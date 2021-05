Ab Freitag dürfen Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen – auch Gäste aus anderen Bundesländern sind dann wieder erlaubt. Es gibt aber ein Problem: Für die vielen Urlauber sind die Testzentren landesweit gar nicht ausgelegt, an einigen Touristen-Hotspots gibt es in der Nähe nicht mal eine Möglichkeit zum Testen.