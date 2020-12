Ahrenshoop

Für Matthias Götz aus Storkow in der Nähe von Berlin geht ein in jeder Hinsicht besonderes Jahr zu Ende. Der 31-Jährige rettete im Sommer am Strand von Ahrenshoop zwei Kinder vor dem Ertrinken. Nun bedankte sich der Landkreis Vorpommern-Rügen bei dem Retter mit einer Gedenkmedaille aus Feinsilber und einem persönlichen Dankschreiben von Landrat Stefan Kerth ( SPD).

„Das ist eine schöne Anerkennung“, sagt Götz am Telefon. Er erhielt die Auszeichnung mit der Post, coronabedingt fiel die persönliche Übergabe aus. Der Brandenburger freut sich, sagt aber auch, er würde jede Auszeichnung hergeben, wenn er damit rückgängig machen könnte, was an jenem verhängnisvollen 1. Juli passierte.

Fatale Strömung

Der ausgebildete Rettungsschwimmer machte mit seiner Familie Urlaub in Prerow. Sie waren gerade am Strand angekommen, als seine Partnerin sah, wie ein zehnjähriger Junge und seine gleichaltrige Schwester in einer fatalen Strömung offenbar in Lebensgefahr gerieten. Götz gelang es, die beiden Kinder aus dem Wasser zu ziehen. Nicht mehr helfen konnte er allerdings deren Vater, der ebenfalls ins Wasser gesprungen war, um seine Kinder zu retten.

Der 32-Jährige aus der Region kam ums Leben. „Es war eine Katastrophe“, sagt der ehemalige Bundeswehr-Zeitsoldat. An dem Tag hatten sich um einen Steinwall vor dem Weststrand unberechenbare Unterströmungen gebildet, die selbst erfahrene Schwimmer nicht mehr beherrschen konnten.

Auszeichnung von der Bundeswehr

Der Vorfall beschäftigt Götz noch immer. Er nahm zeitweise psychologische Hilfe bei der Bundeswehr in Anspruch. Sein ehemaliger Arbeitgeber zeichnete ihn ebenfalls für seinen Rettungseinsatz in der Ostsee aus.

Es hätte damals nicht so tragisch enden müssen, sagt Götz mehrfach, ein halbes Jahr nach dem Unglück. Viele Dinge seien schiefgelaufen, die nicht hätten passieren dürfen. Augenzeugen, die sonst nichts getan hätten, riefen beim Ordnungsamt statt beim Notruf 112 an. Wertvolle Zeit ging so verloren, es dauerte eine Stunde, bis die Feuerwehr den Strand erreichte.

Im Rettungsmittelkasten fehlte der Rettungsring. Mit dessen Hilfe hätte sich der 32-jährige Verunglückte, der seine Kinder retten wollte, möglicherweise über Wasser halten können, sagt Götz. Er kann nicht verstehen, dass in einer Region, in der viel Geld mit Tourismus verdient wird, solche Dinge fehlen. Mittlerweile gebe es Rettungsmittelkästen, die automatisch per Funk melden, wenn der Ring gestohlen wird.

Urlaubsstimmung war vorbei

Götz wohnte mit seiner Lebensgefährtin und den beiden gemeinsamen Töchtern (14 und 6) in einer Pension in Prerow. Am Tag vor dem Unglück feierte er noch seinen Geburtstag. Es war ihr siebter Ostsee-Urlaub auf Fischland-Darß-Zingst.

Nach dem tödlichen Vorfall am Strand waren die Ferien, für die sie gespart hatten und die eigentlich noch ein paar Tage dauern sollten, abrupt vorbei. Die unbeschwerte Stimmung wollte nicht mehr aufkommen. Alle hatten die Tragödie miterlebt, auch die beiden Mädchen. Die Familie reiste vorzeitig ab. „Wir mögen die Gegend sehr“, sagt Matthias Götz. Sie wollen trotz allem wiederkommen.

Beruflicher Neuanfang

Auch beruflich gab es in seinem Leben seitdem einige Änderungen. Im Oktober endete seine Dienstzeit bei der Bundeswehr, der 31-Jährige war in Berlin in einer Sanitätseinheit stationiert.

Nun macht er einen Neuanfang. Der Ex-Soldat lernt Brauer und Mälzer in einem Gastronomie-Betrieb im Spreewald, nicht weit von seinem Wohnort entfernt. Den ersten Anstoß dazu bekam er ebenfalls an der Ostsee, beim Besuch eines Braugasthauses in Prerow, der bleibenden Eindruck hinterließ.

Das bevorstehende Weihnachtsfest und den Jahreswechsel verbringt er mit Frau, Kindern und wenigen Verwandten im engen Familienkreis. Dabei wird er auch an die Mutter und ihre beiden Kinder denken, die am 1. Juli Vater und Partner verloren. „Ich wünsche ihr viel Kraft und dass es ihr gut geht“, sagt Götz.

Von Gerald Kleine Wördemann