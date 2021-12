Pasewalk

Nur nichts falsch machen, nur nicht zu früh die Pläne in die Öffentlichkeit geben: Als Pasewalks Bürgermeisterin Sandra Nachtweih (CDU) im Sommer dieses Jahres erstmals erfuhr, dass der Schuhhersteller Birkenstock die vorpommersche Kleinstadt in den Kreis der letzten zehn potenziellen Standorte für ein neues Schuhwerk genommen hatte, war höchste Sensibilität gefragt. „Uns war klar, diese Ansiedlung wäre ein riesiger Glücksfall für die Stadt“, sagt Nachtweih. Während das Unternehmen auf strengste Geheimhaltung drang, arbeiteten Kommune, Kreis und Land hinter den Kulissen emsig am „Tesla für Pasewalk“ mit mittelfristig 1000 Arbeitsplätzen.

Kauf an Bedingungen geknüpft: Bau soll Mitte 2022 beginnen

Nun steht der Deal kurz vor dem Abschluss: Bereits zwölf Stunden nachdem die Stadtvertreter am Donnerstagabend grünes Licht für die Ansiedlung gaben, unterzeichneten Nachtweih und Birkenstock-Vertreter am Freitagvormittag beim Notar den Kaufvertrag, der an wichtige Bedingungen gekoppelt ist: Birkenstock setzt bei seiner Ansiedlung aufs Tempo – ähnlich wie Elon Musk mit seiner Gigafactory bei Berlin. Im Sommer sollen die Bauarbeiten auf einem 12 Hektar großen Gelände im Industriepark Berlin-Stettin beginnen, im Frühjahr 2023 will der Schuhhersteller dort mit 400 Arbeitskräften in die Produktion von Outdoorsandalen, Bade- und Duschlatschen starten.

Birkenstock-Vorstand Oliver Reichelt sagt: „Für die Realisierung des Projektes in Pasewalk ist es elementar wichtig, dass wir den Zeitplan, auf den wir uns verständigt haben, halten.“ Er vertraue auf die Zusagen aller Beteiligten. Der abschließende Kauf ist noch an Voraussetzungen, wie etwa das Vorliegen der notwendigen bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen, geknüpft.

Schwesig: „Großartige Nachricht für das Land“

Der Birkenstock-Hauptproduktionsort Görlitz mit 1900 Arbeitsplätzen platzt aus allen Nähten. Nicht zuletzt deshalb, weil die Birkenstock-Sandale in den vergangenen Jahren das Image der drögen Öko-Latsche abgelegt hat. Heidi Klum entwarf eine eigene Kollektion, renommierte Designer, wie zuletzt das Label Jil Sander, verpassten dem Schuh einen neuen Chic. Unter #birkenstock finden sich allein bei Instagram 1,4 Millionen Beiträge – die meisten von Influencern mit hippen Varianten der Gesundheitslatsche an den Füßen. Und auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verrät, dass sie die Schuhe mit dem bequemen Fußbett trägt. „Am liebsten die Sandalen im Sommer. Fühlt sich wie Urlaub an“, so Schwesig. Die Investitionsankündigung sieht sie als Erfolg der Vorpommern-Politik der Landesregierung. „Die geplante Ansiedlung ist eine großartige Nachricht für Pasewalk, Vorpommern und das ganze Land“, sagt sie.

Neuer Standort fürs Wachstum gesucht

Das Unternehmen beschreibt es etwas nüchterner: „Wir wachsen seit Jahren, sind an unserem Standort in Görlitz am Limit, vor allem was die Ausschöpfung des Arbeitskräftepotenzials anbelangt“, sagt der Sprecher des Schuhherstellers, Jochen Gutzy. Seit 2012 hat sich der Umsatz auf knapp eine Milliarde Euro vervierfacht, stieg die Zahl der Mitarbeiter von 1800 auf 5500 Beschäftigte. Im vergangenen Jahr verkaufte die Weltmarke rund 30 Millionen Paar Schuhe.

In Pasewalk ist die Arbeitslosenquote mit zwölf Prozent noch vergleichsweise hoch. Birkenstock geht davon aus, dass sich nicht nur dort, sondern auch auf der polnischen Seite der Grenze ausreichend Arbeitskräfte finden. Im Industriepark, dessen Erschließung das Land mit mehr als 12 Millionen Euro förderte, gibt es für den Schuhhersteller noch Reserveflächen. Ein weiteres Wachstum sei nicht ausgeschlossen, so Gutzy.

Für Pasewalk wäre die Ansiedlung der „Big Deal“

Die 50-Millionen-Euro-Investition mit 1000 geplanten Arbeitsplätzen wäre eine der größten Firmenneuansiedlungen in MV seit der Wende. „Die Kaufoption für das Grundstück ist ein richtiges und starkes Signal für die potenzielle Neuansiedlung von einem Weltkonzern in Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD).

Für Pasewalk mit aktuell knapp 10.000 Einwohnern, von denen etwa 6000 in sozialversicherungspflichtigen Jobs arbeiten, wäre die Ansiedlung der „Big Deal“. Die Effekte für die Stadt wären bemerkenswert, sagt Bürgermeisterin Nachtweih. „Wir hoffen auf Zuzug und darauf, dass die Stadt mit einst 16.000 Einwohnern endlich wieder wächst.“ Einkommen- und Gewerbesteuer würden dazu beitragen, dass der Haushalt der Stadt nicht mehr defizitär sei. „Wir könnten endlich wieder in freiwillige Aufgaben investieren, in Kultur und Sport.“ Zu Jahresbeginn wolle das Unternehmen in der Region mit der Suche nach Arbeitskräften beginnen, so Gutzy.

