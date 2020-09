Studie: So vermögend ist der Westen dank seiner Immobilien

Berlin/Leipzig

Wenn am kommenden Samstag 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert werden, dann ist damit vor allem eines gemeint: politische Einheit. Aber wie viel gesellschaftliche Einheit wurde in den zurückliegenden 30 Jahren erreicht? Anders gefragt: Wie kann es sein, dass Ostdeutsche heute immer noch vergleichsweise wenig verdienen und besitzen?

Die Forscher Charlotte Bartels und Carsten Schröder vom Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ( DIW) haben am Dienstag eine Studie vorgestellt, in der sie einen zentraler Grund für die deutsch-deutsche Ungerechtigkeit untersuchen. „Die Rolle von Mieteinnahmen, Grundeigentum und Mieten in der Ungleichheit Deutschlands“ lautet der Titel der im Original englischsprachigen Arbeit, die im Auftrag des „Forum New Economy“ entstanden ist.

Am Wohneigentum spalten sich Ost und West

„Seit der deutschen Wiedervereinigung ist die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen gewachsen“, stellen die Forscher in ihrer Einleitung fest und fragen: Welche Faktoren sind es denn, die diese Ungleichheit begünstigen? Dann nennen sie den aus ihrer Sicht zentralen Faktor: Grundeigentum, also der Besitz von Häusern und Wohnungen.

Die Forscher beschreiben auch, wie sie darauf kommen. Wer in Deutschland Geld hat, der stecke ihn in Grundeigentum. So habe der durchschnittliche deutsche Haushalt die Hälfte seines Vermögen in Wohnungen und Häuser investiert. Vor allem in der gut verdienenden Mittelschicht seien solche Investitionen beliebt, schon immer. Und ab 2010 passierte es dann: Der Wert deutscher Immobilien stieg bis 2018 um mehr als die Hälfte an.

Reich ist heute also, wer Wohneigentum besitzt. Im besten Fall schon seit 2010 oder länger. Denn wer damals Geld hatte und es in ein Haus steckte, wurde noch reicher. Und jene, die weiter Miete zahlten, blieben auf der Strecke. Dieser Reichtum ist aber keiner, argumentieren die Forscher, der gleich verteilt wäre. Oder, von dem alle ein bisschen profitiert hätten. Denn in erster Linie profitierte vom großen Grundbesitz-Boom einer: der Westen.

Mieten steigen, Grundbesitz wird wertvoller

So können laut der Studie in westdeutschen Ländern heute bis zu 15 Prozent aller Haushalte mit monatlichen Mieteinnahmen planen. Im Osten sind es sechs bis acht Prozent. Westdeutsche besitzen auch die lukrativeren Wohnungen: Pro Jahr kassieren Eigentümer dort an die 15.000 Euro, während im Osten nur mit einstelligen Tausenderbeträgen zu rechnen ist. Insgesamt besitzt im Westen mehr als jeder zweite Haushalt Wohneigentum, im Osten sind es an die 40 Prozent.

Die niedrigsten Werte fanden die Forscher in Mecklenburg-Vorpommern, gefolgt von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Den meisten Grundbesitz halten im Osten Brandenburger inne. Im Westen besitzen Bayern und Baden-Württemberger den meisten.

Weil den Ostdeutschen weniger Wohnraum gehört und sie weniger Mieten kassieren, bleibt die Ungleichheit bestehen. Denn Wohnraum wird immer knapper, Mieten steigen und Grundbesitz gewinnt an Wert. Die Ungleichheit zwischen Ost und West wird dadurch also auch im 30. Einheitsjahr eher wachsen als geringer werden – das belegen die Forscher aus Berlin mit Zahlen.

Keine ostdeutschen Grundbesitzer in der Leipziger City ?

Die Geschichte hinter den Zahlen, warum das alles so gekommen ist, muss man sich dazu denken – oder manch einem Westdeutschen heute noch einmal erklären: Nach dem Mauerfall waren im brachliegenden Osten viele Immobilien günstig zu haben. Und wer im Westen sozialisiert war, wusste auch wie man geschickt einen Kredit aufnimmt, ganze Straßenreihen saniert und anschließend gewinnbringend vermietet oder weiterverkauft.

Ostdeutsche waren in solch kapitalistischer Logik aber noch nicht geübt. Außerdem stammten sie aus einem Land, in dem Individuen praktisch kein Vermögen besaßen. Im Osten verfügte man also gar nicht über das nötige Startkapital wie vielleicht der ein oder andere westdeutsche Erbe. Alles in allem zog der große Boom ab 2010, den die Studienautoren beschreiben, in Städten wie Leipzig an ihnen vorbei.

Nächste Studie bereits angekündigt

So ist es heute nicht verwunderlich, wenn nur wenige Leipziger behaupten können, ihre Miete an einen ostdeutschen Vermieter zu überweisen. In der MDR-Dokureihe „Wem gehört der Osten?“ bekundet ein langjähriger Leipziger Makler gar: Er wüsste nicht, dass es in der Leipziger Innenstadt eine einzige Immobilie mit ostdeutschem Besitzer gäbe.

In ihrer nächsten Studie wollen die Forscher untersuchen, wie der ungleichen Verteilung zwischen Ost und West entgegengewirkt werden könnte. Einen Ansatz haben sie schon: gerade in Großstädten dürfen Mieten nicht weiter steigen.

Von Josa Mania-Schlegel