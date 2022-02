Potsdam/München

Als „Netman“ wird Christoph „Icke“ Dommisch (35), der in Frankfurt (Oder) geboren wurde in in der Nähe von Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) aufgewachsen ist, Sonntagnacht bei der ProSieben-Übertragung vom 56. Super Bowl in Los Angeles die Internet-Reaktionen der TV-Zuschauer im Blick behalten. Für die Märkische Allgemeine Zeitung, Partner in unserem RedaktionsNetzwerk Deutschland, blickt der Brandenburger mit der markanten Frisur auf das Endspiel der American-Football-Liga NFL.

Das Wichtigste vorab: Hört Tom Brady jetzt wirklich auf?

Christoph Dommisch: (lacht) Sehr gute Frage. War es ein Scherz oder nicht? Aber tatsächlich war es das mit der Karriere für ihn, glaube ich. Tom Brady ist und bleibt aber eine der außergewöhnlichsten Figuren im US-Sport und auch im Weltsport. Normalerweise hören ja die Topsportler irgendwann auf, weil der Körper nicht mehr mitmacht. Vater Zeit gewinn immer. Brady ist 44 und hat in diesem Jahr nochmal gezeigt, dass er Vater Zeit schlägt. Er hatte die meisten Touchdowns, die meisten Passing Yards, er sieht gefühlt jedes Jahr jünger aus. Ich bin wirklich traurig, dass er aufhört. Nach dem Fake-Rücktritt eine Woche früher hatte ich gehofft, dass es für ihn sogar ein Motivationsschub ist. Sportlich wäre er in der Lage gewesen, nochmal weiterzuspielen. Aber er hat alles erreicht, jede Geschichte geschrieben. Alles richtig gemacht.

Der MAZ haben Sie mal verraten, dass eigentlich Aaron Rodgers von den Green Bay Packers ihr Lieblingsquarterback ist. Was macht der nun eigentlich?

Ich glaube, dass er die Packers verlassen wird, aber hoffe, dass er nicht auch aufhört. Der will nochmal den Super Bowl gewinnen. Einen hat er geholt, das ist mehr als zehn Jahre her. Der hat sich selbst noch was zu beweisen. Wer weiß: In Tampa Bay (Ex-Club von Tom Brady; Anm.d.Red.) sucht man ja einen Quarterback. Die NFL hat schon viele Geschichten geschrieben, vielleicht auch diese.

Generationswechsel auf der Quaterback-Position

Statt Brady oder Rodgers spielt nun Joe Burrow, 25, mit den Cincinnati Bengals den Super Bowl. Erleben wir einen Generationswechsel auf der Quarterback-Positon?

Das unterschreibe ich. Die NFL nach Tom Brady ist eine andere. Aber es nicht nur Brady. Letztes Jahr Drew Brees, Platz zwei der All-Time-Passing-Liste, jetzt Brady, Platz eins dieser Liste, außerdem Ben Roethlisberger, zweifacher Super-Bowl-Sieger – all diese Quarterbacks haben jetzt aufgehört. Immer wenn man eingeschaltet hat, waren die da, weil sie einfach so gut waren. Aber ich glaube, die Zukunft sieht rosig aus. Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs ist 26, Burrow 25, es gibt noch Josh Allen (25, Buffalo Bills; Anm.d.Red) – viele Namen, die neu sind, die aber auch Charaktere sind.

Bengals-Quarterback Joe Burrow steht mit 25 Jahren zum ersten Mal im NFL-Endspiel. Quelle: Eric Gay/dpa

Die Bengals waren 2020 noch das schlechteste Team der Liga, jetzt stehen sie im Super Bowl. Wie ist das möglich?

Das ist der Zauber der NFL. Wenn wir darüber sprechen, ist ein bisschen Romantik dabei. Aber es ist genau das Gefühl, dass Fußballfans in Europa nicht mehr haben. Da können sich Teams, die das meiste Geld oder einen neuen Oligarchen hinter sich haben, den Erfolg kaufen. Das System der NFL mit ihrem Draft, dass alle Teams das gleiche Budget haben, das funktioniert. Die Bengals sind das beste Beispiel. Die haben noch nie den Super Bowl und 31 Jahre lang nicht mal ein Playoff-Spiel gewonnen. Sie durften dann Joe Burrow vom College auswählen – und jetzt stehen sie mit diesem Mann im Super Bowl. Das ist schon eine Cinderella-Story, die so nur in der NFL möglich ist.

Auf der anderen Seite stehen die Los Angeles Rams.

Das ist die Geschichte dieses Super Bowl. Auf der anderen Seite steht eben doch das PSG oder das Bayern München des Footballs. Die Rams sind das entgegengesetzte Konstrukt gefahren, haben ihre Spieler nicht im Draft geholt, sondern die Draftmöglichkeiten abgegeben und sich die Superstars wie Quarterback Matthew Stafford oder Wide Receiver Odell Beckham Jr. in ihr Team geholt. Das ist romantisches NFL-Feeling mit den Bengals gegen den großen Hollywood-Club der Rams.

Christoph „Icke“ Dommisch sieht die Los Angeles Rams beim Super Bowl vorn

Wie ist die Ausgangslage?

Schon vor der Saison habe ich die Rams in ihrer Conference als Titelfavorit gesehen. Ich bin ehrlich: Die Bengals habe ich da nicht gesehen (lacht). Sie sind seit dem ersten Playoff-Spiel der Underdog, aber haben alle überrascht. Sie werden definitiv nicht der Favorit sein gegen Los Angeles. Aber ich glaube, man fiebert schon ein bisschen mehr mit Cincinnati, Joe Burrow und diesem jungen Team mit.

Berichten Sie am Sonntag live aus dem Stadion?

Leider nicht. Wegen der Corona-Situation machen wir es noch einmal aus dem Studio in Unterföhring. Wir haben aber einen Reporter vor Ort im Stadion.

Christoph „Icke“ Dommisch hat sieben Super Bowl im Stadion erlebt

Wie oft waren Sie schon beim Super Bowl?

Ich bin nach Jan Stecker (Moderator bei ran Football; Anm.d.Red.) tatsächlich der Rekordhalter bei uns im Team. Ich habe sieben Super Bowls vor Ort gesehen.

Müssen Sie sich manchmal kneifen, wenn Sie so etwas erleben?

Ich muss immer noch an das erste Mal denken. Das war einfach unbegreiflich. Klar ist das mein Beruf, aber eben auch mein Hobby. Wofür andere viel Geld bezahlen, bekomme ich sogar noch welches, weil es mein Job ist. Ich bin immer wieder sehr, sehr dankbar, dass ich das miterleben darf.

Die Kapazität des nagelneuen SoFi Stadiums wurde extra für den Super Bowl noch einmal auf über 100.000 Zuschauer aufgestockt. Passt so ein Großevent gerade in die Zeit?

Das ist auch ein bisschen eine politische Frage. Ereignisse dieser Größenordnung sind aktuell für jeden persönlich ja irgendwie gerade nicht greifbar. Klar haben wir keinen Lockdown, aber jeder versucht, auf sich aufzupassen, die Eltern oder Großeltern vielleicht einmal weniger zu besuchen. Deshalb ist das irgendwie schizophren. Aber es zeigt natürlich auch irgendwie, dass es eine Zeit danach gibt, dass es weitergeht. Moralisch findet man bestimmt immer eine Sichtweise, bei der man sagt, eigentlich geht das nicht. Aber ich habe tatsächlich eher den Impuls, dass es vielleicht ein Zeichen ist, dass es jetzt doch ein bisschen wie früher wird.

Mehr als 100. 000 Zuschauer sollen beim Super Bowl im SoFi Stadium in Inglewood Platz finden. Die Kapazität wurde für das sportliche Großereignis extra nochmal erhöht. Quelle: Marcio Jose Sanchez/dpa

Großes Thema in der Super-Bowl-Saison: Tom Bradys Karriereende

Was war der Aufreger der Saison?

Da gab es einige. Es war wirklich eine Chaos-Saison. Alle Teams hatten zwischenzeitlich mal Probleme. Es gab keinen Favoriten, der vom Anfang bis zum Ende durchmarschiert ist. Aaron Rodgers als ungeimpfter Superstar-Quarterback war ein Riesenthema. Tom Bradys Karriereende war ein großes Thema. Es gab viele Überraschungen, strauchelnde Teams und ganz am Ende ein Team, dass den Super Bowl noch nie gewonnen hat, das nun aber ändern kann.

Die legendäre Halbzeitshow steht mit Künstlern wie Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre sowie Mary J. Blige ganz im Zeichen des Hip-Hop. Ihr Geschmack?

Niemand der in den 90er Jahren auf diesem Planeten gelebt und sich mit Popkultur beschäftigt hat, kann diese Halbzeitshow nicht gut finden. Darauf freue ich mich richtig und es passt auch einfach nach LA, dass es so ein Hip-Hop-Act wird. Ich glaube, es wird eine richtig krasse Show. Mir fehlt dabei nur noch Jay-Z.

Während der Live-Sendung behalten Sie als „Netman“ Twitter, Instagram und Co. Im Blick. Wieviel Zeit bleibt für’s Football-Gucken?

(lacht) Ehrlicherweise gar nicht so viel. Ich schaue mir die Spiele häufig danach nochmal in Ruhe an und denke mir manchmal: Hoppla, das hast du gar nicht mitbekommen. Die Highlights und strittigen Szenen bekomme ich aber schon mit, weil ich dann hochschrecke und ja auch lese, was die Leute darüber im Netz schreiben. Aber die Augen sind zu 70 Prozent auf dem Bildschirm.

Nach Super Bowl kommt für Christoph „Icke“ Dommisch Eishockey

Sind Sie privat auch so viel im Netz unterwegs?

Sind wir mal ehrlich: zu viel. Es gibt nichts schlimmeres als das Wort „Bildschirmzeit“, das mir mein Smartphone anzeigt. Ich habe mir irgendwann eine Zeitbegrenzung für meine Social-Media-Accounts eingerichtet: 45 Minuten am Tag. Danach fragt mich mein Handy: „15 Minuten mehr“ oder „heute nicht mehr fragen“. Während der Playoffs im Januar ist die Antwort leider zu häufig: „Heute nicht mehr fragen“. Ich lüge nicht, wenn ich sage: Am 14. Februar nehme ich erstmal ein Buch in die Hand und werde für ein paar Tage nicht auf dieses Telefon gucken.

Christoph „Icke“ Dommisch (l.) im Gespräch mit Football-Experte Patrick Esume. Quelle: Pressefoto Rudel/Robin Rudel/imago

So viel Zeit zum Ausruhen bleibt nach dem Super Bowl ja nicht, denn Sie machen bei ProSieben Maxx mit Übertragungen aus der Eishockey-Liga NHL weiter.

Eishockey ist die US-Sportart, die bei mir nach Football und Basketball auf Platz drei ist, weil es ja auch schon immer ein paar ganz gute deutsche Eishockeyspieler gab. Jetzt mit Leon Draisaitl vermeintlich sogar den besten der Welt. Es ist die nächste US-Sportart, die den Weg nach Deutschland findet. Eine, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat, weil da echt auch ein paar ganz coole deutsche Jungs dabei sind.

Waren Sie denn früher mal bei den Eisbären?

Sogar noch im „Welli“ (Wellblechpalast in Berlin-Hohenschönhausen; Anm.d.Red.). Als Berliner Junge hat man durch den EHC eine Verbindung zu Eishockey und ist diesem Sport immer ein bisschen verfallen gewesen.

Erstes Livespiel machte Christoph „Icke“ Dommisch zum Hertha-Fan

Jetzt übermitteln Sie den TV-Zuschauern die digitalen Botschaften aus dem Netz, aber sie waren auch mal ganz analog unterwegs – bei der Post in Schenkendorf (Dahme-Spreewald).

Das war tatsächlich nach dem Studium. Um ehrlich zu sein, in der Sportbranche muss man sich schon ein bisschen anbiedern, um reinzukommen. Das ist mir damals überhaupt nicht leichtgefallen. Auch wenn ich jetzt vor der Kamera arbeite, war ich eher ein schüchterner Typ. Weil ich nichts gefunden habe, habe ich bei der Post angefangen, damit ich einfach einen Job habe.

Sie waren sogar mal bei Hertha BSC.

Das war während des Studiums, da habe ich ein Praktikum in der Videoredaktion gemacht. Die haben dann irgendwann jemanden angestellt – das war nicht ich.

War Hertha als gebürtiger Brandenburger ihr Club?

Eigentlich ein Frevel. In meiner Ecke gab es mehr Unioner. Mich hat aber mal jemand mit zu Hertha genommen. Ich glaube, das war 1998 gegen Frankfurt, ein 3:1-Sieg für Hertha. Es war mein erstes Livespiel in einem großen Stadion, ab da war ich irgendwie Hertha-Fan.

Heute immer noch?

Ich bin ehrlich: Irgendwann haben mich auch mal Leute mitgeschleppt zu Union. Bei den Berliner Clubs gucke ich auf beide. Das passt einfach zu Berlin, dass man so zwei komplett unterschiedliche Clubs hat und da zwei Welten aufeinanderprallen.

Wie beim Super Bowl am Sonntag.

Da kann man den Bogen spannen zum Football. Ich bin mir sicher, die Mehrzahl der neutralen Fans wird dort dem Underdog um Joe Burrow die Daumen drücken. In Berlin ist Hertha BSC vielleicht der größere Club, aber aktuell hat der 1. FC Union die Nase vorn. Das macht irgendwie den Charme aus.

Von Christoph Brandhorst