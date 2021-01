Dresden

Die Rathausspitze hat sich mit einem dringenden Appell an das Sozialministerium von Petra Köpping ( SPD) und den sächsischen Städte- und Gemeindetag gewandt. „Wir haben auch den Kontakt zur Staatskanzlei aufgenommen“, erklärte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ( Bündnis 90/Die Grünen). Ursache des Appells: Die hohen Zahlen an Verstorbenen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Das städtische Krematorium in Tolkewitz ist vollkommen überlastet.

475 Verstorbene angeliefert – 201 konnten verbrannt werden

In der letzten Dezemberwoche 2020 wurden laut Jähnigen 475 Verstorbene in das Krematorium gebracht. Da die Landkreise Bautzen und Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge nicht über eigene Krematorien verfügen, bringen die Bestatter aus diesen Regionen die Verstorbenen zur Einäscherung nach Dresden. 201 Tote konnten laut der Bürgermeisterin in der letzten Dezemberwoche eingeäschert werden.

Die Stadtverwaltung arbeitet mit Krematorien in anderen Regionen zusammen, um in Tolkewitz angelieferte Verstorbene einäschern zu können. Seit Anfang Dezember wurden den Angaben zufolge etwa 600 Tote außerhalb von Dresden eingeäschert. Im Dezember hauptsächlich in Meißen und Halle. Doch die damals noch vorhandenen Überkapazitäten seien auch in diesen Krematorien mittlerweile ausgeschöpft. „Wir arbeiten zur Zeit mit einem Krematorium in Altenburg zusammen“, so die Umweltbürgermeisterin. Aber auch dort werden die Überkapazitäten knapp. „Wir müssen die Verstorbenen immer weiter weg transportieren“, so Jähnigen.

Lagerkapazitäten für Verstorbene auf 700 verdoppelt

Inzwischen hat die Stadtverwaltung die Lagerkapazitäten für Verstorbene auf 700 verdoppelt. „Dazu werden Hallen auf verschiedenen Friedhöfen genutzt“, erklärte Jähnigen. Doch wenn pro Woche 200 Verstorbene nicht eingeäschert werden können, sind auch die zusätzlichen Räume schnell ausgelastet. Zumal eine Lagerung von Toten das Problem nicht löse.

Noch helfen auch die kühlen Temperaturen. Die Stadt bittet den Freistaat um logistische Unterstützung bei der Lagerung und Einäscherung der Toten. „Wenn wir keine Hilfe erhalten, geraten wir schnell an Grenzen“, erklärt die Umweltbürgermeisterin. Sie betont aber auch: „Noch sind wir in der Lage, die Situation zu bewältigen.“

Auch die Mehrkosten bereiten Probleme

Gegenwärtig würden zwischen Todestag und Einäscherung etwa 14 Tage liegen. Das Gesundheitsamt habe pandemiebedingt bereits im Dezember die vorgeschriebene Frist von maximal acht Tagen aufgehoben.

Nicht nur die Lagerkapazitäten werden zum Problem, sondern auch die Kosten. Der Transport und die Gebühren anderer Krematorien gehen ins Geld. „Wir können die exakte Höhe noch nicht genau abschätzen“, so Jähnigen. Da die Mehrkosten nicht an die Hinterbliebenen weitergereicht werden sollen, muss zunächst die Stadtkasse einspringen. Hier erwartet Dresden Unterstützung vom Freistaat.

90 Prozent Feuerbestattungen in Dresden

Die Überlastung des Krematoriums liegt auch daran, dass in Dresden der Anteil an Feuerbestattungen sehr hoch ist. Laut Jähnigen werden 90 Prozent der Verstorbenen eingeäschert, während es nur zehn Prozent Erdbestattungen gibt.

Die hohe Zahl an Verstorbenen führt auch zu einem Anstieg der Trauerfeiern. Auf dem Urnenhain Tolkewitz gab es im November 69 Trauerfeiern, im Dezember waren es 103. Auf dem Heidefriedhof, dem Friedhof Dölzschen und dem Nordfriedhof wurden im November 65 Trauerfeiern gezählt und im Dezember 103, teilte die Umweltbürgermeisterin mit.

Von Thomas Baumann-Hartwig