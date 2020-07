Neu Fahrland

Eine der prominentesten Immobilien im Potsdamer Norden hat den Besitzer gewechselt. Die ehemalige Villa Siemens am Lehnitzsee, die dem Immobilienunternehmer Anno August Jagdfeld gehörte und seit Jahren auf dem Markt war, ist verkauft worden. Das hat Jagdfelds Sprecher, Christian Plöger, auf MAZ-Anfrage bestätigt. Über den neuen Eigentümer und den Kaufpreis will man laut Vereinbarung Stillschweigen wahren, so Plöger weiter.

Jagdfeld kaufte das Anwesen im Jahr 2000

Jagdfeld hatte das herrschaftliche Anwesen – mehr als 100.000 Quadratmeter direkt am See – im Jahr 2000 erworben; angeblicher Kaufpreis 14 Millionen D-Mark, wie die B.Z. seinerzeit berichtete. Unter den Großprojekten des gerne auch als „Immobilien-Tycoon“ betitelten Unternehmers ragen unter anderem das Grandhotel Heiligendamm und in Berlin das Hotel Adlon sowie das Quartier 206 heraus. Mit etlichen Projekten geriet er jedoch auch in die Negativ-Schlagzeilen – so musste zum Beispiel der Fonds des Grandhotel Heiligendamm Insolvenz anmelden.

Die prächtige Ostfassade des „Heinenhofs“, dem bis 1911 errichteten repräsentativen Wohnsitz von Carl Friedrich von Siemens. Quelle: Peter Degener

Bei der 1910 erbauten Siemens-Villa handelt es sich um ein Ensemble, in dem sich auch die deutsche Zeitgeschichte spiegelt. Auftraggeber Carl Friedrich von Siemens ließ das herrschaftliche Anwesen auf der Halbinsel Stinthorn vom Berliner Architekten Otto March nach englischem Vorbild errichten.

Der Ursprung des Namens „Heinenhof“ liegt im Halbdunkel. Während die einen ihn als eine Verbeugung vor dem Dichter deuten, leiten ihn anderen von „Haynenhof“ (Hain; Wald) her. Der Chef des Hauses Siemens mit damals rund 140 000 Beschäftigten nutzte die grandiose Seekulisse als repräsentativen Rahmen für geschäftliche Veranstaltungen. Einer der Höhepunkte: Das aus Anlass der „Weltkraftkonferenz“ 1930 ausgerichtete Gartenfest für 400 handverlesene internationale Gäste. Der Hausherr, der mit der Tochter des Berliner Zoodirektors verheiratet war, hatte zudem ein Herz für Tiere: Auf dem Anwesen befanden sich unter anderem ein Hundefriedhof, eine Hühnerfarm und ein Schildkrötengehege.

Ab 1952 diente der Komplex als Lungenheilanstalt

Nach Carl Friedrich von Siemens’ Tod im Jahr 1941 wurde die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens hierher verlegt. Nach Kriegsende nutzte die sowjetische Armee das Anwesen ab 1946 als Sanatorium für Offiziere. Auch in den folgenden Jahren war vom Glamour der Erbauungszeit nur noch wenig zu spüren, stattdessen stand die Gesundheit im Mittelpunkt. Ab 1952 diente der Komplex als Lungenheilanstalt „Heinrich-Heine-Sanatorium“ der Sozialversicherungsanstalt des Landes Brandenburg.

Historie des Anwesens Um die Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts wurde die Seenlandschaft von Neu Fahrland zum Sehnsuchtsziel der wohlhabenden Berliner und Potsdamer „Stadtflüchtigen“. Zu den herrschaftlichen Häusern zählten neben dem Heinenhof das „Haus Leh­nitzsee“ des preußischen Generalleutnants Max von Diringshofen, das später von Prinz Sigismund von Preußen erworben wurde, sowie die Sommervilla von Hotelier Louis Adlon. Heinenhof-Architekt Otto March galt als Vertreter der als fortschrittlich angesehenen englischen Landhausarchitektur. „Die Bauarbeitenvollzogen sich mit beachtlicher Geschwindigkeit“, heißt es auf der Internetseite www.diegeschichteberlins.de: „Nur zehn Monate nach erteilter Baugenehmigung, im März 1910, unterzog die Baubehörde den riesigen Komplex einer Besichtigung, äußerte gegen die Inbetriebnahme keine Bedenken (...), so dass die Familie im Mai 1910 einziehen konnte.“

Nach der Wende erhielt die Familie Siemens den Heinenhof zurück, genutzt wurde der Gebäudekomplex zunächst von der privaten Heinrich-Heine-Rehabilitationsklinik, später von der Internationalen Schule Berlin Potsdam. Laut Exposé besteht das Anwesen aus einem Hauptgebäude mit einem Wirtschaftshof, Gärtnerhaus, Waldhaus, Pförtnerhaus, Bootshaus und Sporthalle.

Neu-Fahrländer befürchten Bau eines Wohnparks

Bei den Neu Fahrländern hatte der Kauf der Siemens-Villa durch Jagdfeld seinerzeit keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Als der neue Eigentümer sein Grundstück umzäunte, brachte er große Teile der Einwohnerschaft gegen sich auf – immerhin war der Uferweg zuvor öffentlich gewesen. Allerdings hatte das damalige Amt Fahrland, zu dem Neu Fahrland bis zur Eingemeindung 2003 gehörte, auf eine öffentliche Widmung des Uferweges verzichtet — offenbar hatte man Interesse an der unproblematischen Ansiedlung der Unternehmerfamilie.

In den vergangenen Tagen haben sich die Vermutungen, dass es einen Eigentümerwechsel am Heinenhof gegeben haben könnte, in Neu Fahrland immer mehr erhärtet. Anwohner berichten über Wagen einer Möbelspeditionsfirma, die Inventar vom Gelände abfahren. Gleichzeitig wächst die Angst, was ein solcher Verkauf für die unmittelbare Umgebung mit sich bringen könnte. Angesichts der Größe des Grundstücks würde sich der Bau eines „Wohnparks“ mit vielen kleinen Einheiten anbieten, so die Befürchtung der Neu-Fahrländer – mit negativen Folgen für das Verkehrsaufkommen in dem bisher ruhigen Heinrich-Heine-Weg, an dessen Ende der Herrensitz liegt.

Von Ildiko Röd