Die Corona-Pandemie hat die Forschung in Brandenburg beflügelt. Ein Überblick über einige der originellsten Projekte, die es auf dem naturwissenschaftlichen Campus in Potsdam-Golm derzeit gibt.

Beat-Covid – Forschung an einem neuen Medikament

In Golm und an vier weiteren Standorten mit Fraunhofer-Institut läuft das große Projekt Beat-Covid. Ruben R. Rosencrantz vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung (IAP) im Potsdam Science Park in Golm forscht mit seiner Arbeitsgruppe an RNA-Wirkstoffen, mit denen eine Therapie gegen Covid-19 möglich sein soll. Die Idee: Das Medikament soll als Spray zur Inhalation eingesetzt werden, um den Wirkstoff direkt in die Atemwege zu bringen. Der Wirkstoff hemmt den Eintritt von SARS-CoV-2 in die Zelle, indem die Andockstellen des Virus ausgeschaltet werden. Zugleich soll die Vermehrung von bereits eingedrungenen Viren unterdrückt werden. Problem: Der Körper muss den Wirkstoff gut aufnehmen. Rosencrantz und sein Team versuchen deshalb sehr komplizierte organische Moleküle, sogenannte Polymere, zu entwickeln, die eine Art Schutzschicht um die RNA bilden sollen. Damit kann sie die Schleimschicht der Atemwege schnell und vor allem unbeschadet durchdringen, um dann in den Zellen zu wirken. Das Spray soll Infizierten helfen, die Krankheit schneller zu überwinden und schwere Krankheitsverläufe verhindern oder verringern.

Der Max-Planck-Professor Peter H. Seeberger will Artesunat auch gegen Covid-19 einsetzen. Quelle: Friedrich Bungert

Covid-Heilkraft aus der Natur

Studien in China hatten gezeigt, dass ein alkoholischer Extrakt aus einjährigem Beifuß (Artemisia annua) das zweitstärkste pflanzliche Arzneimittel war, das gegen den Vorläufer des Coronavirus’ verwendet wurde. Derzeit testen neben anderen Forschergruppen auch Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung die Wirksamkeit der Pflanze gegen die Covid-19-Erkrankung. Das SARS-CoV-2-Virus ist zwar unter den bekannten Beta-Coronaviren einzigartig. Es hat an seinen Spikes eine mehrbasische Spaltstelle, die seine krankmachende Wirkung und Übertragbarkeit erhöht. Trotzdem ist es ihnen so ähnlich, dass auch es selbst von gegen sie wirksame Medikamenten angegriffen werden könnte. „Angesichts der Ähnlichkeiten zwischen den beiden Viren müssen Pflanzenextrakte und Artemisinin-Derivate gegen das neue Coronavirus getestet werden, und unsere internationale Kooperation macht genau das möglich“, sagt Max-Planck-Direktor Peter H. Seeberger. „Auf zellulärer Ebene funktioniert Artemisia annua ganz wunderbar“, fasst Sprecherin Juliane Jury bisherige Studien über die Wirksamkeit des aus Beifuß gewonnenen Extrakts Artesunat am Golmer Institut zusammen. Dies wurde in einem am 16. Juli im Magazin „Scientific Reports“ veröffentlichten Artikel dargestellt. Damit ist aber längst nicht sicher, ob sich einjähriger Beifuß als Covid-Medikament eignet. In Golm wartet man die Ergebnisse klinischer Studien am Menschen in Mexiko und den USA ab.

Die Revolution der Atemschutzmasken

Atemschutzmasken die auf ihrer Oberfläche Viren inaktivieren und doch bei 40°C waschbar sind und weiter funktionieren? Daran forschen unter anderem Katja Uhlig und Sebastian Kersting am Golmer Institutsteil Bioanalytik und Bioprozesse des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie (IZI-BB) zusammen mit Erik Wischerhoff vom Golmer Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP. Um Coronaviren auf Atemschutzmasken zu zerstören, sollen antimikrobielle Peptide zum Einsatz kommen. Peptide sind Moleküle, die auch Bestandteile von Fetten sind. Sie haben sich als äußerst effizient erwiesen, um Bakterien oder Viren auf Oberflächen zu eliminieren. Die Herausforderung: Normalerweise verlieren derlei prägnierte Atemschutzmasken bald diese Wirksamkeit. Die Lösung lautet „responsive Polymere“. Diese Molekülketten nehmen durch den Einfluss der Temperatur – etwa in der 40°C-Wäsche – abstoßende Eigenschaften an und ermöglichen es so, dass sich die antivirale Oberfläche der Maske wieder regenerieren kann. Die kaputten Viren lassen sich praktisch mit dem warmen Wasser abspülen – und die Maske funktioniert nach dem Waschen so gut wir zuvor. Nicht nur für Schutzmasken probiert man das Prinzip aus. Insgesamt sollen so verbesserte Schutztextilien für die Medizin entstehen. An dem Projekt sind insgesamt zehn Institute der Fraunhofer-Gesellschaft beteiligt.

Womöglich bald auch keimtötend: FFP2-Maske. Quelle: imago-images.de

Die Maske als Corona-Test

Wäre es nicht genial? Man trägt eine Atemschutzmaske – und kann damit entdecken, ob man das Virus hat. Am Golmer Institutsteil Bioanalytik und Bioprozesse des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie (IZI-BB) und beim Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung (IAP) hält man diese Vision für umsetzbar. An den beiden Einrichtungen arbeitet ein Team um Cornelia Hettrich daran, Corona-Tests ohne Abstriche zu ermöglichen. Der Ansatz: Eine Atemschutzmaske mit integriertem Sensor misst und analysiert laufend die Viruslast in der ausgeatmeten Atemluft. Selbst wenn die Träger keine Symptome zeigen, soll die Viruslast in der Atemluft ausreichen, um eine Infektion mit SARS-CoV-2 mit einem integrierten Sensor nachzuweisen. Das Ergebnis derartiger Corona-Tests wäre einfach zu ermitteln und sofort verfügbar.

Präzise Tests und schnell wirkende Medikamente

Antikörper greifen zielgenau ganz bestimmte Krankheitserreger an. Weil sie das tun, können sie auch hervorragend als Diagnoseinstrument für Tests eingesetzt werden. Die Professorin für Immuntechnologie an der Universität Potsdam, Katja Hanack, hat das Verfahren zur Entwicklung künstlicher Antikörper enorm beschleunigt und 2014 sogar eine eigene Firma gegründet. Jetzt könnte ihr Verfahren dazu führen, dass irgendwann jeder Coronatests mit der Präzision eines Labors bei sich zu Hause machen kann. Aktuell arbeitet die Potsdamer Forscherin an der Stanford University in den USA. In einem ihrer Projekte geht es um ein Testgerät, mit dem man in nur 30 bis 40 Minuten ein sehr genaue Ergebnisse erhält.

Antikörper aus Brandenburg spüren Mutationen auf

Mit Antikörpern kennen sich auch Frank Sellrie und Jörg Schenk von der Arbeitsgruppe Immuntechnologie der UP Transfer GmbH an der Universität Potsdam aus. Die beiden Wissenschaftler forschen seit über 20 Jahren an diesen Abwehrkräften menschlicher und tierischer Körper. Schon im vergangenen Jahr gelang es ihnen, neue Antikörper gegen SARS-CoV-2 zu entwickeln. Diese sprechen ausschließlich auf das gefährliche Virus und nicht auf andere Coronaviren an. Trotzdem heften sie sich auch an alle gängigen Virusvarianten wie Alpha und Delta. In den letzten Monaten wurden die in Potsdam entwickelten Antikörper nun in einen empfindliche Schnelltest integriert. Hergestellt wird er von der Firma ImmoGnost. Er ist jetzt seit Juni auf dem Markt.

