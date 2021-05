Tropical Islands: Wiedereröffnung für den 11. Juni geplant 

Brand

Noch haben die farbenfrohen Papageien im Tropical Islands in Brand niemandem zum Plappern und Nachahmen, die Pflanzenwelt steht stumm und still in ihrem Dornröschenschlaf. Doch das könnte sich schon bald ändern: Der Tropenpark plant nach sieben Monaten Lockdown-Schließung seine Wiedereröffnung für Mitte Juni.

„Mit riesengroßer Freude und auch Erleichterung haben wir die Ankündigung der Landesregierung in Potsdam zur Kenntnis genommen, dass private Übernachtungen in Brandenburger Hotels und Pensionen ab dem 11. Juni wieder möglich gemacht werden sollen“, sagt Park-Sprecher Matthias Möller. Noch ist das zwar nicht offiziell spruchreif, will die Landesregierung doch erst am Dienstag in dieser Woche die weiteren Öffnungsschritte beschließen. Im Tropical Islands nimmt man Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) aber schon beim Wort – und hofft darauf, dass sich die Corona-Zahlen im Land weiterhin positiv entwickeln.

Neustart braucht Vorlauf

„In Anbetracht der seit über zwei Wochen kontinuierlich zurückgehenden Fallzahlen in Brandenburg und im Landkreis Dahme-Spreewald bereiten wir uns aktuell auf ein Wiederanlaufen des Betriebs in unserem Haus für den 11. Juni vor“, sagt Möller.

Diesen zeitlichen Vorlauf brauche man auch, um das Tropical Islands mit seinem weitläufigen Außengelände und dem Tropendom wieder fit für Urlauber aus ganz Deutschland zu machen. „Wir benötigen gute zehn Tage, um die gesamte Anlage und den Hotelbereich zu reinigen und für unsere Besucher herzurichten“, sagt Sprecher Möller. Die Heizanlage muss aber nicht erst wieder mühsam angeworfen werden. Die bullert auch während der Schließung die ganze Zeit, um die tropische Flora und Fauna bei wohligen 20 Grad bei Laune zu halten.

Die 550 Mitarbeiter des Tropenparks können ab Anfang Juni aus der Kurzarbeit zurückkommen. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Kurzarbeit endet zum Monatsbeginn Juni

Die anstehende Woche will man im Tropical Islands nutzen, um wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Dazu müssen als erstes die Mitarbeiter zurück an ihren Arbeitsplatz zurückgeholt werden. Ab dem 1. Juni endet für die 550 im Vergnügungspark Beschäftigten die zwangsverordnete Kurzarbeit. „Wir sind sehr froh, dass wir niemandem aus unserem Team in der Corona-Krise betriebsbedingt kündigen mussten“, sagt Möller.

DIe Rutschen warten auf Besucher. Quelle: Josefine Sack

Wenn die Mitarbeiter dann wieder an Ort und Stelle sind, muss das Hygiene- und Sicherheitskonzept ausgearbeitet werden. „Mit unserem Konzept haben wir schon im vergangenen Jahr gut gearbeitet“, sagt Park-Sprecher Möller. Ihm sei kein einziger Fall bekannt, bei dem sich ein Besucher nach der Wiedereröffnung im Juni 2020 im Tropical Islands mit Corona infiziert hätte.

Corona-Testzentrum direkt vor Ort

Allerdings werden die Auflagen für den Neustart dieses Mal noch etwas strenger sein: Wer seinen Urlaub im Tropical Islands plant, muss sich entweder auf Corona testen lassen, bereits vollständig geimpft sein, oder einen Nachweis darüber mitbringen, dass er die Krankheit bereits überstanden hat und genesen ist. Test-Möglichkeiten wird es vor Ort geben, verspricht Möller.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir befinden uns derzeit in Gesprächen mit den örtlichen Gesundheitsbehörden, am Eingang unseres Parks ein Corona-Testzentrum zu eröffnen“, sagt der Sprecher. Dieses soll den Gästen, den Mitarbeitern und den Anwohnern der umliegenden Gemeinden für kostenlose Schnelltests zur Verfügung stehen. „Wir möchten sowohl den Menschen in der Region als auch unseren Besuchern das Angebot machen, sich bei uns testen lassen zu können.“ Denn wer mehrere Nächte im Tropical Islands übernachten will, muss sich in Abständen regelmäßig aufs Neue testen lassen – sofern kein Impf- oder Genesenenzertifikat vorliegt.

Am Eingang des Tropical Islands soll es ein eigenes Corona-Testzentrum für Gäste und Mitarbeiter geben. Quelle: ROBERT MICHAEL

Rege Buchungsanfrage

Tropical-Islands-Sprecher Möller ist zuversichtlich, dass sich nach dem offiziellen Go-Signal aus Potsdam viele Menschen dazu entscheiden werden, ihren Sommerurlaub in dem Tropenpark in Brand zu verbringen. „In diesem Sommer, in dem insbesondere Auslandsreisen noch mit einigen Komplikationen wie PCR-Testpflicht oder Quarantäneauflagen verbunden sein werden, wollen wir den Menschen eine regionale Alternative anbieten.“

Bereits jetzt schon verzeichne die Buchungsabteilung eine rege Anfrage. Dabei ist zu beachten: Mit der vollen Besucherauslastung von 5000 Gästen wird das Tropical Islands im Juni noch nicht starten können. „Wir planen aktuell mit rund 3000 Besuchern“, sagt Möller. Wobei die Übernachtungsgäste den Vorzug vor den Tagesgästen bei der Nutzung der Angebote bekommen sollen.

135 neue Bungalows sind im Außenbereich des Tropical Islands aufgestellt worden. Quelle: OliverFischer

Wer schon einmal im Tropical Islands war, darf sich nach der langen Lockdown-Pause auf einige Neuerungen gefasst machen. So sind 135 neue Ferienhäuser auf dem Außengelände erstanden und auch der Parkplatz wurde ausgebaut. „Alle im Team vom Tropical Islands sind bereit für den Startschuss.“

Von Jérôme Lombard