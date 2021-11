Studie zu Doping in der DDR: Uni Rostock will Hunderte Betroffene untersuchen

Rostock

Tausende Menschen wurden in der DDR zu Opfern von Sportdoping. Viele talentierte Nachwuchssportler erhielten teilweise schon im Kindesalter leistungssteigernde Substanzen, nicht selten ohne ihr Wissen. Unter welchen gesundheitlichen Spätfolgen leiden die Betroffenen noch heute? Welche Hilfsangebote nehmen sie in Anspruch? Diesen und weiteren Fragen widmet sich ein neues Forschungsprojekt an der Rostocker Unimedizin.

Die Universität in der Hansestadt ist Teil eines Forschungsverbundes mit den Universitäten in Jena, Magdeburg und Leipzig, gefördert vom Ostbeauftragten der Bundesregierung mit insgesamt 2,4 Millionen Euro. In mehreren Teilprojekten untersuchen die Wissenschaftler, wie es mehr als 30 Jahre nach der Wende um die Gesundheit von Menschen bestellt ist, die in der DDR politisch traumatisiert wurden. Rostock ist dabei vor allem für das Kapitel Sport-Doping zuständig.

Zehn Jahre kürzere Lebenserwartung 1449 Personen, die durch Zwangsdoping in der DDR geschädigt wurden, erhielten eine Einmalzahlung von 10500 Euro aus dem 2016 neu aufgelegten Dopingopfer-Hilfegesetz. Die Antragsfrist endete 2020. Bereits 2007 waren rund 200 Betroffene entschädigt worden. Schätzungen zufolge waren 12 000 Sportler vom staatlich organisierten Zwangsdoping betroffen, viele davon im Kindesalter. Der Greifswalder Forscher Harald Freyberger (1957 – 2018) ging sogar von 15 000 Betroffenen aus. 300 Athleten starben an den Folgen des Dopings, die Lebenserwartung von DDR-Dopingopfern liegt zehn bis zwölf Jahre unter dem allgemeinen Durchschnitt.

Studie mit 250 Doping-Opfern

In einer groß angelegten Studie will Carsten Spitzer, Leiter der Klinik für Psychosomatische Medizin, in den kommenden Monaten den aktuellen Gesundheitszustand von 200 bis 250 Betroffenen unter die Lupe nehmen. Die Probanden müssen sich dazu nicht ausziehen und auf der Liege Platz nehmen. Der Rostocker Professor und seine Mitarbeitenden legen den Teilnehmern einen Fragenkatalog vor, den auch das Robert Koch-Institut einsetzt, um Daten über die gesundheitliche Verfassung der Allgemeinbevölkerung zu erhalten.

Spitzer hat schon viele Zwangsdoping-Opfer untersucht. MV gilt bundesweit als führend bei der Erforschung dieses Themas, unter anderem durch Forschungen und umfangreiche Gutachtertätigkeiten der Uniklinik Greifswald und der Schweriner Helios-Klinik, erklärt Spitzer.

Die Familie weiß nichts

„Beim Doping gibt es die unterschiedlichsten Spätfolgen“, sagt der Mediziner. Das Spektrum reicht von einer veränderten Schmerzwahrnehmung bis hin zu schweren Krebserkrankungen. Bei Minderjährigen wurde die Schmerzschwelle chemisch angehoben, heute leiden die Betroffenen schon bei Kleinigkeiten Höllenqualen.

Fast alle würden noch unter den Folgen leiden, so der Mediziner, nicht wenige heimlich und verborgen. Nicht-darüber-Reden ist weit verbreitet, erklärt Spitzer: „Es gibt Betroffene, die sogar in ihrer Familie verschweigen, dass sie Opfer von Zwangsdoping wurden“. Scham spiele dabei eine große Rolle.

Die Rostocker Forscher untersuchen außerdem die Schäden des Machtmissbrauchs im DDR-Leistungssport. Das sei keine DDR-Spezialität: „Machtmissbrauch kommt im Spitzensport häufiger vor als in der Gesamtgesellschaft. Das ist heute noch so, auf der ganzen Welt“, sagt Spitzer.

Nackt für den Trainer tanzen

Sexueller Missbrauch ist eine stark verbreitete Form, die Opfer waren nicht selten Kinder oder Jugendliche. Spitzer berichtet von einem Fall aus seiner Beratung: Eine Klientin musste als kleines Kind ihrem Turn-Trainer abends in der leeren Halle nackt ihre Choreografie vortanzen. Übergriffe im vorpubertären Alter, die es häufig gegeben habe, seien besonders folgenschwer. Opfer leiden bis heute unter Schlafstörungen oder können aufgrund starker Bindungsängste nur allein leben – weil wichtige Bezugspersonen wie der Trainer und Betreuer, ihre Fähigkeit zu vertrauen nachhaltig zerstörten.

Die Forschungen berühren noch immer empfindliche Gebiete, erklärt Spitzer. „Wir erleben es regelmäßig, dass wir angefeindet werden. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass Leute durch die Forschungsarbeit ihre Lebensleistung in der DDR in Frage gestellt sehen.“ Dabei gehe es nicht darum, Pauschalurteile zu fällen.

Das dritte Teilgebiet der Rostocker Unimedizin bei dem Projekt zum SED-Unrecht behandelt staatliche Zersetzungsmaßnahmen der Staatssicherheit, wie sie etwa der Spielfilm „Das Leben der Anderen“ zeigt. Das Forschungsvorhaben ist auf drei Jahre angelegt.

Von Gerald Kleine Wördemann