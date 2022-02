Tochter (1) erkrankt an Corona – Mutter aus Brandenburg bei niedergelassenen Ärzten abgewiesen

Birkenwerder

Als Ehefrau und dreifache Mutter sei sie inzwischen „coronaerprobt“, sagt Daniela Gottschalk aus Birkenwerder (Brandenburg): Ihr Mann hatte bereits zweimal Corona, auch ihr 14-jähriger Sohn. Doch zuletzt erwischte es auch die anderthalbjährige Tochter Emilia, die als einzige noch nicht gegen Covid-19 geimpft wurde und deren Kita in der Humboldtallee („Rumpelstilzchen“) bis zu dieser Woche geschlossen war. Das Mädchen hatte hohes Fieber „und ihr ging es wirklich nicht so gut“, sagt sie.

Erschreckende Erfahrung für Mutter aus Birkenwerder

Doch die 36-Jährige machte eine für sie erschreckende Erfahrung: „Niemand behandelt meine Tochter!“ Sie habe sämtliche Kinderärzte abtelefoniert um einen Termin zum Abhorchen und zum eventuellen Verschreiben zusätzlicher Medikamente zu erhalten, „aber nichts da“, resümiert Daniela Gottschalk.

Bereits Erfahrung mit Covid-19

„Glücklicherweise leben wir in einem großzügigen Haus und können uns immer gleich voneinander isolieren“, so die Mutter. Bisherige Corona-Erkrankungen seien in der Familie sehr mild und ohne Langzeitprobleme verlaufen – abgesehen von den ersten beiden Infektionen 2020 bei ihrem Mann und mittleren Sohn. Aber als Mutter mit drei Kindern „sind virale Infekte eigentlich ja nichts Dramatisches und durch etwas medizinische Vorkenntnis, weiß ich, was ich in vielen Fällen zu tun habe“, so Daniela Gottschalk.

An die Rettungsstelle in Oranienburg verwiesen

Allerdings sei „eine Corona-Infektion bei so einem kleinen Wesen ja doch was anderes als ein gewöhnlicher Schnupfen und eine Mandelentzündung“. Deshalb habe sie die Erkenntnis erschüttert, dass positiv getestete Kinder „in keiner Praxis angenommen“ werden. Vielmehr sei sie an die Rettungsstelle Oranienburg verwiesen worden. Ihrer Tochter sei es zwar nicht gut gegangen, aber sie war ihrer Einschätzung nach „noch lange kein Fall für die Rettungsstelle“. Einer Schwester habe sie dennoch ihr Anliegen geschildert. Sie erfuhr, dass es nur einen Raum für vier Corona-Positive gibt und sie ruhig hinkommen könne. Aber sie sei dann schuld, wenn ein Kind, welches im Rettungswagen kommt und beatmet werden muss, dann darin warten muss. „Daraufhin habe ich für mich beschlossen, das Telefonat dankend zu beenden“, sagt Daniela Gottschalk.

Die kleine Emilia ist inzwischen wieder putzmunter. Quelle: privat

Da die Hausarztpraxis nicht besetzt war, habe sie es am Tag darauf telefonisch bei der Vertretung probiert. Auch dort sei ihre Tochter, der es inzwischen wieder gut geht, nicht behandelt worden. Obwohl es nur einen Schnelltest gab. Für bemerkenswert hält sie in diesem Zusammenhang, dass ein Lollytest danach dreimal negativ ausfiel. Auch bei ihrem jüngeren Sohn, „der definitiv positiv sein müsste“.

„Das ist doch ein Hohn“, findet die Mutter

„Wenn Positivgetestete nirgends ärztlich behandelt werden und auf sich allein gestellt sind, braucht sich keiner zu wundern, wenn einige dann auf der Intensivstation landen“, sagt Daniela Gottschalk. Oder dass immer mehr Kinder im Anschluss an Corona als Langzeitfolge am sogenannten Pims-Syndrom erkranken. „Es ist doch Hohn und ich halte das für falsch“, sagt die Mutter mit Blick auf die ständig bemühten Hospitalisierungsraten.

Gesundheitsamt spricht von „seltener Ausnahme“

„Der geschilderte Fall der Familie Gottschalk ist außerordentlich bedauerlich und stellt nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes eine sehr seltene Ausnahme dar“, sagte Sprecherin Irina Schmidt aus der Kreisverwaltung auf Anfrage. Das Gesundheitsamt empfehle in einem solchen Fall, sich nochmals um ein vertrauensvolles Gespräch mit dem behandelnden Haus- oder Kinderarzt zu bemühen oder den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 zu konsultieren.

„Keine grundsätzliche ärztliche Behandlungspflicht“

In Deutschland gebe es allerdings „keine grundsätzliche ärztliche Behandlungspflicht“, erläutert sie die rechtliche Situation. Das bedeute, dass ein Arzt nicht verpflichtet ist, eine Behandlung durchzuführen. „Sofern allerdings eine Notfallsituation mit akuter Behandlungsbedürftigkeit vorliegt, besteht selbstverständlich ärztliche Behandlungspflicht und der Patient darf nicht abgelehnt werden“, so die Sprecherin. „Geschieht dies trotzdem, ist dies als unterlassene Hilfeleistung zu betrachten.“

Fall wird in der Rettungsstelle des Krankenhauses ausgewertet

„Wir bedauern, dass sich die Mutter in der Rettungsstelle abgewiesen fühlte“, lautet die Antwort seitens der Oberhavel Kliniken GmbH. Sie könne jederzeit auch ohne vorherige Anmeldung vorstellig werden. „Wir verwehren selbstverständlich keinem coronakranken Kind die Behandlung.“ Stattdessen komme es derzeit häufiger vor, dass besorgte Eltern mit ihren Kindern vorstellig werden, weil sie stärker an Covid-19 erkrankt sind. Diese würden dann von einem Kinderarzt in einem der Isolierräume untersucht. Hierbei könne es zu Wartezeiten kommen, wenn die vorhandenen Isolierräume vorbereitet und desinfiziert werden müssen. Der Kinderarzt entscheide, ob das Kind zur Sicherheit stationär aufgenommen werden muss oder nach ambulanter Behandlung wieder nach Hause gehen kann. „Wir werden den Vorfall intern prüfen und aufarbeiten“, sicherte Irina Schmidt zu.

Mutter will auf das grundsätzliche Problem aufmerksam machen

Daniela Gottschalk möchte auf dieses Thema aufmerksam machen, weil auch andere Kinder und Eltern betroffen sein könnten und ihrer Befürchtung nach noch nicht die letzte Welle der Pandemie erreicht ist. Beim kassenärztlichen Bereitschaftsdienst seien ihr auch nur Ärzte empfohlen worden, die eine Behandlung von Emilia ablehnten.

Von Helge Treichel