Potsdam

Noch heute wissen einige Menschen: Um die Zeit des Jahreswechsels wäscht man keine Wäsche und hängt sie erst recht nicht draußen auf. Wohnung, Haus und Hof sollten ausgeräuchert werden. Man darf keine Erbsen essen, und man soll sich eher still verhalten. Denn es ist die Zeit der Wilden Jagd, in der der Wode mit seinem Heer durch die Lande und Lüfte streift.

Glaube wird zu Aberglauben

Noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts war der Glaube an die sogenannten Raunächte auch im Brandenburgischen sehr weit verbreitet und beachtet worden, obwohl er von den Kirchen als Aberglaube abgetan wurde. Der Begriff kam im 4. Jahrhundert im Christentum auf, um andere (heidnische) Glaubensvorstellungen abzuwerten. „Aber“ steht hier in seiner veralteten Bedeutung „falsch, verkehrt“. Ausrottbar ist der Aberglaube offensichtlich nicht: Bis heute hängen mindestens ein Drittel aller Deutschen solchen Vorstellungen an.

Lesen Sie auch: Silvesterklassiker: Berliner selbst machen – so geht’s

Die Herkunft des Woden

In regionalen Sagen haben der Wode und die Wilde Jagd wohl als Relikte aus vorchristlicher Zeit überlebt. Denn hinter dem Woden verbirgt sich niemand Geringeres als der altgermanische Wotan, Wuotan oder Wodan, den die Nordgermanen Odin nannten. Er ist in der nordischen Mythologie der höchste Gott, auch Allvater und Göttervater genannt. „Wod“ ist die „wütende Schar“, von germanisch „woda“ Wut und Raserei, was sich wiederum vom indogermanischen „va“ wehen ableitet. Wodan, Herr des die Wälder durchbrausenden Sturmes, ist Anführer dieser wilden Schar – laut Mythologie ein Totenheer, das der Gott um sich versammelt und das er bei der Schicksalsschlacht der Ragnarök im Kampf gegen die Riesen und ihre Verbündeten ins Feld führt.

Ein Werk von Friedrich Wilhelm Heine, erstmals veröffentlicht 1882 in „Nordisch-germanische Götter und Helden“ von Wilhelm Wägner, Verlag Otto Spamer, Leipzig & Berlin. Quelle: Wikipedia

Auch und ganz besonders während der Raunächte ist Wodan mit seinem Heer alljährlich unterwegs. „Der Ursprung der wilden Jagd aus dem Toben der Stürme ist augenscheinlich“, so deutet es Adolf Wuttke in „Der deutsche Volksaberglaube in der Gegenwart“. In dieser Zeit verwischt die Grenze zwischen dem Reich der Lebenden und dem Reich der Toten, es ist eine Zeit voller Magie, aber auch voller Gefahr.

Das könnte Sie auch interessieren: Raclette, Countdown, Sekt: Diese Traditionen sind den Deutschen wichtiger als Böllern

„Rau“ von „Rauch“ oder von „haarig“?

Um Unglück abzuwehren, soll mit Weihrauch, Wacholder, Beifuß und ähnlichem geräuchert werden. Vom Räuchern leitet sich wohl der Begriff Raunächte, auch Rauchnächte ab. Eine andere Vermutung: Es ist eine Ableitung vom mittelhochdeutschen Wort rûch (haarig). Tierfelle werden heute noch als Rauch- oder Rau(h)ware bezeichnet. Auch im Märchen „Allerleirau“ der Gebrüder Grimm hat der Begriff überlebt.

Auch interessant: Fruchtiger Spaß im Glas: Leckere Bowlen-Rezepte für den Silvesterabend

Ordnung halten, still verhalten und auf Träume achten

In den Raunächten soll Ordnung gehalten und nur das Notwendigste an Arbeiten verrichtet werden. Geborgtes soll zurückgegeben werden, so dass man unbelastet ins neue Jahr geht. Zudem soll man auf seine Träume achten, denn sie können die Zukunft offenbaren. Sie heißen daher auch Losnächte.

Wann genau die Raunächte sind, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Manche zählen ab der Wintersonnenwende beziehungsweise der christlichen Thomasnacht (21. Dezember). Für andere ist es die Zeit von Weihnachten bis Dreikönigstag (25. Dezember bis 6. Januar), auch die Zwölften genannt oder die Zeit „zwischen den Jahren“.

Von Maria Kröhnke