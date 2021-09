Kiel

Eine Windhose hat nach Angaben der Polizei am frühen Mittwochabend in Kiel mehrere Menschen ins Wasser gespült. Mindestens vier seien entlang der Kiellinie verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Menschen seien inzwischen wieder raus aus dem Wasser. Nähere Angaben konnte der Sprecher zunächst nicht machen. Die Maßnahmen würden noch laufen.

Tornado reißt Ruderer ins Wasser

Gleich mehrere Tornados fegten am Donnerstagabend plötzlich durch Kiel, das berichtet unser Netzwerkpartner, die Kieler Nachrichten (KN). Mindestens eine raste in Richtung Innenstadt, eine weitere traf mit voller Wucht auf die Kiellinie. Dort riss sie einen Steg ins Wasser, mehrere Ruderer wurden mitgerissen.

Zudem sollte es mehrere Schäden an Hausdächern im Kieler Süden geben. Augenzeugen berichten, dass Dachpappen von der Windhose angesaugt und durch die Luft geschleudert worden sind.

Ein 52-jähriger Desdner, der Kiel auf einem Arbeitseinsatz ist, wurde Zeuge des Unwetter. Er berichtet den KN. „Plötzlich gab es ein paar Meter weiter vorn eine riesige Gischtwolke, es sah aus, als käme dort ein Speedboot an.“

Wasserhosen wie an der Kieler Förde können in extremen Fällen Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometer pro Stunde erreichen. In der Regel sind Wasserhosen jedoch schwächer als Tornados, die mit 50 bis 60 km/h vorankommen. Welche Geschwindigkeit die Windhose in Kiel hatte, ist bislang unklar.

Von RND/KN/dpa