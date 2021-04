Starfotograf Guido Karp setzt ostdeutsche Frauen in Szene

Rostock

Guido Karp verspricht Mecklenburg-Vorpommerns Frauen das Fotoshooting ihres Lebens. Der Mann, der schon Superstars wie Mick Jagger oder Tina Turner vor seiner Kamera hatte, will nun an der Ostseeküste Frauen bei einem besonderen Shooting den großen Auftritt ermöglichen – mit dem Projekt „Princess for one day“.

Der Name ist Programm: Die Teilnehmerinnen werden von professionellen Make-up-Artists gestylt und anschließend von Guido Karp fotografiert. Die Ergebnisse der Fotosessions können sich sehen lassen: Mauerblümchen verwandeln sich in Hollywood-Diven und Durchschnittsfrauen wirken wie Models auf den Titelseiten von Hochglanzmagazinen.

Mit dem verblüffenden Vorher-Nachher-Effekt hat Guido Karp bereits rund um die Welt Frauen begeistert. Im Herbst 2021 soll ihm das auch in MV gelingen. Im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG erklärt der Fotograf, warum frau sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen sollte.

Herr Karp, warum verdient es jede Frau, sich einmal wie eine Prinzessin zu fühlen?

Guido Karp: Eigentlich verdient es jeder Mensch, sich gut zu fühlen. Zu uns kommen ganz viele Menschen, die bisher unglücklich mit ihren Fotos waren und die einfach mal nur an die Hand genommen werden müssen und gezeigt bekommen müssen, wie leicht es gehen kann.

Sie haben viele Vorher/nachher-Verwandlungen miterlebt. Wie ist es für Sie, wenn Sie sehen, wie die Frauen sich erstmals perfekt gestylt und fotografiert sehen?

Das ist ein tolles Gefühl. Robbie (Williams, Anm. d. Red.) und Co. kommen ja mit einer professionellen Grundhaltung zu mir – sie wissen, was sie wollen und was ich kann – und dann ist das easy. Bei „Princess for one day“ sind die Teilnehmerinnen meist unerfahren – und wollen gerne mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, selbst mal top gestylt im Licht zu stehen und sich toll zu fühlen. Das zu sehen, treibt uns und mich auch immer wieder an, weiterzumachen.

Seit einem Jahr bestimmt Corona unseren Alltag. Viele sind im Homeoffice, verbringen Tage ungeschminkt und in Jogginghose. Warum ist es vielleicht gerade jetzt wichtig, sich mal in eine Prinzessin zu verwandeln?

Ich glaube, es ist ganz wichtig, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Wir dürfen uns und die Hoffnung nicht aufgeben und dürfen vor lauter negativen Nachrichten nicht verlernen, uns auf schöne Events im Leben zu freuen. So sehr mich das ehrt, dass so viele Teilnehmerinnen die Nummer mit „Das Foto ihres Lebens“ so hoch aufhängen. Am Ende aber gibt das Styling-Team wirklich alles, damit wirklich alle Damen einen unvergesslichen Boost für das eigene Selbstbewusstsein zu bekommen. Nicht eine, nicht zwei, wirklich alle über hundert am Tag. Und dass uns das gelingt, ist der Grund dafür, warum „Princess for one day“ das erfolgreichste Foto-Beauty-Event ist.

Am 21. September findet das Event in Kooperation mit unserem Partner "Ostsee-Zeitung" in Rostock statt, am 28. November ist der Fotograf in Gägelow bei Wismar zu Gast. Frauen, die sich einen Tag lang wie eine Prinzessin fühlen möchten und alle, die dieses Gefühl einem geliebten Menschen schenken möchten, können sich schon jetzt für die Termine anmelden. Möglich ist das online auf www.princess4oneday.com. Das Shooting werden die Teilnehmerinnen sicher nicht vergessen und mit den Fotos von Guido Karp bekommen sie eine bleibende Erinnerung. Ein schönes Geschenk also für den bevorstehenden Muttertag am 9. Mai oder einfach eine Möglichkeit, sich selbst mal eine Freude zu machen.

Von Antje Bernstein/RND