So sieht ein künstliches Herz in einem lebenden Menschen aus 

Wenn Max Michael* an das EKG angeschlossen wird, sieht der Arzt nur die gefürchtete Linie. Keine Kurven, kein Rhythmus. Doch Max Michael ist nicht tot. In ihm schlägt ein Herz. Allerdings aus Kunststoff. Am 31. August gelang den Chirurgen im Dresdner Herzzentrum die deutschlandweit zweite erfolgreiche Einsetzung eines Kunstherzens – eine neue Behandlungsmethode bei schwerer Herzinsuffizienz. Ei­gentlich war es die dritte OP dieser Art, eine in Hannover verlief nicht erfolgreich, weil der Patient bereits zu krank war. Drei weitere Kunstherzen wurden in Italien eingesetzt, weltweit weitere 21, jedoch ausschließlich im Rahmen von Studien.

Patient braucht ein neues Herz

Als der 57-jährige Max Michael, der eigentlich anders heißt und sich der Öffentlichkeit noch nicht präsentieren möchte, ins Dresdner Herzzentrum kommt, klagt er über Luftnot, hat schon Wasser um Lunge und Herz herum. Sein Herz ist schwach, es pumpt nicht mehr genügend Blut durch den Körper. Schnell ist klar, dass mit dieser schweren Herzinsuffizienz nur eine Transplantation infrage kommt. Max Michael kommt auf die Transplantationsliste, erfüllt jedoch nicht die Kriterien der besonderen Dringlichkeit. Um nach Hause entlassen zu werden, geht es ihm zu schlecht. Doch die Wartezeit auf ein neues Herz kann bis zu fünf Jahre betragen. So lange kann er nicht im Krankenhaus bleiben, das wissen auch seine behandelnden Ärzte.

Herzchirurg Manuel Wilbring erklärt, dass es Möglichkeiten gibt, Menschen mit Herzinsuffizienz zu helfen. Beispielsweise mit einem sogenannten Linksherzunterstützungssystem. Wie der Name schon sagt, unterstützt das aber nur die linke Herzkammer. Das hätte bei Max Michael nicht gereicht. Auch ein Bypass oder Stent kam nicht infrage, weil das Herzmuskelgewebe schon zu vernarbt war und somit auch mit Unterstützung nicht mehr fähig wäre, Blut zu pumpen.

Die Zwischenlösung: ein Kunstherz aus Frankreich

Als sämtliche Möglichkeiten ausgeschöpft waren, richtete sich die Aufmerksamkeit der Mediziner nach Frankreich. Das Unternehmen Carmat hat ein Kunstherz entwickelt. Es hat zwei Herzkammern, die mit Biomembranen ausgestattet sind. Dadurch kann es pulsieren, sich selbst regulieren und ist mit Blut kompatibel. „Es simuliert die Natur mithilfe von biologischen Materialien und Sensoren. Das verspricht Betroffenen einen weitgehend normalen Blutkreislauf, ohne Nebenwirkungen wie Thrombosen“, erklärt Professor und Herzchirurg Klaus Matschke und ergänzt: „Schläft der Patient, arbeitet das Kunstherz langsamer. Ist der Patient aktiv, ar­beitet es schneller. Das können andere Maschinen nicht.“ Die Technologie stammt aus der Luftfahrt.

Auch wenn sich das Wort Kunstherz danach anhört, es ersetzt kein richtiges Herz. Für Patienten wie Max Michael ist es eine Übergangslösung, bis ein neues Herz gefunden ist. Sein Name bleibt auf der Transplantationsliste stehen. Auch für Patienten, die über 65 Jahre alt sind, ist das Kunstherz noch keine Option, da in diesem Alter in der Regel keine Herztransplantationen durchgeführt werden.

Monatelange Voruntersuchungen

Um herauszufinden, ob Max Michael wirklich für das Kunstherz infrage kommt, musste er einmal komplett untersucht werden, berichtet Oberärztin Julia Fischer. Dafür war der Patient zwei Monate lang in der Klinik und wurde von Kopf bis Fuß durchgecheckt. Auch die psychische Verfassung muss stimmen. Ebenso muss es an dem Klinikum ein Team geben, was der Herausforderung gewachsen ist. Immerhin wurde erst wenige Wochen zuvor, am 19. Juli, weltweit das erste Mal auf kommerzielle Art und Weise ein solches Kunstherz verpflanzt – in Italien.

Das Team um die Herzchirurgen Klaus Matschke und Manuel Wilbring war bereit für die Herausforderung. Rund 15 Personen waren am 31. August im Operationssaal zugange und bereiteten alles für das Kunstherz vor. Das kommt tatsächlich in einer Verpackung daher und es dauert etwa eine Stunde und 40 Minuten, bis es bereit zum Einsetzen ist. Während das Kunstherz vorbereitet wurde, haben die Chirurgen Teile von Max Michaels krankem Herzen amputiert. An den verbleibenden Teil wird dann das Kunstherz „angeschlossen“. An den Moment kann sich Professor Klaus Matschke noch ganz genau erinnern: „Es ist wie bei einer Transplantation, da ist dieser Point of no return. Wenn ich jetzt schneide, gibt es kein Zurück mehr. Dann muss das Kunstherz passen und funktionieren. Eine andere Möglichkeit haben wir dann nicht mehr.“ Auch das war ein Teil der Voruntersuchungen: Ist der Brustkorb von Max Michael auch groß genug für das künstliche Herz? Das gibt es bisher nämlich nur in einer Größe.

Nach rund fünf Stunden war die Operation vorbei und Max Michael einer von rund 20 Menschen auf der Welt, in denen ein künstliches Herz wortwörtlich schlägt. Und es ist ein Erfolg: Max Michael befindet sich derzeit zur Reha, die im Herzzentrum stattfindet. Zu neu ist die Methode, als dass andere Einrichtungen auf einen solchen Fall vorbereitet wären, sagen die Verantwortlichen.

Akkus müssen aller vier Stunden gewechselt werden

Und wie sieht das Leben mit Kunstherz für Max Michael aus? Die Zahl vier spielt ab sofort eine lebensentscheidende Rolle: Ein Stromkabel liegt am Kunstherz an, kommt aus seinem Brustkorb heraus und mündet in einem Akkupack, was etwa vier Kilo wiegt. Diese vier Akkus müssen aller vier Stunden gewechselt werden. Werden sie nicht gewechselt, endet das tödlich. Auch darauf muss man psychisch vorbereitet werden, gibt Chefarzt Axel Linke zu denken. Vier Stunden mag für gesunde Menschen nicht viel klingen. Doch für Menschen mit ei­ner solch schweren Herzinsuffizienz, die vorher nicht mal mehr die eigene Wohnung verlassen konnten, sei das Lebensqualität pur, sagt Axel Linke, Ärztlicher Direktor und Chefarzt des Dresdner Herzzentrums. Spazieren gehen sei in den vier Stunden wieder möglich und vielleicht sogar Fahrradfahren, wenn Kunstherz und Patient gut zusammen funktionieren.

Im Gegensatz zu anderen Systemen, die das Herz unterstützen sollen, braucht Max Michael mit seinem Kunstherz keine dauerhaften blutverdünnenden Medikamente. Wenn er nach seiner Reha entlassen wird, muss er zwar regelmäßig für Untersuchungen vorstellig werden, darf auch nicht baden oder in die Sauna gehen, kann aber sonst ein weitgehend normales Leben führen. Nur hat er neue Begleiter: Sein mit 900 Gramm dreimal so schweres Übergangsherz und seinen genauso lebenswichtigen Akkurucksack.

Kunstherz könnte die Zukunft für Patienten mit Herzinsuffizienz sein

Max Michael kann nun der Wartezeit auf ein neues Herz etwas entspannter entgegenblicken. Wie lange Patienten mit dem Kunstherz überleben können, lässt sich noch nicht endgültig sagen. Aber die Tests geben Hoffnung: „Außerhalb des Körpers wurde das Kunstherz 100 000 Herzzyklen erfolgreich ausgesetzt, das entspricht etwa fünf Jahren“, sagt Axel Linke.

An dem Kunstherz muss in den kommenden Jahren noch viel geforscht und entwickelt werden, damit es mehr Menschen helfen kann. „Mit dem derzeitigen Produkt kommen bei uns im Herzzentrum jährlich vielleicht eine Handvoll Patienten für ein Kunstherz infrage“, sagt Manuel Wilbring. Und dabei betrifft es viel mehr Menschen. Eine schwere Herzinsuffizienz sei so tödlich wie Krebs. Laut Wilbring sterben jährlich 35 000 Betroffene in Deutschland an Herzinsuffizienz. Klar, kann eine Herztransplantation lebensrettend sein. Davon werden aber jährlich nur 300 durchgeführt. Der Grund: Es gibt zu wenig Organspenden. „Ein Tropfen auf den heißen Stein“, fasst Wilbring die Zahlen zusammen.

Axel Linke hofft, dass das Produkt irgendwann eine Zulassung für Menschen bekommt, die nicht auf einer Transplantationsliste stehen und mit dem Kunstherz trotz schwerer Herzinsuffizienz eine höhere Lebensqualität erreichen könnten. Und vielleicht sogar bis an ihr Lebensende mit dem künstlichen Herz gut auskommen. Es ist noch ein langer Weg, aber der Anfang ist gemacht.

*Name geändert

