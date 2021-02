So fastet man richtig: Eine Anleitung von Fasten-Jens aus Flecken Zechlin

Flecken Zechlin

Sie dauert von Aschermittwoch bis Karfreitag, die kirchliche Fastenzeit. Sieben Wochen Enthaltsamkeit sind dabei geboten. Sieben Wochen lang richtig zu fasten, das wäre für den Körper aber nicht gesund. Denn per Definition heißt Fasten, dass freiwillig auf feste Nahrung verzichtet wird. Hingegen ist eine Woche Enthaltsamkeit gut für Körper und Seele.

Glücksgefühle beim Fasten

Das hat Jens Dreyer, auch als Fasten-Jens aus Flecken Zechlin bekannt, schon oft in seinen Fasten-Wanderungen erfahren. „Sich leicht und zufrieden fühlen, dass ist es, was meine Kursteilnehmer dabei empfinden“, sagt er. Viele würden auch Glücksgefühle beschreiben. „Und sie sind stolz auf ihre Disziplin, wenn sie die Woche geschafft haben. Deshalb findet Dreyer das Fasten in der Gruppe besser als im Alleingang. „Die Teilnehmer bauen sich gegenseitig auf, viele empfinden das Fasten so als einfacher“, sagt Dreyer.

90 Prozent fasten nach Buchinger

Er empfiehlt das Fasten nach Dr. Otto Buchinger. „90 Prozent aller Fastenwilligen nehmen diese Methode“, weiß Dreyer. Buchinger war Militärarzt und hatte schweres Rheuma, dass er etwa um 1920 mit Fastenkuren heilen konnte und deshalb auf dem Gebiet weiter forschte und eine Klinik eröffnete.

Beim Heilfasten ist es erlaubt, bis zu 400 Kalorien täglich zu sich zu nehmen. Das geschieht in Form von frisch gepressten Säften und Gemüsebrühen. „Auf tierisches Eiweiß sollte dabei verzichtet werden“, empfiehlt Dreyer. Seine Fastenwilligen bekommen pro Tag eine Suppentasse frisch gekochte Brühe. „Nach einer Wanderung gibt es dann einen Saft als Hauptenergiequelle“, sagt er.

Fastenbrühe selber machen Die Kursteilnehmer von Jens Dreyer fragen ihn immer wieder nach dem Rezept für seine Fastenbrühe. Die Zutaten: Für einen Liter fertige Basisbrühe braucht man 1,5 Liter Wasser, ein Kilogramm Gemüse (Möhren, Porree, Sellerie, Zwiebel, Knoblauch, Staudensellerie, Pastinaken, Petersilienwurzel) und Gewürze (Piment, Lorbeer, Pfefferkörner, Salz, Kräuter wie Petersilie, Giersch, Schnittlauch, Knoblauchrauke). Die Zubereitung: Das Gemüse waschen und in Stücke schneiden (saubere Schale kann dranbleiben). Mit kaltem Wasser und einer Prise Salz in einem in einem großen Topf aufsetzen und dann bei niedriger Temperatur drei bis vier Stunden köcheln lassen. Die Gewürze kommen in den letzten 15 Minuten dazu. Hinweis: Auf einen sparsamen Umgang mit Salz achten. Es darf nicht vorschmecken und zum Entgiften gehört es auch, dem Körper einmal nicht so viel Salz zuzumuten wie üblicherweise im normalen Alltag. Ist die Kochzeit um, wird die Brühe durch ein Sieb passiert. Frische gehackte Kräuter nach Belieben darüber streuen und genießen. Das bewusste Genießen kann man fördern, indem man die Brühe löffelweise zu sich nimmt und sich ohne Ablenkung voll und ganz auf das Essen konzentriert.

Darmreinigung beim Fasten alle zwei Tage

Wer fastet, sollte außerdem jeden zweiten Tag eine Darmreinigung beispielsweise mit Glaubersalz machen und ein Glas Sauerkrautsaft trinken. „Das hilft dabei, die alten Rückstände aus dem Darm, die den Körper erneut vergiften könnten, auszuspülen“, so Dreyer. Glaubersalz gibt es in der Apotheke.

Eine Fastenwoche beginnt am besten schon zwei Tage davor. Es sollte kein Fleisch mehr gegessen, Kaffee- und Alkohol- sowie der Zigarettenkonsum heruntergefahren werden. „Alle Gifte müssen weg“, so Dreyer. Aber: Wer auf Medikamente angewiesen ist, der sollte vor dem Fasten mit seinem Arzt darüber sprechen.

Fasten verspricht Linderung bei Krankheiten

Es ist erwiesen, dass der zeitweise Verzicht auf feste Nahrung Linderung bei Diabetes, Bluthochdruck und Rheuma bringen kann. „Es ist gut für den Körper, einmal im Jahr die Reset-Taste zu drücken“, weiß Jens Dreyer. Auch eine zweite Fastenwoche im Jahr sei erlaubt. „Wer Krankheiten mit einer Fastenwoche heilen will, dem empfehle ich aber den Besuch einer speziellen Klinik“, rät Fasten-Jens.

Bewegung und Entspannung sind beim Fasten besonders wichtig. Quelle: Sandra Bels

Bewegung ist wichtig beim Fasten

Für ihn ist Bewegung an frischer Luft während des Fasten das A und O. „Leichte sportliche Betätigung, am besten wandern über zehn bis zwölf Kilometer“, sagt er. Für besonders wichtig hält der Fachmann auch einmal täglich einen Leberwickel, bevorzugt in der Mittagszeit, weil man da meist Ruhe hält. „Und Ruhe ist gut, wenn man fastet“, so Dreyer. Er empfiehlt deshalb, den Zeitpunkt der Woche gut auszuwählen und nicht unbedingt während der Arbeitszeit eine Fastenrunde einzulegen.

Beim Fasten werden je nach Person ab dem zweiten oder dritten Tag 400 Gramm Körperfett täglich abgebaut. Diese Fettverbrennung wird auch als Nahrung von innen bezeichnet. Hingegen baut der Körper am ersten Fastentag überschüssige Glukose ab und am zweiten noch vorhandenes Eiweiß. Erst dann beginnt die Fettverbrennung.

Wer fastet, der muss sehr viel trinken. Quelle: Sandra Bels

Aufbautage zum Ende der Fastenwoche

Das Ende der Fastenzeit wird mit den Aufbautagen eingeleitet. Am ersten Tag sollte der Speiseplan eher aus Schonkost wie leicht verdaulichem Obst und Gemüse beginnen. Dreyer sagt: „Ganz wichtig dabei ist, alles gut zu kauen, denn der Körper muss sich ja nun erst wieder auf die feste Nahrung einstellen.“ Schon am zweiten Tag schmecken Quark und Pellkartoffeln, in jedem Fall aber nichts Blähendes. Tags darauf kommen leicht verdauliche Fette dazu. „Danach kann man wieder normal essen“, so Dreyer. Er sagt, dass die Aufbautage so wichtig wie die Fastentage sind. Außerdem dürfen Fastenwillige nicht vergessen, viel zu trinken, Wasser und Kräutertees sind am besten.

Von Sandra Bels