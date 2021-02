Potsdamer Regisseur bekommt Jaguar von Autor Max Frisch geschenkt

Babelsberg

Nur etwa neun Jahre alt ist das durchschnittliche Auto der Potsdamer. Der Regisseur Volker Schlöndorff dagegen hat sicherlich einen der ältesten Wagen, die in der Stadt zugelassen sind. Seit über 53 Jahren wird sein Jaguar 420 schon gefahren. Der berühmte Erstbesitzer war der Schweizer Autor Max Frisch. Für den Babelsberger Filmemacher ist die englische Limousine dennoch kein besonderes Vehikel.

Herr Schlöndorff, Sie haben den Wagen eigens für das Gespräch ein paar Stunden früher aus der Werkstatt geholt. Was war denn kaputt?

Volker Schlöndorff: Ach, immer Kleinigkeiten. Der Öldruckmesser ging nicht mehr, ein Zylinderkopf war nicht dicht, ein Zündkabel war altersschwach. Bei der Gelegenheit hat er auch gleich einen neuen Tüv bekommen. Ohne Beanstandungen.

Sehr gut, immerhin stammt ihr Jaguar aus dem Jahr 1967. Und er hat einen äußerst prominenten Vorbesitzer – den Schweizer Schriftsteller Max Frisch. Erzählen Sie bitte, wie Sie zu diesem Gefährt gekommen sind.

Kurz vor der Wiedervereinigung begann ich zusammen mit Max Frisch mit der Verfilmung seines Buchs „Homo faber“. Da war er äußerst kräftig und kreativ dabei. Bis wir den Film machen konnten, dauerte es dennoch zwei Jahre und zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass er Krebs und nur noch eine ganz begrenzte Lebenszeit hat. Er hofft nur noch, den fertigen Film zu sehen, was auch geschah. Ein paar Monate vor seinem Tod 1991 hat er mich in Zürich in seine Tiefgarage genommen. Da stand dieses schicke Auto. Er hat mir den Schlüssel hingehalten und gesagt: „Das ist jetzt Deiner. Wo ich hinkomme, brauche ich kein Auto.“ Seitdem fahre ich den Jaguar.

Volker Schlöndorff (l.) und Max Frisch mit dem Jaguar 420 im Jahr 1991 in Zürich vor der Tiefgarage von Frisch kurz vor der Abfahrt nach Deutschland. Frisch hat das Auto Schlöndorff geschenkt. Quelle: privat

Was haben Sie denn vorher gefahren?

Ich fuhr damals gar kein Auto, weil ich nach sieben Jahren aus den USA zurückgekehrt war. Ich hatte zuvor auch schon zwei Mal in meinem Leben einen Jaguar. Das wusste er. Aber sein alter Wagen ist besser als jedes neue Auto, das ich je gefahren bin.

Was macht dieses Auto denn aus?

Die Verarbeitung, das Leder, das Holz. Es ist zugleich so robust und es gibt kaum etwas Elektrisches. Man kann alles mit einem Hammer und einem Schraubenzieher reparieren. Er ist auch sehr zuverlässig. Ich habe ihn zu Beginn generalüberholen lassen. Seitdem gibt es nur altersbedingten Verschleiß. Das einzige, was kostet, ist Benzin. Da schluckt er zwischen 15 und 20 Liter. Der hat einen 3,2 Liter-Motor. Aber insgesamt ist es ein sehr wirtschaftliches Auto, vor allem, seitdem ich das H-Kennzeichen habe.

Ihr Kennzeichen lautet P-VS 39 H. Das sind ihre Initialen und ihr Geburtsjahr, ein Kennzeichen-Klassiker. Ist das die Eitelkeit des Autobesitzers, die die besondere Verbindung zum eigenen Auto zeigen soll?

Nein, das ist nicht mal meine Erfindung. Als ich die Babelsberger Filmstudios übernommen habe, hat ein Fahrer, der mir von den Studios zugeteilt worden war, den Wagen angemeldet. Micha hieß der, einer von der alten Defa-Belegschaft. Zu meiner Überraschung hatte ich dann dieses Nummernschild. Ich wäre gar nicht darauf gekommen, mich da zu verewigen.

Wohin gingen die erste, die weiteste und – die Werkstattfahrt heute morgen mal ausgenommen – die letzte Fahrt mit dem Jaguar?

Die erste Fahrt ging von Zürich nach München, wo ich den Wagen offiziell nach Deutschland eingeführt habe. Zwei, drei Mal sind wir von dort nach Florenz in die Toskana gefahren und die denkwürdigste Fahrt war im August 1992 von München nach Babelsberg mit unserer sechs Monate alten Tochter auf dem Rücksitz. Das war der Umzug hierher. Mittlerweile fahre ich nur noch nach Berlin oder besuche Freunde wie Sarah Wiener oder Katja Riemann, die in Brandenburg leben.

Ein Blick in den Innenraum des Jaguar 420. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wie viel hatte er damals runter und wie viel hat er jetzt?

Etwa 130.000 Kilometer hatte er und inzwischen noch mal so viel.

Sie erwähnen Berlin. Da wird mit Sportwagen und Luxuslimousinen auf dem Kurfürstendamm geprahlt. Ihr Auto sorgt auch für einen besonderen Auftritt. Fahren Sie gerne damit vor oder ist es nur noch ein Alltagsgegenstand?

Nein, ich fahre einfach gerne damit. Wenn der Motor schnurrt ist das wie eine große Katze. Vorfahrt habe ich einmal versucht bei der Berlinale. Da hat mich besagter Micha, mein Defa-Chauffeur, gefahren. Er war es aber nicht so gewohnt, dieses Auto zu fahren und hat es 50 Meter vom roten Teppich am Berlinale-Palast entfernt abgewürgt. Es ging nicht mehr vor und zurück und da bin ich das letzte Stück gelaufen. Man muss so ein Auto auch gewohnt sein. So ein Oldtimer hat seine Eigenheiten.

Wie fährt sich so eine sportliche englische Limousine denn?

Die fährt sich überhaupt nicht sportlich, sondern ganz phlegmatisch. Das ist aber typisch für Jaguars, dass sie sehr britisch und ausgeglichen sind. Die Beschleunigung ist mit heutigen Autos überhaupt nicht zu vergleichen. Das ist eher etwas für das englische Königshaus.

Es ist auch ein Luxuswagen – da erwartet man auch ein paar Besonderheiten und Komfort. Erzählen Sie mal von der Ausstattung.

Die Ausstattung ist Holz und Leder und das riecht nach fünfzig Jahren noch viel besser als früher. Es gibt keine Kopfstützen, dafür große Fenster. Es ist das einzige Auto, in dem ich verkehrstüchtig bin. Ich habe einen Rundumblick und muss mich nicht auf die Spiegel verlassen, die sowieso klitzeklein sind. Man hat das Gefühl, dass man in Ledersesseln in einem Salon sitzt. Jeder sieht jeden. Vorne gibt es eine Bank, da können auch mal drei sitzen. Es ist ein sehr geselliges Auto.

„Ich habe einen Rundumblick und muss mich nicht auf die Spiegel verlassen, die sowieso klitzeklein sind“, sagt Schlöndorff über das Fahrgefühl in seinem Jaguar. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Sessel sehen so aus, als wären sie seit 1967 nicht erneuert worden.

Nichts ist erneuert worden, außer gewisse Teile am Motor. Die Innenausstattung ist absolut original. Ich hatte sogar schon ein Angebot für einen komplett neuen Lederbezug aus England. Im letzten Moment habe ich wieder abbestellt, weil mir das zerrissene, zersessene alte Leder doch ganz gut gefällt. Sie sehen auch, dass ich etwas ruppig fahre. Da gibt es allerlei Kratzer. Ich könnte auf keine Oldtimer-Schau gehen. Der Jaguar ist eben ein Gebrauchsfahrzeug für mich.

Fehlt Ihnen wiederum etwas, was in modernen Autos zum Standard gehört?

Max Frisch hatte kein Radio. Das hab ich mir als erstes einbauen lassen. Und es gibt eine Heizung, die so heizt, wie auch britische Häuser geheizt sind: Man friert im Winter.

Bei Max Frisch taucht der Jaguar 420 in manchen literarischen Werken auf. Welche Rolle spielt denn dieses Auto oder spielen Autos generell in ihrem filmischen Werk?

Keine. Ich hab nie eine Gelegenheit gefunden, den Jaguar irgendwo einzubauen. Ich mache zu viele historische Filme, die noch weiter zurück spielen. Aber ich versuche in Drehbüchern auch immer alle Szenen, die in Autos spielen, umzuschreiben, weil es so anstrengend ist, dort zu drehen.

Der Jaguar 420 in seiner vollen Pracht. Quelle: Bernd Gartenschläger

Was für ein Auto würden Sie sich holen, wenn der Jaguar endgültig den Geist aufgeben sollte?

Ein Elektroauto. Ich hoffe Volkswagen bringt bald so eine Art Elektro-Golf heraus. Oder ich nehme den kleinen Tesla. Der ist so schön leise, das verblüfft mich immer. Und diese unglaublich schnelle Reaktion. Der springt ja auf der Stelle nach vorne. Und dazu kommt natürlich die Umweltfreundlichkeit.

Und im anderen Fall, wenn das Auto Sie überleben sollte – wer soll der nächste Besitzer werden?

Max Frisch war ursprünglich Architekt und hat an der ETH Zürich studiert. Aus alter Anhänglichkeit hat er sein Archiv seiner alten Universität vermacht. Denen habe ich schon vor Jahren vorgeschlagen, dass ich ihnen das Auto sozusagen zurückschenke an das Max-Frisch-Archiv. Aber unter der Bedingung, dass es irgendwo in der Uni aufgestellt wird. Sie waren erst sehr interessiert, aber dann – es könnte Deutschland sein – haben sie mir gesagt, dass es aus feuerpolizeilichen Gründen nicht erlaubt wäre, drinnen ein Auto abzustellen. Ich hab es jetzt Friedhelm Schatz versprochen für seine Babelsberger Filmtour. Er baut gerade das neue Depot für das Filmmuseum und da gibt es eine Halle, wo es stehen könnte. Man könnte es aber auch verschrotten, ich bin da gar nicht sentimental.

Von Peter Degener