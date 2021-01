Rostock

Der Supermarkt, in dem Christian Leu oft einkaufen geht, ist seit dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr anders organisiert. Damit die Kunden einander nicht entgegenkommen, wurde eine andere Tür als Eingang geöffnet. Für den 39-jährigen Rostocker wurde das zum Problem. Denn er ist blind. „Ich habe den Eingang nicht allein gefunden“, sagt er. Seit der Corona-Krise geht er unter anderem deswegen nicht mehr allein einkaufen.

Ihn und andere Menschen mit Behinderungen stellt die Situation seit dem März vergangenen Jahres vor besondere Schwierigkeiten. Den Sicherheitsabstand einzuhalten, ist beispielsweise für blinde Personen wie Christian Leu eine Herausforderung. „Da bin ich darauf angewiesen, dass die Leute Verständnis haben und selbst für den Abstand sorgen“, erklärt er.

An der Tür eines Geschäfts hängt ein Schild mit der Aufschrift „Bitte Mundschutz tragen!“ und „Abstand halten! min. 1,5m“. Quelle: dpa

Von der Maskenpflicht befreit ist der Mann nicht. Beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln trägt auch er eine Mund- und Nasen-Bedeckung. „Ich setze sie zwar erst auf, wenn ich es wirklich muss, aber ich mache es“, sagt er. Wenn er sie die ganze Zeit draußen tragen müsste, wäre es eine weitere Beeinträchtigung, aber so sei es kein Problem, meint Leu. Nur beim Einkaufen von Lebensmitteln sei es schwierig, weil sein Geruchssinn durch die Maske getrübt ist. „Das ist ein weiterer Grund, warum ich nicht mehr allein in die Läden gehe.“

Menschen mit Behinderungen werden bedrängt wegen Maskenbefreiung

Einige Menschen mit Behinderungen in MV seien jedoch von der Maskenpflicht befreit, weiß Clemens Russell, Geschäftsführer des Landesverbands der Lebenshilfe Mecklenburg-Vorpommern e.V. „Manchmal werden sie deshalb sogar verbal angegriffen oder körperlich bedrängt.“ Wer aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen keine Mund-Nasen-Maske tragen könne, den gelte es zu schützen und nicht anzugreifen, erklärt Clemens Russell in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Sozialministerium MV.

Während des ersten Lockdowns waren auch die Werkstätten, in denen viele Menschen mit Behinderungen arbeiten, geschlossen. Die Eltern betreuten und versorgten dann die Personen oft zu Hause, auch aus Schutz vor einer möglichen Ansteckung in den Wohnstätten. „Eine individuelle Förderung der oft erwachsenen Personen war dann nicht möglich“, erklärt Russell. Die Folge: Die behinderten Menschen bauen ab, gesundheitliche Probleme treten vermehrt auf.

Rehasport und Therapien fallen aus

Das kritisiert auch Peter Braun vom Allgemeinen Behindertenverband in Mecklenburg-Vorpommern. „Reha-Sport und Therapien wurden wegen Corona unterbrochen“, erklärt er. „Gerade deshalb wären spezielle Unterstützungs- und Förderprogramme für Schwerbehinderte sowie der pflegenden Angehörigen in dieser Corona-Krise durch die Landesregierung erforderlich.“ Von einer Corona-Prämie seien die pflegenden Angehörigen nämlich ausgeschlossen gewesen. „Diese Menschen dürfen nicht an den Rand gedrängt, vernachlässigt oder ignoriert werden“, fordert er.

Ein Mann mit einer Armbinde, auf der das Blindenzeichen zu sehen ist. Quelle: dpa

Ein weiteres Problem: „Viele Arbeitgeber, die Schwerbehinderte einstellen würden, sind derzeit selbst in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, stellen keine neuen Leute ein“, kritisiert Peter Braun. Christian Leu hat einen Job beim Kundenservice. Die Möglichkeit zum Homeoffice hätte er. „Aber das möchte ich nicht“, sagt der blinde Mann entschlossen.

So könne er wenigstens rauskommen, außerdem sei es schwierig, die Technik und die extra für die blinden Mitarbeiter organisierten Programme zu Hause zu installieren. Als während des ersten Lockdowns die Kollegen quasi „von heute auf morgen“ im Homeoffice arbeiteten, sei es eine komische Situation gewesen, gibt er zu. „Weil alles noch so ungewiss war.“ Inzwischen habe sich die Situation entspannt.

Menschen weiterhin hilfsbereit

Sein Alltag hat sich seit Corona nur ein bisschen geändert, erzählt Christian Leu. „Man muss natürlich umorganisieren. Zum Friseur oder zur Fußpflege kann ich nicht, wenn diese geschlossen sind. Selbst machen kann ich es aber auch nicht.“ Er verbringt mehr Zeit zu Hause, macht zwei bis drei Mal in der Woche Sport und trifft sich an den Wochenenden mit guten Freunden. Vor Corona ist er mit diesen gern in Restaurants essen gegangen, das falle jetzt natürlich weg, sagt er.

Ihm ist aufgefallen, dass die Menschen weiterhin hilfsbereit sind, ihm über die Straße helfen oder einen auf einen Sitzplatz in der Bahn hinweisen. „Das nehme ich auch weiterhin gern an. Ich weiß das sehr zu schätzen.“ Dass ihm fremde Personen dabei auch manchmal recht nah kommen, störe ihn nicht.

Und er hat erst vor einigen Jahren das Reisen für sich entdeckt, interessiert sich sehr für andere Kulturen und ist Ende 2019 nach Südafrika geflogen. Letztes Jahr wollte er eigentlich nach Tansania reisen, hätte auch bei einem Reiseleiter übernachten können – doch dann kam Corona. „Wir sind aber immer noch in Kontakt und ich hoffe, dass ich später mal nach Tansania fliegen kann.“

