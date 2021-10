Potsdam

Viele Pendler nervt es schon lange: Auf dreispurigen Autobahnabschnitten manche Fahrerinnen und Fahrer ohne Grund auf dem mittleren Fahrstreifen herum, anstatt die rechte Spur zu benutzen. Sie zwingen andere Autofahrer zum Überholen auf die linke Spur, wo Sportwagen mit Tempo 200 angeschossen kommen. Die Chefin der Verkehrspolizei im Polizeipräsidium Potsdam, Ute Döpke, erklärt das Phänomen.

Mittelspur-Trödler auf dreispurigen Autobahnen – hat dieses gefährliche Verhalten zugenommen?

Ute Döpke: Es fällt auf, dass die Mittelspur auf dreispurigen Autobahnen immer häufiger wie eine rechte Fahrspur genutzt wird. In manchen Situationen verleiten bauliche Gegebenheiten dazu: Wenn man etwa aus dem Norden das Dreieck Havelland erreicht, ist die bisher zweispurige Autobahn auf einmal dreispurig – manche Verkehrsteilnehmer fahren ganz entspannt in der Mitte weiter, gern mit Tempo 100 in der 120er-Zone. Auf der A115 bei Dreilinden sieht man das auch oft: Hinter der Berliner Stadtgrenze in Richtung Potsdam bleiben viele Autofahrer einfach auf dem linken und mittleren Streifen.

Nochmal für Fahranfänger: Die Mittelspur grundlos in Beschlag zu nehmen, ist verboten, oder?

Das Rechtsfahrgebot gilt sowohl auf zwei- als auch auf drei- beziehungsweise mehrstreifigen Autobahnen. Man darf davon nur abweichen, wenn die Verkehrsdichte es rechtfertigt. Das wäre der Fall, wenn ich zum Beispiel wegen der vielen Lastwagen in unserem Transitland ständige Spurwechsel vollführen müsste, ein Lücken-Hopping sozusagen. Das minimiert dann die Gefahr riskanter Spurwechsel. In der Mehrheit der Fälle aber ist der Verkehr gar nicht so dicht. Die Leute benutzen einfach permanent die Mittelspur.

Welche Ursachen sehen Sie für dieses Verhalten?

Dafür kann es viele individuelle Ursachen geben, zum Beispiel Bequemlichkeit, Angst, Unsicherheit beim Spurwechsel, fehlende Routine beim Befahren von Autobahnen. Manche Fahrer haben vielleicht auch gerade den Führerschein gemacht oder sitzen selten hinterm Steuer. Jeder Spurwechsel scheint mit Stress verbunden. Manche fahren einfach so vor sich hin und denken: Hier auf der Mittelspur kann mir nichts passieren. Kollegen berichten, bei Kontrollen bekämen sie oft als Erklärung den Satz: „Das haben wir so in der Fahrschule gelernt.“ Die Lastwagen führen eben rechts, die langsameren Pkw in der Mitte und links die ganz schnellen Autos, heißt es dann.

Aber das ist falsch!

Natürlich! Egal in welchem Fahrzeug oder mit welchem Tempo ich unterwegs bin: Das Rechtsfahrgebot nimmt niemanden aus – auch keine Altersgruppen.

Wie kontrollieren Sie solche Verstöße?

Wir kontrollieren das Verkehrsverhalten im Rahmen der Streifentätigkeit. Dabei stellen wir auch fest, dass Verkehrsteilnehmer beim Anblick eines Funkstreifenwagens nach rechts fahren. Wenn die Kolleginnen und Kollegen sich entschließen, das Fahrzeug anzuhalten, kann ein Verstoß als Ordnungswidrigkeit mit 80 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet werden.

Die Dunkelziffer dürfte bei 99,9 Prozent liegen.

Das lässt sich schwierig beurteilen, wichtig ist aber, dass diese Gefahrensituationen in Brandenburg nicht für das Gros der Unfälle auf Autobahnen verantwortlich sind. Ihre Kontrolle ist daher kein Schwerpunkt in der Arbeit der Autobahnpolizei. Wir wollen außerdem auf das Fehlverhalten hinweisen, ohne immer gleich zu Sanktionen zu greifen. Wir müssen vermutlich mehr Aufklärung betreiben, so wie beim Thema Rettungsgasse – zum Beispiel mit Aktionsbannern.

Verkehrspolizistin Ute Döpke Quelle: Polizei

Rechts an Mittelstreifen-Trödlern vorbeizufahren ist aber verboten, nicht wahr?

Ja, überholen darf man nur links. Rechts vorbeizufahren ist nur im dichten Kolonnenverkehr – also im Stau oder zähfließenden Verkehr – erlaubt.

Manche Autofahrer scheren an Ein- und Ausfahrten in die Mitte aus, um Platz zu machen. Ist das in Ordnung?

Es gibt keinen Grund dafür. Es sei denn, vor mir bremst jemand stark. Prinzipiell darf ich aber nicht automatisch in die Mittelspur oder nach ganz links wechseln, nur weil etwa eine Raststätte naht. Bei den Auffahrten ist es angesichts der nötigen Grundbeschleunigung der Auffahrenden zulässig, den rechten Fahrstreifen kurz freizumachen. Das verbessert den Verkehrsfluss. Voraussetzung ist, dass niemand anderes gefährdet wird.

Oft fahren Autos aus Osteuropa auf dem mittleren Streifen – Brandenburg ist ja Transitland. Gelten dort andere Regeln?

Ich habe die Straßenverkehrsordnungen dieser Länder nicht explizit im Kopf. Prinzipiell muss sich aber jeder, der in Deutschland fährt, an die geltenden Rechtsvorschriften halten. Das machen wir ja bei Fahrten in den Urlaub auch.

Der Schulterblick fällt vielen älteren Menschen schwer, weil sie Rückenprobleme haben. Meiden Senioren deshalb den Spurwechsel?

Körperliche Einschränkungen nehmen zu, je älter die Menschen – und damit die Autofahrer – werden. Der mittlere Fahrstreifen ist in den Augen vieler Menschen der mit der geringsten Bewegung. Wir haben aber keine empirischen Erhebungen dazu.

Was raten Sie genervten Autofahrern, wenn wieder jemand auf der Mittelspur vor ihnen herschleicht – Lichthupe?

Lichthupe ist ein Gefahrensignal und auch nur dann zu verwenden. Am Ende erschrickt der Vorausfahrende und tritt auf die Bremse. Man kann nur immer wieder darauf hinweisen: Der wichtigste Paragraf der Straßenverkehrsordnung ist der erste: gegenseitige Rücksichtnahme.

Am 10. November tritt der neue Bußgeldkatalog in Kraft. Werden Sie ab diesem Zeitpunkt verstärkt kontrollieren oder ein paar Blitzer mehr aufstellen?

Wir werden unserer Aufgabe unverändert nachgehen und die Unfallursache überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit im Land flächendeckend einzudämmen versuchen. Die Bußgeldsummen werden mit dem neuen Katalog höher. Eine Geldstrafe tut ziemlich weh – möglicherweise führt das zu mehr Regelkonformität und damit zu mehr Verkehrssicherheit.

Von Ulrich Wangemann/MAZ