Abstand halten – in Museen gehört das nicht erst seit der Corona-Pandemie zum guten Ton. Wer zu nah an ein Kunstwerk herantritt, wird ermahnt oder von einer Sirene angehupt, sobald eine meist unsichtbare Schwelle überschritten ist. Gerade haben die Museen zwar geschlossen, aber das Gefühl können Sie sich auch anderswo holen.

Gehen Sie am Chinesischen Haus in Sanssouci an die Absperrung – dann hören Sie einen Alarmton, der so gar nichts mit süßem Rokoko zu tun hat.

Kunstwerk am Stadtschloss zum Schutz der Passanten abgesperrt

Auch am Stadtschloss heißt es derzeit: Bitte nicht berühren! Der Bronze-Trabant auf vier Beinen – ein Kunstwerk des tschechischen Künstlers David Cerný – lädt eigentlich zum Anfassen ein. Aber eine Absperrung soll das verhindern. Doch wer wird hier wovor geschützt?

„Es geht nicht um den Schutz des Kunstwerks, sondern um Gesundheitsschutz“, sagt Beate Laskowski. Sie hat den Trabi mit dem Namen „Quo vadis“ („Wohin gehst Du?“) für die Berliner Firma Kauri Cab zur Einheits-Expo im September aufgestellt.

Die Potsdamer Amtsärztin hatte die Absperrung damals angeordnet, erklärt sie. Das Kunstwerk sollte nicht zum Superspreader der Einheitsfeier werden, nur weil sich immer wieder Passanten für ein Foto an den Trabi lehnen und ihn dabei womöglich mit Corona-Viren beschmieren.

Regelmäßige Desinfektion der Bronze nicht möglich

Denn während die Glasvitrinen der Aussteller täglich desinfiziert werden konnten, wollte Laskowski das bei dem aus der Prager Botschaft der Bundesrepublik entliehenen Werk nicht riskieren. Die Patina der deutsch-deutschen Geschichte wäre womöglich weg gerubbelt worden.

Nach dem 3. Oktober wurde „Quo Vadis“ zwar durch eine Kopie ersetzt, die noch keine Patina hat, sondern rotgolden glänzt. Doch die Kordeln blieben – diesmal allerdings nicht auf Anordnung, sondern auf Wunsch Laskowskis. Der Corona-Schutz wird in 50 und auch in 100 Tagen noch bestehen bleiben, schallt es aus der Vergangenheit.

