Markante Haarpinsel auf den Ohren und auch das schwarze Schwanzende haben sie deutlich gesehen – Britta Bornemeier und Silvio Richter sind sich sicher: Es war ein Luchs, den sie am Mittwochabend am Fahrenholzer Wald nahe Stäbelow bei Rostock mehrere Minuten aus nächster Nähe beobachten konnten.

Die beiden Rostocker waren mit ihrem Hund Frieda, einem zweijährigen Weimaraner-Boxermischling unterwegs, als sie Geräusche im Unterholz hörten. Mit ihrer starken Taschenlampe leuchteten sie in die Dunkelheit und entdeckten das Tier nur wenige Meter entfernt. „Der Luchs blieb ganz ruhig sitzen, so dass wir ihn in aller Ruhe filmen konnten“, erzählen sie. Auch die sonst temperamentvolle Frieda war angesichts der außergewöhnlichen Situation ganz ruhig.

Luchse im Harz angesiedelt

Der Eurasische Luchs ( Lynx lynx) war ursprünglich fast in ganz Europa heimisch. Vor 200 Jahren wurde er jedoch in Deutschland praktisch ausgerottet. Seit der Jahrtausendwende werden Luchse im Harz wieder angesiedelt. Aktuell leben dort etwa 70 Tiere. Könnte eines von ihnen sich auf den Weg in den Norden gemacht haben?

In Mecklenburg-Vorpommern gab es 2010 und 2015 in der Ueckermünder Heide mehrere – letztlich unbestätigte – Sichtungen. Überleben könnte ein Luchs in der Region durchaus, denn das bis zu einem Meter lange Raubtier mit einer Schulterhöhe zwischen 50 und 70 Zentimeter frisst vom Hasen über Vögel bis zum Reh alles, was es erbeuten kann.

Naturparadies Fahrenholzer Wald

Der Fahrenholzer Wald ist für Britta Bornemeier und Silvio Richter ein Naturparadies, das sie immer wieder gerne aufsuchen. „Wir haben hier schon einen Waschbären gesehen und Spuren von Bibern gefunden“, berichten sie. Ihre aktuelle Entdeckung wäre – sollte sie von einem Fachmann bestätigt werden können – ein absoluter Höhepunkt.

Von Robert Haberer