wende die früheren Ehrenbürgerschaften der NS-Verbrecher Adolf Hitler, Herman Goering und Wilhelm Frick noch einmal posthum aberkannt.

Ex-Ehrenbürger Hindenburg als Sonderfall

Eine andere Form der kritischen Auseinandersetzung wählte die Landeshauptstadt mit dem früheren Ehrenbürger und Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, von dem sie sich in den Jahren 2003 und 2013 gleich zweimal distanzierte.

Der renommierte Potsdamer Historiker Martin Sabrow und die Grünen-Fraktionsvorsitzende Saskia Hüneke hatten eine vergleichbare Distanzierung unmittelbar nach Bekanntwerden der Personalie auch für den früheren Ehrenbürger Goebbels vorgeschlagen. Hüneke hat einen entsprechenden Antrag ihrer Fraktion für die nächste Stadtverordnetensitzung am 3. November angekündigt.

Goebbels wird Thema im Hauptausschuss

Nach Mitteilung des Rathauses sollen sich die Stadtverordneten am 10. November im Hauptausschuss mit der nachträglichen Aberkennung einer Ehrenbürgerschaft befassen: „Das hat die Verwaltung den Stadtverordneten in der vergangenen Woche per E-Mail angekündigt.“ Die bisher verliehenen Ehrenbürgerschaften Potsdams sollen laut Rathaus nunmehr „als Teil der Stadtgeschichte und Erinnerungskultur“ aufgearbeitet werden. Dabei werde eine Kooperation mit einer universitären Einrichtung angestrebt.

Ziel sei eine wissenschaftliche Aufarbeitung, Einordnung und Kontextualisierung der verliehenen Ehrenbürgerschaften in die jeweilige Epoche und den jeweiligen Zeitgeist. Diese Erkenntnisse und der weitere Umgang auch für künftige Ehrenbürgerschaften sollten dann „mit den Stadtverordneten besprochen und bewertet werden“.

Erste Ehrenbürgerschaft vor 199 Jahren

Die Liste der Personen, denen die Stadt Potsdam in den vergangenen knapp 200 Jahren das Ehrenbürgerrecht verliehen hat, umfasse mehr als 45 Personen.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde dem Verwalter des königlichen Schauspielhauses, Johann Christoph Deesen, anlässlich seines 50-jährigen Dienstjubiläums am 1. September 1822 als erstem die Ehrenbürgerschaft der Stadt Potsdam verliehen. Auch Alexander von Humboldt (1849), Peter Joseph Lenné (1863), Prof. Dr. Hermann von Helmholtz (1891), Theodor Hoppe (1927) und Prof. Dr. h.c. Karl Foerster (1959) waren Ehrenbürger der Stadt Potsdam. Derzeit haben Prof. Helga Schütz (2018) und Prof. Dr. h.c. Hasso Plattner (2017) die Ehrenbürgerschaft der Landeshauptstadt inne.

Von Volker Oelschläger