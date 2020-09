Rostock

Schwul oder lesbisch sein ist so normal wie Zähneputzen, heißt es in einem Songtext der Punkband „Die Ärzte“. Das war nicht immer so. Welche Widrigkeiten und Repressalien gleichgeschlechtlich liebende Frauen in der DDR bewältigen mussten, zeigt der Dokumentarfilm „Uferfrauen“, der kommende Woche in Rostock ( Mecklenburg-Vorpommern) gezeigt wird. Eine der drei Protagonistinnen, deren Geschichte der Film erzählt, ist Pat Wunderlich aus Rostock. Das ist ihre Geschichte.

Ihr Coming-Out hatte die heute 64-Jährige mit 24 Jahren. Die gelernte Erzieherin arbeitete im Jugendwerkhof und verliebte sich in eine 17-Jährige Bewohnerin – was auch noch heute heikle Konstellation wäre. Es war von beiden gewollt. Es gab kein Abhängigkeitsverhältnis, betont Pat Wunderlich. „Sie war meine erste große Liebe.“ Nach damaliger Gesetzeslage war die Beziehung illegal. Die Rostockerin kam vor Gericht. Es folgten Bewährungsstrafe und Parteiausschluss. Und am schlimmsten für die leidenschaftliche Pädagogin: ein lebenslanges Berufsverbot.

Mehr Männer als Frauen von DDR-Justiz betroffen

Es war das Rostock der 1980er Jahre, Homosexualität fand überwiegend verborgen im Privaten statt, erinnert sich Pat Wunderlich. Ausnahmen waren rar: Die evangelische Kirche bot einen Arbeitskreis Homosexualität an. Als Kontaktbörsen für homosexuelle Männer dienten die Wallanlagen und bestimmte Strandabschnitte in Warnemünde und Markgrafenheide. Im Terrassencafé in der Dethardingstraße, heute ein griechisches Lokal, fanden spezielle Tanzveranstaltungen statt. Später gab es Wohnungen in der Straße Am Strande und am Gerberbruch, die als Treffpunkt, Veranstaltungsort und Kneipe dienten. Frauen waren meist deutlich in der Unterzahl, erinnert sich Pat Wunderlich.

Sie ging nach ihrer Verurteilung nach Berlin. Weil sie nicht mehr als Erzieherin arbeiten durften, jobbte sie in Buchhandlungen oder als Botin. 1994 kehrte sie zurück nach Rostock, engagierte sich in Frauen-Projekten, unter anderem beim Verein „Die Beginen“. Später arbeitete sie lange als Reiseleiterin für Frauenreisen und als Stadtführerin. Als nächstes will sie etwas für ältere lesbische Frauen ins Leben rufen, die oft unter Einsamkeit litten. Für diese Zielgruppe gebe es keine Treffpunkte in der Hansestadt.

Rostockerin heute: Eine Tochter, ein Enkel

Sie hat eine Tochter, Folge eines der seltenen Ausflüge zum anderen Geschlecht, und einen heiß geliebten Enkel. Ihre große Liebe aus dem Jugendwerkhof verlor sie aus den Augen. Die Beziehung hielt nach dem Gerichtsprozess nur noch ein paar Monate, der Kontakt riss ab. Heute würde sie sie gerne wiedersehen, aber die einstige Heimbewohnerin scheint verschollen.

Die scheinbare Normalität in der Gegenwart sieht Pat Wunderlich bedroht. Übergriffe gegen Homosexuelle nehmen zu. In Polen und Russland mischt sogar der Staat mit beim Stigmatisieren und Ausgrenzen. Auch in Deutschland gebe es Anzeichen, dass die Stimmung wechseln könnte. „Randgruppen geraten unter Druck“, sagt die Rostockerin.

Von Gerald Kleine Wördemann