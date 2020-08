Diedrichshagen

Zum letzten Mal mit den Füßen im Meer war Tino Albrecht vor etwa zwölf Jahren – und das, obwohl der 34-Jährige in Diedrichshagen bei Rostock nur etwa fünf Minuten entfernt vom Ostseestrand wohnt. „Ich liebe es, am Wasser zu sein, aber mit meinem Rollstuhl komme ich da nicht hin“, erklärt Albrecht in der „ Ostsee-Zeitung“. Er leidet an der Erbkrankheit Muskeldystrophie Duchenne, bei der die Muskeln immer weiter abbauen. Seit seinem zwölften Lebensjahr sitzt er deshalb im Rollstuhl.

Das Problem: Die Krankenkasse will ihm kein entsprechendes Gefährt bewilligen, spricht von Überversorgung. Denn Erwachsenen steht laut Gesetz nur noch ein Rollstuhl zu. „Doch der, den sie mir jetzt genehmigt haben, ist für einen Besuch am Strand oder im Küstenwald komplett ungeeignet“, beschreibt der 34-Jährige sein Dilemma. Nicht einmal hohe Bordsteine komme er damit alleine hoch, noch könne er selbstständig in eine Straßenbahn einsteigen. „Ich möchte mich endlich wieder in der Natur aufhalten können. So wie jeder Mensch.“

Anzeige

Deshalb initiierte seine Familie einen Spendenaktion, um die insgesamt 40 000 Euro für den geländefähigen Rollstuhl samt Umbau für Tinos Bedürfnisse zusammenzubekommen. Und diese nahm eine Wendung, mit der auch die Albrechts nicht gerechnet hatten.

Weitere LVZ+ Artikel

Laut Statistik würde er nicht älter als 25 Jahre werden

Die Diagnose Muskeldystrophie Duchenne erhielten seine Eltern, als ihr Junge noch nicht einmal zwei Jahre alt war. „Er konnte damals noch nicht laufen“, erinnert sich seine Mutter Kerstin Albrecht. „Ein Arzt stellte fest, dass er die Krankheit von seinem Opa geerbt hatte.“ Der Mediziner machte den Albrechts damals wenig Mut: „Man sagte uns, dass er mit elf Jahren nicht mehr laufen können wird und laut Statistik nicht älter als 25 werden würde.“

Doch die Eltern blieben optimistisch: „Wir sagten uns, dass es schon nicht so schlimm werden würde und wir uns damit arrangieren können. Das war auch möglich, weil die Krankheit nur langsam voranschritt“, erklärt die 55-Jährige weiter.

Muskeldystrophie Duchenne ist schleichende Krankheit

Im Alter von acht Jahren konnte Tino Albrecht dann immer schlechter laufen. Schon vorsorglich schickten ihn seine Eltern auf die Körperbehindertenschule Paul Friedrich Scheel in Rostock. „Dort war mir meine Einschränkung gar nicht so bewusst“, erklärt der heute 34-Jährige, der mit zwölf seinen ersten Rollstuhl brauchte und mit 15 Jahren auf eine elektrische Variante angewiesen war.

Muskeldystrophie Duchenne ist eine schleichende Krankheit. Der Muskelschwund breitet sich zunächst vom Becken abwärts aus, bevor er auch den Oberkörper betrifft. Dadurch sind auch Atem- und Herzmuskulatur betroffen. „Schwergefallen war es mir erst, als ich mit 25 Jahren beatmet werden musste“, gesteht der Diedrichshäger. „Die Leute schauen einen an. Aber mittlerweile ist es mir egal, dass ich Luft bekomme, ist viel wichtiger.“

Krankenkasse nur für Mobilität im direkten Umfeld zuständig

Bisher hätten die Albrechts auch nie Probleme mit der Krankenkasse gehabt. Als Jugendlicher bekam Tino sogar noch einen geländefähigen Buggy genehmigt. „Ich weiß noch, wie schön ein Urlaub in Dänemark war, wo ich damit am Strand unterwegs war“, sagt er in Erinnerung schwelgend. Heute kommt er nur noch in Warnemünde an behindertengerechten Zugängen noch verhältnismäßig nah ans Wasser. „Die Strandrollstühle kann er aber wegen seiner seitlichen Wirbelsäulenverbiegung nicht nutzen“, betont Mutter Kerstin.

So wie noch 2008 in Dänemark würde Tino Albrecht auch heute gern wieder am Strand unterwegs sein. Quelle: privat

Als Tino Albrecht wieder einen Antrag für einen neuen Rollstuhl stellen durfte, lehnte die Kasse sein Wunsch-Gefährt ab, genehmigte nur eine günstigere Variante, die nicht so geländefähig ist. „Die Krankenkasse beruft sich darauf, dass sie nur dafür zuständig ist, dass Tino in seinem direkten Umfeld mobil ist“, gibt seine Mutter Kerstin Albrecht die Begründung wieder. „Aber der Küstenwald oder der Strand, die beide quasi vor unserer Haustür liegen, gehören nicht dazu“, bedauert sie. Auch vor Gericht scheiterte die Familie mit einer Klage.

Überraschende Hilfe von Rocket Beans TV

Deshalb hatte er eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um für ein entsprechendes Hilfsmittel Geld zu sammeln. Und da wurde ihm schneller geholfen, als er sich je erträumen konnte. Innerhalb von nur wenigen Stunden kam die gewünschte Summe zusammen.

Denn der 34-Jährige bekam prominente Unterstützung: Der Computerspieleliebhaber teilte seinen Aufruf auch in verschiedenen Internetforen. So auch in der Community des Livestream-Kanal Rocket Beans TV, der unter anderem auf Youtube, Twitch & Co. Videos über Gaming, Bücher, Filme, Festivals, Kino und Sport teilt. Tino ist großer Fan des Popkultur-Kollektivs.

Das ist Tino. Er braucht unsere Hilfe für einen neuen Rollstuhl. Wenn jeder der das liest kurz mitmacht, und wenn es... Gepostet von Etienne Gardé am Freitag, 14. August 2020

Die Rocket-Beans-TV-Gründer Etienne Gardé und Simon Krätschmer wurden auf den eher ungewöhnlichen Post aufmerksamen und teilten den Aufruf in den sozialen Medien. „Die Unterstützung war sehr überraschend, ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das gesehen habe“, sagt Tino Albrecht. „Mein Traum wurde erfüllt und das in so fantastisch kurzer Zeit“

Rocket-Beans-TV-Gründer: „Viel Spaß am Strand“

Ach die Hamburger Streamingdienst-Chefs sind überwältigt: „Ihr habt es geschafft! Die 40 000 Euro für Tinos Rollstuhl wurden erreicht. Wir sind gerührt von so viel Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und all den lieben Kommentaren. Da bleibt uns nur noch zu sagen: Viel Spaß am Strand“, schreiben sie auf Twitter.

Was Tino Albrecht dann als erstes machen wird? „Ich kann es kaum erwarten, meine Füße ins Wasser zu halten.“ Nun werde er vom Rehatechniker einen Kostenvoranschlag anfordern und den Rollstuhl so schnell wie möglich bestellen.

Von Ann-Christin Schneider/RND