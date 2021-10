Henry Thomas Hafenmayer wurde am 5. September 1972 geboren. Er lebte in Oberhausen in Nordrhein-Westfahlen.

Er stand mehrmals vor Gericht, etwa wegen der Veröffentlichung von offenen Briefen mit antisemitischen und holocaustleugnenden Inhalten.

Gegen Verurteilungen ging er mit Berufung oder Revision vor.

Am 11. August verstarb Hafemayer nach längerer Krankheit und Klinikaufenthalten in der Schweiz und Deutschland.