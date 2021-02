Sachsens Sparkassen sind ohne größere Probleme durchs Corona-Jahr 2020 gekommen

Berlin

Die Kunden der zwölf sächsischen Sparkassen haben im Corona-Krisenjahr 2020 ihre Einlagen bei den Geldhäusern um 8,8 Prozent auf nunmehr 49 Milliarden Euro gesteigert. Dass so viel Geld „auf die hohe Kante“ gelegt wurde, habe auch mit den raren Möglichkeiten zum Konsumieren zu tun, erklärte jetzt der Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV), Michael Ermrich.

Die regionalen Geldinstitute seien trotz der Pandemie „noch ohne nennenswerte Blessuren“ durch das vergangene Jahr gekommen. Ihre Bilanz werde vielmehr durch die Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank extrem belastet, die „geradezu surreale Auswirkungen“ habe, sagte der OSV-Präsident. Erhöhen sich etwa die Kundeneinlagen auf den Girokonten, steigen auch die Zentralbankgeld-Bestände auf den Sparkassenkonten bei der Bundesbank an, wofür Negativzinsen kassiert werden. Allerdings würden nur bei Neukunden oder großen Vermögen Negativzinsen an die Kunden weitergegeben.

Umfang der ausgereichten Kredite ist deutlich gewachsen

Auf der anderen Seite wuchsen die ausgereichten Kredite um satte 9,4 Prozent auf nunmehr knapp 27 Milliarden Euro. Dabei gebe es „noch keine Anzeichen für große Risiken“, sagte Verbandsgeschäftsführer Wolfgang Zender. Die Betonung liegt offenbar auf dem Wörtchen „noch“. Denn gleichzeitig erwartet man beim OSV, dass eine „Bugwelle“ von Insolvenzen bevorsteht. Bereits jetzt unterstützten die Sparkassen gewerbliche und private Kunden bei Problemen mit Beratungen und Kredit-Stundungen. Das betreffe jedoch nur etwa zwei Prozent der ausgereichten Kredite. Große Sorgen bereiteten allerdings die Bereiche Handel, Gastronomie und Hotellerie. Deren Lage werde durch ausbleibende staatliche Hilfen zusätzlich erschwert.

Die Zahl der Geschäftsstellen mit Mitarbeitern ist gesunken

Über entsprechende „Notprogramme“ sei der OSV mit der Landesregierung in Gesprächen. Zender erklärte, dass den wegen der Pandemie in Notlage geratenen Unternehmen nicht mit weiteren Krediten geholfen werde. Sie benötigten – nicht zurück zu zahlende – Unterstützung beim Eigenkapital. Die entgangenen Einnahmen während der Schließungen könnten Gastronomen, Hoteliers, Veranstalter, Solo-Selbstständige nicht durch künftige Einnahmen wett machen. Hierbei sei der Freistaat gefordert. Allerdings dürften mit Staatsgeld keine „Zombie-Unternehmen“ bezuschusst werden, die bereits vor der Pandemie in Schieflage geraten seien, meinte Zender.

Und während das digitale Sparkassengeschäft kräftig zulegte, sank die Zahl der von Mitarbeitern besetzten Geschäftsstellen in Sachsen im Vorjahr von 468 auf 414. Daneben gibt es 1118 Geldautomaten.

Von Reinhard Zweigler