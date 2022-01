Riesenhund: Deutsche Dogge Tyras wiegt 25 Kilo mehr als sein Frauchen

Rostock

Wo sie hinkommen, ist ihnen der große Auftritt sicher: Wenn Aleksandra Markianova und Dogge Tyras durch Rostock laufen, bleibt bei so manchem Spaziergänger der Mund offenstehen. Die Worte „wow“, „riesig“ und „krass“ fallen. Die 30-Jährige mit den feuerroten Haaren ist mit ihren 1,57 Meter eher klein, ihr Hund mit etwa 1,20 Meter bis zum Kopfende gemessen sehr groß. Der elegante Hund reicht ihr damit fast bis zur Schulter. Mit seinen 80 Kilogramm bringt Tyras zudem 25 Kilo mehr auf die Waage als seine Besitzerin.

Tyras ist eine Deutsche Dogge und gehört damit zu den größten Hunderassen der Welt. In Rostock sind 7248 Hunde gemeldet – davon sind nur 14 Deutsche Doggen. „Wir werden oft angesprochen, weil wir auffallen. Viele sind interessiert, manche wollen auch nur belehren. Andere sind aggressiv, aber meistens sind die Leute nett“, sagt Aleksandra Markianova. Sie bleibe immer freundlich. Was sie nicht mag, ist, wenn Menschen Tyras einfach ungefragt streicheln. „Es ist immer besser, vorher zu fragen. Sonst erschreckt er sich“, sagt sie.

Doggenliebe durch ihren Verlobten

Kuscheln gern: Aleksandra Markianova mit ihrer Deutschen Dogge Tyras. Quelle: Martin Börner

Warum fiel ihre Wahl auf so einen großen Hund? Durch die andere große Liebe in ihrem Leben – die zu ihrem Verlobten. Der Seemann René Beilfuß hat bereits eine Dogge, als sie ihn kennenlernt. „Ich hatte seinen Hund sehr gern. Aber nach dem traumatischen Ende wollte ich eigentlich nie wieder eine Deutsche Dogge haben“, sagt die 30-Jährige.

Denn bei „Attila“ kam es eines Nachts ohne Vorwarnung zu einer Magendrehung, an der etwa die Hälfte aller Deutschen Doggen sterben. Das Paar fuhr in die Tierklinik, der Hund kam in den OP – aber es war zu spät. Attila starb. „Das war ganz schrecklich“, erinnert sich die junge Frau an den August 2017. Ein neuer Hund kam für sie zunächst nicht mehr in Frage.

Als das Paar sich im Februar 2018 doch dazu entschließt, bei einem Züchter, der seine Zucht aufgeben wollte, vorbeizuschauen, war es Liebe auf den ersten Blick. Sie stieg aus dem Auto, Tyras, der damals noch anders hieß, kam auf sie zugerannt, schnüffelte an ihr, bellte kurz und kuschelte sich an sie. Seither sind die beiden ein Herz und eine Seele. Die Größe spielt für Aleksandra Markianova dabei überhaupt keine Rolle.

„Wichtig ist, dass er weiß, dass ich die Entscheidungen treffe“

Eine Herz und eine Seele: Aleksandra Markianova mit ihrer Deutschen Dogge Tyras. Quelle: Martin Börner

Wichtig sei, dass Tyras wisse, wer von den beiden die Entscheidungen treffe – und dass sei immer sie. „Die Erziehung ist uns sehr wichtig.“ René Beilfuß hat zahlreiche Bücher über Doggen gelesen, die Grunderziehung hat seine Verlobte selbst übernommen. Außerdem macht sie mit ihm Sport an einer Hundeschule – beim sogenannten „Crossdogging“.

Deutsche Doggen gelten im Gegensatz zu ihrer imposant wirkenden, kräftigen Erscheinung als gemütliche Begleiter, die die Gesellschaft der Menschen lieben. Sie werden auch als „sanfte Riesen“ bezeichnet. „Sie sind anhänglich, ich mag ihr ruhiges Wesen“, schwärmt die Hundebesitzerin. Noch nie habe er gebissen oder sich von der Leine losgerissen.

Eine Begegnung mit Tyras läuft für einen Fremden meist so ab: Er bellt und bleibt abwartend an der Seite seines Frauchens stehen. Aleksandra schildert, wieso: „Wir haben ihn so erzogen, dass er bei Begegnungen mit anderen Hunden oder unbekannten Menschen hinter mir bleibt. Begrüße ich jemanden mit Hallo oder – vor Corona – auch per Handschlag dann weiß er Bescheid, dass keine Gefahr ausgeht.“ Dann entspannt er sich und lässt sich auch anfassen, wenn man möchte. Angst oder Unbehagen habe er bei betrunkenen Menschen, wohl wegen des Geruchs. Kinder und Babys seien wiederum genau seine Wellenlänge.

Großer Hund, aber kleine Spaziergänge

Der Alltag mit dem großen Hund sieht so aus: Drei- bis viermal täglich geht die studierte Politikwissenschaftlerin, die vor zehn Jahren zum Masterstudium aus Riga nach Rostock kam, mit dem Tier raus, meistens eher kurz. Große Ausläufe seien nicht sein Ding. Dafür frisst die Dogge viel – mehr als ein Kilo Trockenfutter am Tag, plus Leckerlis. Nachts schläft der Vierbeiner am liebsten mit im Bett und kuschelt mit Frauchen. Tagsüber liegt er am liebsten auf der Couch und beobachtet seine Besitzerin beim Arbeiten am Schreibtisch. „Er genießt es, wenn ich da bin.“

Aleksandra Markianova ist Sachbearbeiterin im Rostocker Rathaus im Team Internationales. Die viersprachige Wahl-Rostockerin kümmert sich beispielsweise um Städtepartnerschaften und andere Verbindungen ins Ausland. Derzeit reist sie wenig und arbeitet viel im Home Office.

Tyras hieß schon Bismarcks berühmte Dogge

Seinen Namen hat die Dogge übrigens einem weltberühmten Hund zu verdanken. „Wir konnten uns lange nicht einigen. Dann habe ich etwas über Bismarcks Doggen gelesen und wusste: Tyras ist der richtige Name“, sagt die 30-Jährige. Der Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck war auch bekannt für die Liebe zu den Deutschen Doggen. Einer von ihnen hieß Tyras, er nahm ihn mit auf Reisen und auch zu Staatsterminen.

„Ich fand die Anekdote, wie er den russischen Minister in die Hose gebissen haben soll, spannend“, sagt die Lettin augenzwinkernd. Bismarcks Tyras war ein geschichtsträchtiger Hund – die Nachricht seines Todes wurde damals in die ganze Welt gesandt.

Auch der Rostocker Tyras ist in der Hansestadt bereits bekannt. „In Evershagen, wo wir oft spazieren gehen, kennen uns sehr viele. Wir bleiben im Gedächtnis“, sagt sie. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes rufen ihn bereits beim Namen genauso wie die Kontrolleure der Rostocker Straßenbahn Gesellschaft (RSAG).

Von Virginie Wolfram