Tauchgondeln an Seebrücken, Fahrten zu Kegelrobben, exklusive Wege durch die Dünen: Viele Ostseestrände in Mecklenburg-Vorpommern haben das gewisse Etwas. Ein Überblick.

Urlaub an der Ostsee - Diese Strände in Mecklenburg-Vorpommern haben etwas ganz Besonderes

Urlaub an der Ostsee - Diese Strände in Mecklenburg-Vorpommern haben etwas ganz Besonderes