Schlank und mit Wattejacke – Dessau ehrt Gorbatschow mit Bronzeplastik

Dessau/Leipzig

Schlank, mit hüftlanger modischer Wattejacke und einem riesigen Schlüssel in der Hand. So hat der in Halle lebende Künstler Bernd Göbel den ehemaligen Sowjetpräsidenten Michael Gorbatschow in Bronze gegossen. Das Denkmal wurde zum Tag der Einheit auf dem Marktplatz in Dessau-Roßlau enthüllt.

Erst Gorbatschows Wirken für Perestroika und Glasnost haben die Voraussetzungen für die Überwindung der Teilung geschaffen, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ( CDU) zur Einweihung der lebensgroßen Figur.

Gorbatschow-Skulptur wurde aus Spendenmitteln finanziert

Dessaus früherer Oberbürgermeister Hans-Georg Otto erinnerte an die zugespitzte Situation in dieser Zeit: „Ein Wort von ihm – viele haben ihn dazu gedrängt – und unsere Demokratiebewegung wäre niedergeschlagen worden.“ Otto gilt als einer der Initiatoren der aus Spendenmitteln finanzierten Skulptur für den letzten KPdSU-Generalsekretärs, der 1991 entmachtet wurde. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um das erste Denkmal dieser Art für den Friedensnobelpreisträger in Deutschland. Lediglich in Berlin gibt es noch eine Büste von ihm.

Gorbatschow selbst bezeichnete die Wiedervereinigung als Symbol für die Überwindung der Spaltung Europas und für das Ende des Kalten Krieges. In einem Grußwort zum Jubiläum, verbreitet von der deutschen Botschaft in Moskau, schreibt der 89-Jährige: „Die Situation war angespannt, jeder unvorsichtige Schritt hätte zur Explosion führen können.“

Göbel gestaltete auch Denkmal in Leipzig

In Europa und in der Sowjetunion habe es Zweifel und Unruhe gegeben, die auch berechtigt gewesen seien, schreibt er weiter. „Als die Deutschen in Ost und West erklärten ,Wir sind das Volk’, brauchte es deshalb auf Seiten der politischen Führung Weisheit, Beherrschung, große Bedachtsamkeit und eine Vision“, so Gorbatschow. Diese Prüfung haben man damals gemeinsam bestanden.

Göbel hat für Dessau bereits Skulpturen von Bertolt Brecht und Kurt Weill geschaffen und in Halle den Marktbrunnen. Leipzig besitzt seit 1990 eine Figurengruppe des Künstlers mit dem Titel „Unzeitgemäße Zeitgenossen“. Die von 1986 bis 1989 geschaffenen Figuren auf dem Querbalken in der Grimmaischen Straße sollten ursprünglich Missstände in der DDR karikieren. Eine der Figuren trägt etwa den Namen Stadtgestaltiker, der eine Sprengung auslöst – so direkt neben der Hochschule eine deutliche Kritik an der Zerstörung der Unikirche 1968. Die Plastik ist nicht sehr hoch angebracht, so dass man sich leicht an den Kopf stoßen kann. Ein Anstoß zum Nachdenken, und genau so vom Künstler bezweckt.

Von Andreas Dunte