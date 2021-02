Rostock/Oldenburg

Dem Jungen steht der Mund offen. Ganz so, als könne er nicht begreifen, was er gerade sieht. Der Junge heißt Kurt und ist neun Jahre alt. Dieser Augenblick ist festgehalten auf einem Titelfoto des „Rostocker Anzeigers“.

Das Foto muss an einem der letzten Apriltage 1942 aufgenommen worden sein. Unter dem Foto steht: „Die zerstörten Geschäftshäuser am Blücherplatz in Rostock – darunter das Verlagsgebäude Rostocker Anzeiger – nach den Bombenangriffen im April 1942. – Im Hintergrund der Torso des Turms von St. Jakobi.“ Das Verlagshaus am Blücherplatz wurde am 27. April von Bomben zerstört.

Kurt Müller-Meinhard (88) aus Oldenburg verlebte einen Teil seiner Kindheit in Rostock. Quelle: PRIVAT

Neunjähriger Junge sieht die Zerstörungen

Für den Jungen ist es tatsächlich unbegreiflich, was Ende April 1942 in Rostock geschehen ist. „Ich muss an dem Tag auf dem Weg zur oder von der St.-Georg-Schule gewesen sein“, erinnert sich der 88-jährige Kurt Müller-Meinhard, der heute in Oldenburg (Niedersachsen) lebt. Die großflächigen Zerstörungen, die er in Rostock sieht, beeindrucken den Jungen sehr. „Aber als Kind habe ich die Dramatik und die lebensbedrohliche Situation noch nicht erfasst“, sagt er.

„April 1942: Vier-Nächte-Angriff“ auf Rostock

Die Verwüstungen waren das Ergebnis eines „Vier-Nächte-Angriffs“ auf Rostock: Die gezielt gegen die dicht bewohnte Altstadt gerichteten Großangriffe erfolgen vom 24. bis 27. April 1942. Damals leben etwa 130 000 Menschen in der Stadt. Durch den kombinierten Einsatz von Spreng- und Brandbomben werden rund 50 Prozent der Rostocker Altstadt zerstört. 216 Menschen, zumeist Zivilisten, finden Schätzungen zufolge bei den Angriffen den Tod. Auch kriegswichtige Ziele, wie die Heinkel-Flugzeugwerke, werden getroffen.

Zur Galerie Ein Höhepunkt der Bombenangriffe auf Rostock war der „Vier-Nächte-Angriff“, den britische Bomber vom 24. bis 27. April 1942 flogen. Gezielt und kombiniert wurden Spreng- und Brandbomben gegen die dicht bewohnte Altstadt eingesetzt – im Sinne der neuen britischen Strategie des „morale bombing“ (Bomben zum Brechen der Moral der Bevölkerung). 77 Prozent der Bomber griffen zivile Ziele an. 1765 Gebäude wurden total zerstört, 513 schwer beschädigt. 60 Prozent der Innenstadt waren zerstört. 216 Menschen, zumeist Zivilisten, finden Schätzungen zufolge bei den Angriffen den Tod.

Älterer Bruder fällt an der Ostfront

Kurt kommt 1933 in Neustrelitz auf die Welt. Sein Vater ist Direktor der Mecklenburger Bank, die dort ihren Hauptsitz hat. Als er zwei Jahre alt ist, zieht die Familie nach Rostock. „Wir wohnten damals in der Kaiser-Wilhelm-Straße 15 – meine Mutter Martha, die älteren Geschwister Rose und Christoph, mein jüngerer Bruder Friedrich-Wilhelm und ich“, erzählt Kurt Müller-Meinhard. Heute ist das die Rosa-Luxemburg-Straße. „Christoph ist mit 19 Jahren am 1. Oktober 1944 an der Westfront gefallen“, berichtet er. Mit einem Mal habe er „traurige Eltern“ gehabt. „Aber ich als Kind konnte sie nicht trösten.“

Weihnachten 1938: Der fünfjährige Kurt Müller-Meinhard sitzt auf dem Schaukelpferd, das er zu Weihnachten geschenkt bekam. Bestaunt wird er von seinem jüngeren Bruder Friedrich-Wilhelm (M.) und von seinem Vetter Rüdiger Küppers. Quelle: PRIVAT

Jüdische Spielkameraden verschwinden

Bis heute lässt ihn eine weitere Erinnerung nicht los. „In unserer Straße hatte ich etliche Freunde. Wir trafen uns fast täglich nach den Schularbeiten. Wir spielten auf der Straße, in umliegenden Gärten und auf der Reiferbahn. Eines Tages trugen sie Armbinden mit einem großen Stern drauf. Wir spielten weiter zusammen. Aber plötzlich kamen sie nicht mehr. An ihren Haustüren klingelte ich vergeblich. Erst viele Jahre später wusste ich, was geschehen war. Es waren jüdische Familien, die aus ihren Häusern geholt und abtransportiert worden waren. In Konzentrationslager.“

Bereits Ende April 1942 ist Rostock die am meisten zerstörte deutsche Stadt. 30 000 bis 40 000 Bewohner sind ohne Obdach. Zerstört werden unter anderem die Nikolaikirche, die Jakobikirche, die Petrikirche, das Postgebäude, der Bahnhof, das Steintor, das Petritor sowie viele Wohnhäuser.

„Ich kann mich noch an die Nächte erinnern, wenn wir bei Bombenangriffen viele Stunden im Keller Schutz gesucht haben“, erzählt Müller-Meinhard. „Das donnerte und lärmte ganz fürchterlich. Manchmal ging eine Erschütterung durchs Haus. Wir hatten Angst.“

In diesem Haus in der Kaiser-Wilhelm-Straße 15 in Rostock wohnte die Familie von Kurt Müller-Meinhard. Quelle: PRIVAT

Vater ermöglicht Evakuierung nach Bayern

Sein Vater Kurt ist seit Ausbruch des Krieges Fliegersoldat im Jagdgeschwader Mölders an der Ostfront. Von dort will er seine Familie schützen – es gelingt ihm. „Gott sei Dank hatte unser Vater in diesen Tagen dafür gesorgt, dass wir Rostock so rechtzeitig verlassen konnten, um mit dem Leben davonzukommen. Wenige Tage nach unserer Evakuierung auf ein Gut am Ammersee in Bayern wird unser Haus von einer Luftmine getroffen und komplett zerstört“, erzählt Müller-Meinhard.

21 Luftangriffe auf Rostock Während des Zweiten Weltkriegs erfolgten 21 Luftangriffe auf Rostock, von Juni 1940 bis April 1943 durch die britische Royal Air Force sowie von Juli 1943 bis August 1944 durch die United States Army Air Forces. 617 Menschen kamen bei den Angriffen ums Leben. Auf Wohngebiete und Rüstungsindustrie im Großraum Rostock und Warnemünde wurden 2942 Tonnen Spreng- und Brandbomben abgeworfen – von den Briten nachts, von den US-Amerikanern am Tag. In den vier Nächten vom 23. bis 27. April 1942 griffen britische Bomber Rostock nach der neuen Strategie des „morale bombing“ (Bomben zum Brechen der Moral der Bevölkerung) an. Ende April 1942 war Rostock die am meisten zerstörte deutsche Stadt. Bis zum Kriegsende wurden 85 Prozent der Rostocker Wohnhäuser durch Bombenangriffe zerstört oder beschädigt, viele öffentliche Gebäude und unersetzliche Kulturbauten vernichtet und die Industrie schwer getroffen.

Zeitungsfoto wird erst 2017 entdeckt

Den Zeitungsausschnitt mit dem Foto aus dem zerstörten Rostock übrigens erhält Kurt Müller-Meinhard erst im Jahr 2017. „Meine Tochter Eva entdeckte ihn in einem Fotokasten meiner 1947 verstorbenen Großmutter Klara“, sagt er. Den habe seine Mutter seinerzeit ihrer in Tossens an der Nordsee wohnenden Mutter geschickt. Weil zufälligerweise einer ihrer Enkel auf diesem Foto ist.

Von Bernhard Schmidtbauer