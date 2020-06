Potsdam

Eine Offerte des Star-Architekten Daniel Libeskind könnte den Durchbruch im Streit um die Potsdamer Garnisonkirche bringen. Nach einem Besuch in Potsdam und Gesprächen mit Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hat der New Yorker persönlich Interesse an der Gestaltung eines Baus an der Stelle des ehemaligen Kirchenschiffs bekundet. Daraufhin haben die Stiftung für den Wiederaufbau der Kirche und die dazugehörige Fördergesellschaft nun erstmals öffentlich Schuberts Kurs für eine moderne architektonische Ergänzung des im Bau befindlichen Turms und sogar den Erhalt des Kreativhauses Rechenzentrum daneben mitgetragen.

Brüche deutlich machen – Brücken bauen

Schubert informierte am Mittwochabend im Hauptausschuss über einen gemeinsamen Brief von Stiftungschef und Altbischof Wolfgang Huber sowie dem Vorsitzenden der Fördergesellschaft, Matthias Dombert, an den New Yorker Architekten.

Darin heißt es, dass „die Fragen nach Form und Inhalt für einen möglichen Wiederaufbau des ehemaligen Kirchschiffs spannende Diskussionen“ auslösen würden, „die sich auch auf das ehemalige Rechenzentrum – einen in der Architektur der Ostmoderne errichteten Bau – erstrecken. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob und inwieweit es sinnvoll und möglich ist, vorhandene Nutzungen und Nutzungsideen von Turm und Rechenzentrum mit einer verbindenden Idee für das ehemalige Kirchenschiff zu ergänzen.“ Überschrieben ist der Brief mit dem Motto „Brüche deutlich machen – Brücken bauen“.

Dem vorausgegangen waren mehrere Gespräch von Daniel Libeskind mit Potsdams Oberbürgermeister. In einem Brief hatte der Architekt daraufhin im Mai der Stiftung ein Angebot zur Mitarbeit gemacht. „Es soll ein klarer baulicher Bruch zum Turm als Bruchlinie zur Geschichte der Kirche artikuliert werden.

Ich denke, dass wir mit unserer Arbeit einen hilfreichen Beitrag zur öffentlichen Diskussion leisten und einen Weg aufzeigen können, wie der historische Raum in neuer Form wiederhergestellt und zugleich die konkrete Geschichte des Ortes architektonisch reflektiert werden kann“, schrieb der Architekt nach Potsdam. Er würde sich über die Gelegenheit freuen, „gestalterische Vorschläge beizutragen“, so Libeskind.

