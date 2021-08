So schön sind die Oldtimer in Mecklenburg-Vorpommern

Mühlengeez

Freunde von Oldtimer-Autos und historischen Landmaschinen sind am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern auf ihre Kosten gekommen. In Mühlengeez (Landkreis Rostock) waren rund 1000 nostalgische Gefährte zu sehen. Vom Dixi über Trabant und Wolga bis hin zum VW-Bulli und Feuerwehrauto reichte die Palette der gezeigten und fahrtüchtigen Fahrzeuge. Ein SUT Motorrad aus dem Jahr 1922 und ein Ford Pickup aus dem Jahr 1928 waren den Angaben zufolge die ältesten Exponate. Zudem lockte ein großer Ersatzteilemarkt Tüftler auf das Messegelände nahe Güstrow.

Wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten, kamen etwa 5400 Besucher. „Wir sind sehr zufrieden mit der Veranstaltung und freuen uns sehr, dass wir das beliebte Oldtimer-Event nach der coronabedingten Pause endlich wieder ausrichten durften und die Fahrer und Fahrerinnen uns treu geblieben sind“, sagte die Geschäftsführerin der Messegesellschaft, Christin Mondesi. Allerdings sei der Besucherandrang wegen des Wetters am Sonntag nicht mehr so groß gewesen wie am Samstag.

Treffen sollte ursprünglich im Mai stattfinden

2020 war das Treffen ausgefallen. Die „Oldtimertage“ 2021 waren ursprünglich für Mai geplant, dann aber wegen der Corona-Pandemie auf August verschoben worden. Zutritt erhielten laut Veranstalter nur Besucher, die nachweislich geimpft, genesen oder getestet waren. Schnelltests seien auch noch vor Ort möglich gewesen, hieß es.

Andrang auch in Alt Schwerin groß

Auch im Museumsdorf Alt Schwerin war nach Angaben der Veranstalter der Besucherandrang am Samstag groß. Zeitweise habe der Zugang zur Ausstellung der historischen Traktoren gesperrt werden müssen, sagte ein Sprecher. Grund seien die coronabedingten Abstandsregeln gewesen. Ein Großteil der historischen Trecker sei dann auch bei der Ausfahrt dabei gewesen. Das agrarhistorische Museum an der Autobahn 19 Berlin-Rostock gilt als Treffpunkt von Bastlern und Technikfans aus ganz Europa.

