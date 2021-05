In Mecklenburg-Vorpommern startet am Freitag der Tourismus, in den kommenden Wochen dürfen auch Gäste aus anderen Bundesländern wieder an der Ostsee Urlaub machen. Zum Saisonstart kann eine Übernachtung im Hotel schon einmal 200 bis 300 Euro kosten. Der Tourismusverband warnt vor einem „Corona-Aufschlag“.