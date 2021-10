Stralsund

Servicetechniker Tino Gulich gewährt einen Blick ins Innere. Schnell wird klar, warum es den Begriff „Ingenieurskunst“ gibt: Eine komplexe, aber aufgeräumte Anordnung von Platinen, Stecktafeln und zahlreichen bunten Kabeln befindet sich in den Kästen, die an Metalltraversen über der Rügenbrücke anzeigen, welche Spuren gerade in welche Richtung befahren werden dürfen und welche gesperrt sind.

Diese Kästen und die gesamte weitere Elektronik werden gerade erneuert. Deshalb ist die Brücke noch bis Freitag sowie in der kommenden Woche werktags von 8.45 bis 17 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wird über den Rügendamm umgeleitet. Nur Polizei und Rettungskräfte dürfen die Brücke in dieser Zeit befahren – und natürlich die Techniker wie Tino Gulich.

Elektronik montieren im Hagel? Keine gute Idee

Zusammen mit Burghard Schütt bildet er ein gut eingespieltes Team. Gulich erzählt, er habe die Kästen, die er nun abnimmt, bereits 2007 montiert. Das Anbringen der neuen Technik ist ein Akt von eineinhalb Stunden pro Gerät. „Es ist schon etwas Besonderes, auf der Rügenbrücke zu arbeiten“, meint Schütt, der sonst viel mit der Erneuerung von Ampeln beschäftigt ist.

Allerdings hat die Arbeit auch ihre Tücken: Als es anfängt zu regnen und sogar Hagelkörner niederprasseln, müssen sich die beiden von ihrem Hebekran ins Fahrzeug zurückziehen und auf besseres Wetter warten. Schütt: „Wir haben hier mit Elektronik zu tun. Da ist es ganz schlecht, wenn es regnet.“

Die Servicetechniker Tino Gulich (l.) und Burkhard Schütt sind ein eingespieltes Team. Hier halten sie eine der neuen LED-Anzeigen in den Händen. Quelle: Christian Rödel

Tino Gulich (l.) hatte bereits zum Bau der Brücke die Kästen montiert, die er nun ersetzt. Quelle: Christian Rödel

Verkehr wird von Malchow aus überwacht

Wer einen genaueren Blick in den Kasten wirft, stellt fest, dass die grünen Kabel in Form eines Pfeils und die roten als Kreuz angebracht sind. Sie lassen die LEDs leuchten, die in ebendiesen Symbolen und Farben den Verkehr über die Brücke führen. Meistens werden die äußeren der drei Fahrspuren genutzt, die in der Mitte bleibt gesperrt.

Im Schnitt fahren mehr als 14 000 Fahrzeuge pro Tag über die Brücke. Wenn sehr viel los ist, zum Beispiel bei Anreise von Rügen-Urlaubern zum Ferienbeginn, kann die mittlere Spur zusätzlich für den Verkehr aus Richtung Stralsund freigegeben werden. Bei der Abreise kann es dann zweispurig in die Gegenrichtung gehen.

Wie viel gerade los ist, überwachen Kameras. Aber wer behält die Bilder im Blick und schaltet die Signale ein und aus? „Das machen die Kollegen von der Verkehrsmanagementzentrale in Malchow“, erklärt Thomas Scheibe, Leiter der Straßenmeisterei Martensdorf. Der Verkehr in Stralsund wird also in 120 Kilometer Entfernung überwacht. „Jeden Tag rund um die Uhr“, so Scheibe. Und weil es gerade nichts zu überwachen gibt, werden auch gleich die Kameras durch Neue ersetzt.

Thomas Scheibe leitet die Straßenmeisterei Martensdorf, die zurzeit für die Rügenbrücke zuständig ist. Quelle: Christian Rödel

Erste Ausfälle gab es 2017

Aber warum eigentlich? Die Brücke ist noch keine 14 Jahre in Betrieb und schon ist die Elektronik hinüber? „Die Lebensdauer der LED-Anzeigen liegt zwischen acht und 15 Jahren“, erläutert Bauleiter Olaf Posdziech. „Da sind wir mit fast 14 Jahren schon gut dabei.“ Die ersten Ausfälle habe es bereits 2017 gegeben, Ersatzteile waren nicht mehr zu bekommen.

Die Gesamtkosten liegen bei 2,2 Millionen Euro, getragen werden sie vom Bund. Um Kapazitäten zu schonen, wird nicht alles auf einmal erneuert. In den beiden kommenden Jahren werden die Arbeiten fortgeführt. Auch dann ist wieder mit Vollsperrungen zu rechnen. Am Ende sollen alle der 17 sogenannten Verkehrszeichenbrücken über der Rügenbrücke mit neuer Technik ausgestattet sein.

Um die Belastungen für die Autofahrer zu bündeln und somit gering zu halten, werden zurzeit auch Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen auf der B 96 auf der Insel umgesetzt. Sperrungen gab es deshalb schon zwischen Samtens und Bergen sowie bis Donnerstag zwischen Samtens und Stralsund. Der Verkehr wird ebenfalls über die L 296 abgeleitet. Morgens und abends sind die Abschnitte befahrbar.

Früher war Stau bis Sassnitz und Martensdorf

Thomas Scheibe weiß, dass das für Autofahrer nervig sein kann. Aber letztlich sollte es keinen großen Aufwand darstellen. „Man fährt acht Minuten länger“, hat er selbst nachgemessen. Es sei denn, es geschieht wieder ein Unfall wie am Montag, als es einen Crash mit drei Fahrzeugen auf dem Rügendamm gab. Damit der Verkehr weiter fließen konnte, wurden die Arbeiten auf der Brücke unterbrochen und die Strecke wieder dem Verkehr zur Verfügung gestellt.

Letztlich können Autofahrer wie Straßentechniker froh sein über die Situation, dass zwei Sundquerungen so dicht nebeneinander sind. Als es die Rügenbrücke noch nicht gab und die Ziegelgrabenbrücke nebenan hochgezogen wurde, um Schiffe durchzulassen, staute sich der Verkehr auf der Insel bis nach Sassnitz und auf dem Festland bis nach Martensdorf. Da dürften acht Minuten längere Fahrtzeit zu verschmerzen sein.

Von Kai Lachmann