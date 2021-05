Urlaub auf Rügen: Sachsen können Corona-Tests mit dem Handy machen

Binz

Rechtzeitig vor dem Saisonstart am kommenden Freitag möchte die Gemeinde Binz auf Rügen die Kapazitäten für die Durchführung von Corona-Tests ausbauen. Dafür hatte Kurdirektor Kai Gardeja im größten Seebad der Insel Kontakt zu einem Anbieter aufgenommen, der das Konzept entwickelte, Tests mittels per Smartphone oder Tablet online durchzuführen.

So wird die Kurverwaltung erster offizieller Partner von Covessa, so der Name der Web-App, die das Testzentrum direkt zu Reisenden ins Hotelzimmer oder in die Ferienwohnung bringen soll.

Reisende aus Sachsen und anderen Teilen Deutschlands, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, müssen sich in der nächsten Zeit noch zweimal wöchentlich testen lassen. Auch wird für die Anreise oder den Besuch von Restaurant oder Museum ein negatives Testergebnis vorausgesetzt, das nicht älter als 24 Stunden ist. Dafür würden die derzeitigen Kapazitäten der Testzentren in Binz und am Naturerbezentrum Rügen in Prora von täglich rund 3000 Tests nicht ausreichen, so Gardeja.

Zunächst weitere 2500 Tests möglich

So funktioniert es: Braucht der Urlauber einen Corona-Test, meldet er sich per Handy bei der Testplattform von Covessa an (soll bis Freitag online sein). Dort wird die Person per Video-Chat mit einem geschulten Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin in einem Callcenter verbunden, die den Test fachkundig Schritt für Schritt begleitet. Durch die Begutachtung des Tests sollen Manipulationen ausgeschlossen werden. Anschließend wird das Ergebnis per QR-Code fälschungssicher digital verschickt. Das Angebot ist kostenlos. Den Schnelltest muss man sich allerdings selbst besorgen.

„Mit dem Online-Testzentrum in der Binzer Bucht schaffen wir für unsere Gäste und Besucher individuelle Testmöglichkeiten, die während des Urlaubs Zeit und Wege sparen. Ganz wichtig: Diese digitale Lösung für die Durchführung eines validen Corona-Schnelltests schafft auch deutliche Entlastung für die Testzentren vor Ort und bringt das Testen und das Ergebnis genau dorthin, wo der Gast es braucht: auf das Hotelzimmer, vor die Sehenswürdigkeit oder ins Ferienhaus.“

Sirin Kasbah demonstrierte, wie eine Testperson sich anleiten lässt. Quelle: Uwe Driest

Die Binzer Kurverwaltung habe die Initiative ergriffen, weil von Land und Landkreis nur begrenzt strategische Ideen zur Behebung solche Engpässe gekommen seien. Binz betreibt bereits ein Testzentrum und habe zudem Gastgeber geschult, um die Lasten zu verteilen. Nun soll in einer Pilotphase mit einer Kapazität von zunächst weiteren 2500 Tests täglich das digitale Testzentrum ins Leben gerufen werden, um im Live-Stream Tests dezentral und eigenverantwortlich über geschulte Agenten in einem Callcenter abwickeln zu können.

Video-Chat-Funktion garantiert korrekte Ausführung ohne Manipulation

Entwickelt haben die App Benjamin Brammer und Mark Turrell. Brammer stellt sich als freiberuflicher Ingenieur für Elektrotechnik jeder Herausforderung und konstruiert „gegebenenfalls auch eine singende Kaffeemaschine“. Der Kanadier Mark Turrell schrieb seine Doktorarbeit über kollektive Intelligenz und befasst sich mit Fragen der Nutzung von Computernetzwerken. Als der Prototyp der App stand, stieß die Münchner Unternehmens- und Innovationsberaterin Elisabeth Stangl hinzu.

Benjamin Brammer und Mark Turrell entwickelten die App. Elisabeth Stangl (re.) stieß hinzu. Sirin Kasbah und Ayda Radfar (vorn v. li.) simulierten einen Test für das Binzer Pilotprojekt. Quelle: Uwe Driest

Seine App führte das Trio am Sonnabend im Binzer Haus des Gastes vor, wobei zwei Agentinnen einen digital betreuten Test simulierten. Basis ist wie bisher ein Corona-Selbsttest, der mit Unterstützung und unter Beobachtung geschulter Agenten durch Speichelprobe oder Nasen-Abstrich durchgeführt wird. Covessa möchte dabei unter der Adresse binzerbucht.covessa.de die technische Plattform bieten, die nach Testverordnung geschultes Personal mit den Benutzern verknüpft. „Dieses stellt mittels Video-Chat-Funktion sicher, dass eine korrekte Ausführung des Corona-Schnelltests eingehalten wird und keine Manipulation am Testergebnis vorgenommen werden kann“, so Brammer.

App hilft, Urlaub selbstbestimmt zu gestalten

In der Pilotphase wertet das Binzer Testzentrum anschließend das eingereichte Ergebnis aus und erstellt ein Zertifikat, das 24 Stunden Gültigkeit hat. Dieses enthält einen QR-Code, der auf die Online-Datenbank von Covessa führt und so vorgezeigt werden kann. Der – im Unterschied zu einem Pdf fälschungssichere - QR-Code kann auch in anderen Apps gespeichert werden. Im Fall eines positiven Testresultats wird über die Covessa-App die Lieferung eines für Benutzer kostenlosen PCR-Tests veranlasst, um das erste Ergebnis zu überprüfen.

„Covessa ist unser Beitrag zur Digitalisierung der Gesundheitsbranche, um nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Qualität zu verbessern. Das dezentrale Online-Testzentrum vereinfacht es Reisenden, die Voraussetzungen der Öffnungsmaßnahmen unkompliziert und nachweisbar zu erfüllen und den Urlaub selbstbestimmt zu gestalten“, sagt Benjamin Brammer. Die Nachteile eines ortsgebundenen Testzentrums lägen demgegenüber auf der Hand.

Politik soll digitale Lösung etablieren

„Die Betreiber brauchen jede Menge Desinfektionsmittel, Schutzanzüge und Logistik und Testpersonen müssen Zeit einsetzen und sich zum Zentrum bewegen. Vor allem für Unterkünfte in außerhalb gelegenen Ortslagen sei das ein unnötiger Aufwand. Zudem sei mit dem neuen Verfahren das Resultat in Echtzeit erkennbar, bevor beispielsweise ein Kind in der Kita positiv getestet wird und sich die gesamte Gruppe in Quarantäne begeben müsse.“

Alle Bestimmungen zu Datenschutz und auch EU-Regeln habe man berücksichtigt. Gleichwohl lägen noch nicht alle Details beispielsweise der Abrechnung fest. Die Politik müsse gegebenenfalls Regelungen treffen, um das neue System zu etablieren, so Brammer.

Test wie Zähneputzen integrieren

Bisher arbeiten bereits mehr als 50 geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – zumeist Studierende aus medizinischen Bereichen – in dem beauftragten Callcenter. Die könnten Anrufer in vielen Sprachen und sogar in Gebärdensprache betreuen, so die Macher.

„Wir verfolgen mit dieser telemedizinischen Lösung das Ziel, die Sicherheitslücken bisheriger Teststrategien zu schließen sowie ein flächendeckendes Online-Testangebot bereitzustellen, das die Anpassung an die jeweiligen Öffnungsmaßnahmen erleichtern wird“, sagt Benjamin Brammer. „Unsere digitale Lösung lässt sich in den Alltag integrieren wie Zähneputzen.“

