Rostock

Beim Thema Hausunterricht oder Homeschooling kommen Eltern an ihre Grenzen, wenn es darum geht, die Sprösslinge daheim schulisch zu betreuen. So lange es keinen geregelten Unterricht gibt, sollten die Kinder auf dem Pfad des Lernens bleiben. Aber wie?

Professorin am Institut für Grundschulpaedagogik der Uni Rostock Quelle: JMT

Dr. Jessica Hoth Quelle: privat

„Man sollte Kinder lieber selbst entdecken lassen, als alles erklären. Für Kinder ist es uninteressant, wenn Eltern Lehrer spielen“, erklärt Prof. Dr. Nina Dunker, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Vertretungsprof. Dr. Jessica Hoth am Institut für Grundschulpädagogik der Uni Rostock ein Konzept entwickelt hat, das Eltern und Kindern Homeschooling erleichtert.

Mehr Motivation dank Mitsprache

Motivation ist das Zauberwort. „Je mehr Spaß es macht, desto motivierter ist man! Das zählt für jedes Kind bis zum Erwachsenenalter“, erklärt Nina Dunker. Motivation durch Partizipation. „Man schafft Motivation, wenn die Kinder sich verantwortlich fühlen. Sie dürfen mit entscheiden, wann sie was machen wollen.“

Mit bunten Zetteln wird der Erfolg sichtbar Quelle: Anja v. Semenow

Ein Einmachglas voller Erfolge

Wie schaffe ich es, mein Kind bei der Stange zu halten? „Man sollte Relevanz für das Thema schaffen, das Lustige hervorkitzeln, zum Beispiel eine Schnitzeljagd machen, bei der die Aufgaben an ungewöhnlichen Orten versteckt sind und das Kind sie suchen muss. Die Aufgaben werden so zu einem Produkt und Teil des Spiels.“ Die auf bunten Notizzetteln vermerkten Übungen kommen nach der Bearbeitung in ein Einmachglas – das visualisiert den Erfolg.

Kommunikation ist das A und O

„Die Haltung der Eltern ist wichtig. Sie sollten dem Kind Verständnis für die Situation vermitteln“, sagt Dunker. Mit einem liebevollen „Ich verstehe, dass es schwierig ist! Wie kann ich dir helfen?“, bleibt das Kind nicht alleine mit seinen Sorgen und Nöten. „Kommunikation ist das A und O“, weiß die Grundschulpädagogin. „Jeder freut sich über Feedback und es ist wichtig, auch den Lehrkräften zu sagen, wenn eine Aufgabe unklar formuliert ist.“

Übungen mit und ohne helfende Hand

Aufgaben einschätzen und markieren. „Subjektiv als herausfordernd empfundene Aufgaben auf dem Wochen- oder Tagesplan in Orange markieren, die anderen Aufgaben in Lila. Kinder können das gut selbst einschätzen.“ Das Kind darf entscheiden, welche Dinge es alleine erledigen kann und wozu es die helfende Hand der Eltern braucht. Wie lange hält die kindliche Konzentration? „15 bis 20 Minuten ist die Aufmerksamkeitsspanne.“ Nach einem Arbeitsturnus bringen bewegte Pausen das Gehirn wieder in Schwung. „Kindern hilft es, wenn sie dafür einen optischen Anker haben wie einen Wecker.“

Aufgaben alternativ und kreativ lösen

Kreativität ist gefragt. „Man muss nicht immer im Sitzen rechnen, kann auch mit Fingerfarben die Lösung ans Fenster malen.“ Viele Wege führen zum Ziel. Abfotografiert per Handy findet das Ergebnis dann auch den Weg zum Lehrer. Mit positiver Bestärkung finden Kinder leichter zum Ziel. „Kritik ist für Kinder unglaublich demotivierend.“ Und ein Satz, der jedem in der Situation hilft: „Wir machen das jetzt so gut, wie es uns möglich ist.“

Von Anja von Semenow