Rostocker Kliniken nehmen Corona-Patienten aus Sachsen auf

Am Dienstag sollen mit dem Hubschrauber „ Christoph Rostock“ der Johanniter-Luftrettung zwei Covid-19-Patienten aus Sachsen ins Rostocker Südstadtklinikum eingeflogen werden, vier weitere zur Rostocker Unimedizin. In dem Freistaat wütet die Pandemie bundesweit am heftigsten, die Krankenhäuser sind am Limit. Ein sächsischer Klinikleiter sorgte für Aufsehen, als er sagte, in seinem Krankenhaus würden Ärzte die Triage anwenden – also entscheiden, welcher Patient beamtet wird und welcher nicht, weil Personal und Behandlungsplätze nicht mehr ausreichen.

Noch viele Intensivbetten frei

Von einem solchen Notstand ist die Südstadtklinik noch weit entfernt, sagt Jan Philipp Roesner, Chefarzt der Intensivmedizin im Südstadtklinikum der „ Ostsee-Zeitung“. Sieben Corona-Patienten werden zurzeit im Südstadt-Klinikum behandelt, davon drei auf der Intensivstation, von denen wiederum zwei beatmet werden müssen. Insgesamt gibt es 26 Intensivbetten in dem Krankenhaus, zwei davon werden ständig für Corona-Patienten frei gehalten.

„Wir haben ja auch noch andere Patienten“, sagt Roesner. Planbare Operationen seien bisher kaum verschoben worden. Der Druck sei noch nicht so groß, und auch die Nicht-Corona-Eingriffe ließen sich nicht mal eben so absagen. „Wir machen hier viele Krebsoperationen“, erklärt der Chefarzt. Dabei sei in der Regel ebenfalls Eile geboten, um Leben und Gesundheit zu retten.

Transport im Sauerstoffzelt

Einzelheiten über die Verlegung der sächsischen Corona-Patienten nach Mecklenburg-Vorpommern will Landesgesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) am Dienstag bekannt geben. Wie sich so ein Transport technisch sicher durchführen lässt, demonstrierte ein Team der Johanniter-Unfallhilfen den Rostocker Medizinern am Montag bei einer Schulung.

Experten haben dazu ein sogenanntes Iso-Ark-System aufgebaut – eine High-Tec-Transportliege, auf der der Patient unter einer Art keimdichten Sauerstoffzelt liegt und völlig von seiner Umgebung isoliert wird. „Damit wird die Ansteckungsgefahr für die Ärzte und die Besatzung in der kleinen Helikopter-Kabine deutlich gesenkt“, sagt Daniel Rower von den Johannitern. Mediziner und Pflegekräfte gehören zu den Gruppen mit den höchsten Ansteckungsrisiken.

